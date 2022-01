Měl jsem písek úplně všude. Čeští kaskadéři vzpomínají na natáčení Duny

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Zlatavý písek, vzácné koření, bájný pouštní červ a také jedno ryze české překvapení. Nová filmová adaptace slavného sci-fi románu z 60. let minulého století spisovatele Franka Herberta, která do kin vtrhla v závěru uplynulého roku, je pro tuzemské fanoušky lákavější o to víc, že si v ní zahráli i čeští kaskadéři, hlavně Magdalena Šittová a Marek Svitek. Ti mají se zahraničními produkcemi už řadu zkušeností a mohou tak dát nahlédnout do zákulisí natáčení amerických kasovních trháků.

Co se musí stát, aby si dva čeští kaskadéři zahráli v hollywoodském velkofilmu, jakým je Duna, který se ani nenatáčí v Česku?

Marek: Člověk samozřejmě musí začít na menších projektech, kde postupně nabírá zkušenosti. Třeba já jsem se dostal ke kaskadéřině přes bojové sporty, Majda přes tanec a akrobacii. Co se ale konkrétně Duny týče, byli jsme oba součástí natáčení Carnival Row tady v Česku, Majda dělala dublérku herečce Caře Delevigne, já jsem na dotáčkách dubloval Orlanda Blooma. Tam jsme se skamarádili s koordinátorem Tomem Struthersem, který je velmi zběhlý v hollywoodském světě a jeho další projekt byla právě Duna. Po natáčení nás a další kolegy pozval, abychom se toho také účastnili. Někteří už ale měli nasmlouvanou jinou práci, takže jsme vyrazili jenom my dva, Tomáš Rydval a později se na část projektu přidal ještě Tomáš Sobotka.