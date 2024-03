Chystaná herní Duna vypadá jako splněný sen všech fanoušků

Zatímco filmoví diváci objevují kouzlo klasické sci-fi série Duna až teď, díky aktuálnímu kinohitu režiséra Dennise Villeneuva, hráči o něm vědí už od devadesátých let. Na skvělou adventuru z roku 1992 (viz náš článek), navázala kultovní Duna 2, která v podstatě založila nový žánr tzv. real-time strategiií. Od té doby vzniklo ještě několik dalších adaptací, žádná z nich ovšem neměla ambice stát se něčím víc než pouhým fan-service. Chystaná hra Dune: Awekining to chce napravit.

Na možnost prohlédnout si svět Duny zblízka, čekají fanoušci opravdu dlouho.

Půjde o kombinaci aktuálně velmi populárních žánrů MMO a survival, kdy se s vámi vytvořeným avatarem budete snažit přežít v nehostinném světě písečné planety. O život vám budou usilovat nejen žízeň, palčivé slunce a píseční červi, ale i ostatní hráči, se kterými se budete přetahovat o vzácné zdroje. Za vývojem stojí studio Funcom, které má s žánrem bohaté zkušenosti díky povedeným hrám Conan Exiles a Secret World.

Dějově je zasazena před události známé z knih a filmů, od kterých se ovšem vývojáři neváhají výrazně odklonit, sami svůj svět popisují jako alternativní časovou osu. Na druhou stranu maximálně respektují pravidla tohoto rozsáhlého vesmíru. Kreativní ředitel projektu Joel Bylos uvedl pro magazín PC Gamer, že při návrhu herních mechanismů dal svému týmu jasné instrukce, aby nepřemýšleli nad tím, jak Dunu ohnout tak, aby vyhovovala jejich nápadů, ale naopak nad tím, jak její originální svět použít k vymýšlení mechanik nových.

Jak je dnes populární, Dune: Awakening bude obsahovat i možnost stavby základny, ale i zbraní a dalšího vybavení, klíčem k úspěchu bude spolupráce s ostatními. I po grafické stránce vše vypadá parádně, byť je tedy nutné upozornit, že hra nemá filmovou licenci a přinese vlastní design dobře známých kulis.

Jak už je z volby žánru patrné, půjde o tzv. live service hru, jejíž obsah se bude rozšiřovat a měnit ještě dlouho po vydání. Datum ještě není známé, ale již brzy bychom se mohli dočkat veřejné bety, ke které je možné přihlašovat se skrze oficiální stránky výrobce.

Nezbývá než doufat, že to tentokrát vyjde, na možnost prozkoumávat Arrakis „po svých“ čekají fanoušci už opravdu dlouho.