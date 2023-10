Nobelovu cenu za fyziku by mohl získat výzkum spintroniky

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Koho Královská švédská akademie věd letos ocení za výzkum na poli fyziky se dozvíme před polednem. V loňském roce ocenění dostali Francouz Alain Aspect, Američan John Clauser a Rakušan Anton Zeilinger za experimenty s provázanými fotony. Díky jevu označovanému jako kvantová provázanost ukázali, že to, co se stane s jednou částicí v provázaném páru, určuje, co se stane s druhou, i když jsou ve skutečnosti příliš daleko od sebe, než aby se mohly navzájem přímo ovlivnit.

Předloni se laureáty Nobelovy ceny za fyziku stali Američan japonského původu Syukuro Manabe, Němec Klaus Hasselmann a Ital Giorgio Parisi za práci na vytváření fyzikálních modelů zemského klimatu.

Podle společnosti Clarivate Analytics, která předpovídá laureáty Nobelovy ceny na základě významného dopadu citací na výzkum, má šanci na zisk letošní ceny za fyziku mimo jiné britský experimentální fyzik Stuart Parkin za výzkum v oblasti spintroniky, která využívá vlastností elektronů k uchovávání, přenosu a zpracování informace. Dalším favoritem je italsko-americký vědec Federico Capasso, který přispěl k vynálezu a zlepšení kvantového kaskádového laseru.

Společnost Clarivate Analytics zmiňuje také jako nadějnou uchazečku Američanku Sharon Glotzerovou, která demonstrovala roli entropie při samoorganizaci hmoty.

Podle agentury AFP se před vyhlášením Nobelovy ceny za fyziku upíná pozornost kromě spintroniky na antarktické zařízení IceCube, kde se vědcům podařilo vůbec poprvé zaznamenat vysokoenergetická neutrina, která nepocházejí z naší sluneční soustavy.

Od roku 1901 bylo vyhlášeno 116 Nobelových cen za fyziku s tím, že v letech 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 a 1942 nebyly tyto ceny udělovány. V těchto letech výbor udělující ceny žádné neshledal žádné z posuzovaných děl tak významným, aby ocenění získalo nebo se projevil vliv první a druhé světové války.

Celkem bylo oceněno 221 laureátů, přičemž fyzik John Bardeen získal cenu dvakrát. Laurátkami v tomto oboru se staly také čtyři ženy: v roce 1903 Marie Curie, rozená Sklodowská, v roce 1963 Maria Goeppert-Mayerová, v roce 2018 Donna Stricklandová a v roce 2020 Andrea Ghezová.

Nobelovský týden

V pondělí dostali Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství maďarsko-americká biochemička Katalin Karikóová a americký imunolog Drew Weissman, kteří položili základy pro vývoj mRNA vakcín proti nemoci covid-19.

V příštích dnech budou následovat jména držitelů cen za chemii, literaturu a za mír. V pondělí 9. října bude letošní předávání Nobelových cen zakončeno oceněním za ekonomické vědy.

Vedle medaile a diplomu na laureáty Nobelových cen čeká i finanční prémie, která činí 10 milionů švédských korun (22,6 milionu korun). Laureáti ocenění slavnostně převezmou 10. prosince, v den výročí úmrtí švédského vynálezce dynamitu Alfreda Nobela, na základě jehož závěti jsou ceny udělovány.