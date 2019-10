Stát spouští kampaň o DVB-T2, pouhé dva měsíce před vypínáním televize

Stát letos investuje do podpory přechodu na nový standard pozemního TV vysílání DVB-T2 zhruba 30 milionů korun. Z toho 20 milionů získají kraje na dotace pro zařízení sociálních služeb a na osm milionů vyjde samotná informační kampaň. V příštím roce půjde na informační kampaň podle ministra zhruba podobná částka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá rovněž sérii krajských seminářů, při nichž starostové obdrží informační balíček pro občany, a zároveň byl schválen nový program, z něhož bude možné prostřednictvím krajů poskytovat do vybraných zařízení sociálních služeb příspěvek na nákup set-top boxu, televize nebo úpravu antény. Konkrétně to bude finanční podpora do výše jednoho tisíce korun na nákup set-top boxu, tří tisíc na nákup televizního přijímače a sedmi tisíc na nezbytnou úpravu anténního systému (nebo společné televizní antény).

Informační web

Web Televizezadarmo.cz, který spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu k přechodu na DVB-T2.

Samotná kampaň se rozběhla 1. října v devět hodin spuštěním stránek www.televizezadarmo.cz. Obsahuje celkem čtyři sekce, které informují o termínech přechodu pro jednotlivé oblasti, technickém vybavení pro příjem, úpravách společných antén a v neposlední řadě o pořadech, které divák naladí.

V podstatě všechny tyto informace mohl najít již dříve divák na řadě oborových i zpravodajských serverů, včetně našeho webu, i na stránkách Českých radiokomunikací nebo na webu České televize.

Část stránky Televizezadarmo.cz, která ukazuje termín přechodu v Praze.

Na stránkách Televizezadarmo.cz nás tak zaujala snad jen interaktivní funkce, která umožní kliknutím na mapu najít kompletní informace o termínu přechodu pro vybranou oblast včetně televizních programů, kterých se to týká.

Televizní spot má délku dvě minuty a má být vysílán po hlavní zpravodajské relaci České televize.

„Chceme veřejnost zejména díky spolupráci s celoplošnými veřejnoprávními médii a samosprávami informovat o DVB-T2. Mimo jiné dostane každá domácnost leták, máme nový web a připravili jsme také videospot, kde vysvětlujeme, proč je přechod na DVB-T2 tak důležitý,“ řekl na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček u příležitosti spuštění státní informační kampaně.