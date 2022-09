Světlo v noci narušuje imunitní systém, rozbíjí biologické hodiny, říká expert

Říká si světlonoš, ale ve skutečnosti by nejraději zhasínal. „Biologické hodiny všech organismů se kdysi řídily jen sluncem a měsícem a evoluce bohužel nepočítala s tím, že budeme mít elektrické světlo, a posledních 20 let ještě navíc mobilní barevné displeje, které náš rytmus totálně rozhodí,“ říká vynálezce a odborník na správné osvětlení Hynek Medřický. Čím vším a jak moc jsme si rozházeli naše biologické hodiny? Co nám to způsobuje zdravotně? Můžeme tyto škody rychle napravit? A proč se v některých osvětlených místnostech cítíme příjemně a v jiných úzkostně? | foto: Tomáš Krist, MAFRA