Čím se méně svítí v ulicích, tím lépe. Na bezpečnost to vliv nemá, říká expert

V zimních měsících zažíváme „nejkratší dny“, kdy je málo denního světla. Co můžu udělat pro to, abych necítila takovou „depku“?

Být co nejvíc na slunci.

Jenže toho je teď poskrovnu.

Můžeme si pomoct třeba chronoterapií. Ta velmi ulevuje například lidem s diagnózou sezonní afektivní poruchy, která se objevuje především ve dnech se zkrácenou sluneční periodou, tedy v zimním období.