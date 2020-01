Proč vyhraje vodík. Vynálezce Tůma má o budoucnosti automobilů jasno

Je pravda, že vodíkový pohon popisuje už francouzský spisovatel Jules Verne?

V románu Tajuplný ostrov z roku 1874 mluví autor o tom, jak se bude jednou voda rozkládat elektřinou na prvky a bude se využívat jako palivo. A když si vezmete jeho popis ponorky Nautilus, je to přesné zařízení na rozklad vodíku. Ten člověk vymyslel předchůdce palivového článku, v knize se objevil i jeho obrázek a my dnes víme, že Verne těm výtvarníkům vedl ruku, oni to v podstatě provedli jen graficky, vymyslel to on.