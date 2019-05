Doba levných leteckých taxi se blíží. Vzlétl další stroj

Stále více firem sází na to, že v následujícím desetiletí se na hlavami obyvatelů velkých městských aglomerací budou prohánět letecké taxíky. Tento názor sdílí i řada urbanistických studií.

Již dříve jsme psali, že základem se má stát návrh Městské vzdušné mobility (Urban Air Mobility, UAM) představený NASA na konci roku 2017, který má zavést pravidla pro provoz nad našimi hlavami pro drony a létající osobní i nákladní auta. Výsledkem projektu je vytvořit síť „jízdních pruhů“, která obyvatelům umožní objednat si malé letadlo.

Své místo chce v této oblasti najít i německá firma Lilium.Ta doufá, že její stroj bude uveden do provozu do roku 2025. Firma pracuje na letounu, který umí vzlétnout vertikálně a ve vzduchu přejít do standardního letu malého proudového letadla. Hodit se ale bude spíše na větší vzdálenosti, než jen polétávání po městě, ale i zde by mohl najít využití.

Společnost nyní zveřejnila videozáznam z prvního letu. Je na něm vidět, jak se stroj pomalu zvedá a pak se vznáší nad zemí, než se na ni vrátí. Otočku kolem letiště, jakou předvedl v roce 2017 starší dvoumístný prototyp, ale neudělal.

Firma nyní plánuje další testy a práce na získání certifikace letové způsobilosti od evropských a amerických orgánů pro bezpečnost letectví.

Při startu letoun spotřebuje pouze desetinu energie ve srovnání s tradičním startem po ranveji. S dnešní bateriovou technologií může letět rychlostí až tři sta kilometrů za hodinu.

Společnost, kterou v roce 2015 založili čtyři absolventi technické univerzity v Mnichově, získala od investorů kolem 100 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč). Projekt německého podniku podporují firmy jako je Tencent, Atomico, LGT a Obvious Ventures.

Cílem podniku je vlastnit a provozovat flotilu létajících taxíků, které budou zpočátku řídit piloti s komerční licencí. V delším časovém horizontu Lilium doufá, že vyvine samořízenou verzi.

Lilium sází na to, že klienti dají přednost možnosti dostavit se na letiště patnáct minut před odletem a vyhnout se standardním dlouhým procedurám.

Čím více podobných malých strojů s vertikálním startem bude, tím více se bude snižovat cena za lety na velmi krátké vzdálenosti.