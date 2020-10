Nobelovu cenu za fyziku získali odborníci na černé díry

Roger Penrose je široce uznávaný teoretický fyzik a nikoho v oboru nepřekvapí, že Nobelovu cenu získal. Nobelova komise konkrétně ocenila jeho slavnou práci z roku 1965. V ní podal velmi přesvědčivý matematický důkaz toho, že černé díry (tedy objekty hmotné tak, že z nich neunikne ani světlo) jsou logickým důsledkem obecné teorie relativity.



Reinhard Genzel a Andrea Ghezová našli nám jednu velmi blízkou černou díru. Jejich práce je podstatně mladšího data, spadá do 90. let minulého století. Patřili k vedoucím dvou vědeckých týmů, které se snažily nahlédnout do centra Mléčné dráhy, oblasti známé jako Sagittarius A*. Nakonec se tam podařilo objevit černou díru s velikostí řádově jednotek milionů Sluncí.



Do Stockholmu nepojedou

Ocenění, které bude letos dotované deseti miliony švédských korun (25,9 miliony Kč), což je o milion švédských korun více než dosud, bude tento týden uděleno ještě za chemii (ve středu 7. října), poté za literaturu, za mír a příští týden v pondělí 11. října také za ekonomii.

Slavnostní předání ocenění plánované na 10. prosince, tedy výročí úmrtí zakladatele ceny a vynálezce dynamitu Alfreda Nobela, který zemřel v roce 1896, letos kvůli koronaviru rovněž změní podobu. Namísto ze stockholmské koncertní síně bude vysíláno v televizi ze stockholmské radnice. Také laureáti by se měli připojit virtuálně. Udělování Nobelových cen za mír v Oslu bude také menší.

V roce 2019 Nobelovu cenu za fyziku získali kanadsko-americký fyzik James Peebles a dvojice švýcarských vědců Michel Mayor a Didier Queloz. Peebles se věnuje kosmologii, tedy vědě o vývoji vesmíru, oba švýcarští vědci byli oceněni za objev planety u jiné hvězdy podobné našemu Slunci.