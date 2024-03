Nová fáze čínského dobývání Měsíce: satelit na odvrácené straně, pak vzorky

Podle agentury Reuters se jedná o novou fázi čínského lunárního programu. Raketa vynesla družici a dva miniaturní satelity. Odstartovala z kosmodromu v jihočínské provincii Chaj-nan.

Raketa Dlouhý pochod 8 vynesla družici Čchüe-čchiao 2 o hmotnosti 1,2 tuny a dva miniaturní satelity Tchien-tu 1 a Tchien-tu 2. Družice Čchüe-čchiao 2 bude obíhat kolem Měsíce a přenášet signály mezi Zemí a misí Čchang-e 6, která by se měla k Měsíci vydat v květnu.

Mise Čchang-e 6 se jako první na světě pokusí získat vzorky ze strany Měsíce, která je trvale odvrácená od Země. Přenosový satelit by měl rovněž posloužit misi Čchang-e 7 plánované na rok 2026 a misi Čchang-e 8 chystané na rok 2028.

Životnost satelitu Čchüe-čchiao 2 je odhadována na nejméně osm let, což znamená, že by družice mohla podporovat i plánovaný čínský let, který dopraví na Měsíc lidskou posádku. V budoucnu by chtěla Čína zřídit svou stanici v blízkosti jižního pólu Měsíce.

Satelit Čchüe-čchiao 2 bude obíhat po eliptické dráze a bude moci během jednoho oběhu zajistit komunikační spojení mezi Zemí a Měsícem po dobu více než osmi hodin, uvedl designér družice Čhang Li-chua. V nejvyšším bodě se bude satelit pohybovat 8600 metrů nad povrchem Měsíce, v nejnižším 300 metrů nad měsíčním povrchem.

Most strak přes Mléčnou dráhu

Ve středu vyslaný satelit nahradí stárnoucí čínskou družici Čchüe-čchiao 1, která funguje od roku 2018. Čchüe-čchiao 1 zajišťovala spojení pro sondu Čchang-e 4, která poprvé v historii letů do vesmíru přistála na odvrácené straně Měsíce. Dosedla poblíž jižního pólu Měsíce v kráteru Von Kármán.

Název Čchüe-čchiao (Queqiao), neboli Stračí most, odkazuje na příběh z čínského folkloru, v němž jednou do roka hejno strak vytvoří most přes Mléčnou dráhu, aby umožnilo setkání dvou rozdělených milenců.