Výrobce letadel Airbus ukázal létající taxi. Vypadá jako přerostlý dron

VIDEO: One vision, two demonstrators. Discover the latest Airbus? electric vertical take-off and landing (#eVTOL) demonstrators #Vahana and #CityAirbus. #AirbusInnovation #UrbanAirMobility #FlyingTaxi #FutureOfMobility #ElectricFlight #AirTaxi #SmartCities Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

One vision, two demonstrators. Discover the latest Airbus’ electric vertical take-off and landing (#eVTOL) demonstrators #Vahana and #CityAirbus. #AirbusInnovation #UrbanAirMobility #FlyingTaxi #FutureOfMobility #ElectricFlight #AirTaxi #SmartCities #WeMakeItFly #WeMakeItReal https://t.co/xdJxBkqOnm