Software zdarma: zastavte automaticky spuštěné aplikace, zrychlíte PC

Ve Windows se už nějakou dobu nachází funkce umožňující mít přehled o tom, programy startují společně se systémem (zavádí při startu). Bohužel však ani v desáté verzi Windows není stále tak dobrá, jako programy třetích stran.

Například HiBit Startup Manager umožňuje spravovat všechny aplikace, služby a úkoly, které se spouští automaticky při každém spuštění počítače, a to z jednoho místa. Zmíněná Windows funkce jen některé, a tudíž je nemáte pod kontrolou. S tímto programem to změníte a získáte možnost zakázat či smazat vybrané spouštěcí položky nebo jim definovat zpoždění, aby se urychlila počáteční doba načtení operačního systému.

Kromě toho můžete na každý záznam kliknout pravým tlačítkem myši a prostřednictvím Google dojde k vyhledání dalších podrobností o záznamu, respektive o programu, který je takto spouštěn. K dispozici jsou i volby prověřit pomocí VirusTotal, přesunout záznamy mezi různými spouštěcími skupinami, získat informace o souborech, zobrazit související položky registru atd. HiBit Startup Manager se neomezuje pouze na běžné spouštěcí sekce registru, ale také umožňuje kontrolovat procesy, které jsou automaticky spouštěny pomocí plánovače úloh nebo Windows službách.

Mezi další funkce patří správce kontextových nabídek, startup monitor (není dostupný v přenosné verzi), process manager a integrovaná funkce zálohování.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ aktivace a deaktivace startujících programů

+ možnost nastavit opoždění start

+ další funkce

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,3 MB).

Možnost mít u sebe USB flash disk s vybranými daty se stal nedílnou součástí našich životů. Využít ho lze i tak, že z něj necháte startovat operační systém.

Rufus je jednoúčelová softwarová utilita, která vytvoří bootovací, či chcete-li startovací médium nejen z USB flash disku, ale také paměťové karty. Na rozdíl od svých konkurentů není složitá na ovládání a pracuje bezvadně. Hlavní předností je i to, že nevyžaduje připojit nějaké médium, kde by byla startovací sekvence k dispozici. Vše potřebné pro tvorbu startovacího USB flash disku totiž v sobě obsahuje. Navíc umí připojit ISO obrazy, takže je možné vytvořit třeba i samotné instalační médium s Windows či Linuxem atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ obsahuje vše pro tvorbu startovacího média

+ pracuje s ISO obrazy

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,1 MB).

Jedna z nejlepších aplikací pro průzkum a správu Windows. Neslouží k nějakému ladění, optimalizaci či vylepšování Windows, ale pro sledování toho, co se v operačním systému děje.

Po spuštění provede bezpečnostní sken, který má pomoci odhalit potenciální problémové procesy v systému. Následně již umožňuje sledovat, nejen jak je vytížen procesor či paměť, ale také kterou aplikací, respektive procesem se tak děje. Může pomoci odpovědět na otázky, zda nějaký pochybný proces nedělá s PC to, co by se dít nemělo. Zobrazí i podrobnosti o disku, seznam instalovaných ovladačů a mnoho dalších věcí.

Informace zobrazuje ve stromové struktuře, ukáže automaticky startující položky, aktivní spojení se sítí, otevřené soubory, doplňky webového prohlížeče IE a různé grafy s výkonem jednotlivých částí systému. Výbornou funkcí je jistě i monitoring procesů a jejich záznam. Nechybí ani online antivirové skenování souborů pomocí uploadu na server VirusTotal nebo VirusScan Jotti. Mnoho informací podá i o noteboocích včetně stavu baterií.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ detailní informace o počítači a stavu systému

+ možnost on-line skenovat soubory na přítomnost virů

+ sleduje spuštěné soubory

- nezálohuje registr Windows

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,8 MB).

Co byste řekli na program, který by snadným způsobem umožnil nastavit jednu citlivost pro myš a jinou pro touchpad notebooku? Již není nutné stále dokola tuto citlivost měnit – pro jedno zařízení a následně pro druhé – někde složitě v nastavení operačního systému.

AutoSensitivity se tak hodí zejména v situacích, kdy v notebooku není nástroj pro změnu citlivosti myši a zvlášť touchpadu – nastavení platí pro obě zařízení. Nastavení dvou úrovní se provádí pomocí táhla. Umožňuje automatický start s Windows, a to i v minimalizovaném stavu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ nastavení citlivosti pro každé zařízení

+ pohodlné nastavení startu s Windows

- instalátor stáhne a teprve následně aplikaci instaluje

80 %