Zapomněli jste heslo nebo produktový klíč? Tyto aplikace pomohou

Pozor, některé antivirové programy mohou vybrané programy z našeho přehledu identifikovat jako nebezpečné. Ve skutečnosti tomu tak není (redakce je prověřila) a děje se tak z důvodu, že se v programu používají nestandardní programové sekvence, které bezpečnostní programy považují za nebezpečí.

Jeden z nejlepších programů pro zobrazení přihlašovacích jmen a hesel do webových stránek, která jsou uložena v aplikacích Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari a Google Chrome. Díky tomu lze obnovit heslo pro přístup na Facebook, Seznam, Gmail, do e-shopů atd. Seznam hesel lze exportovat do CSV, HTML či XML formátu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (273 KB).

Už osmá verze oblíbeného programu, který lze použít jak pro zobrazení uložených hesel v aplikacích, tak v internetových prohlížečích – stačí umístit ikonu lupy na hvězdičky a dojde k odtajnění. Hesla jsou zobrazována v přehledné formě s možností vyhledávání. K dispozici je i jejich export do souborů XML, CSV či TXT.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,9 MB).

Odkryje uložená hesla v dialogových oknech a také na webových stránkách, kde jsou patřičné kolonky formuláře. Heslo se získává tak, že se načte internetová stránka či spustí program, kde je heslo uloženo (jsou zobrazeny hvězdičky) a potom stačí otevřít program Asterisk Key a kliknout na tlačítko Recover.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (453 KB).

Dokáže z Windows a v něm instalovaných aplikací „vytáhnout“ produktové klíče. V systémovém registru najde a následně zobrazí produktové klíče k různým aplikacím přítomným ve Windows (zdarma dostupná verze toto umí u 300, placená u 9 000 aplikací). Informace lze exportovat do TXT a CSV souboru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (905 KB).

Pokud jste ve Windows zvolili možnost uložit heslo pro přístup k wi-fi síti (chráněný přístup pomocí WPA či WEP klíče), potom ho může snadno odhalit. To se může hodit v situacích, kdy se připojujete k síti pomocí wi-fi a již si na heslo nemůžete vzpomenout – není nutné ho zjišťovat v routeru či ho měnit.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (897 KB).

Odtajní hesla uložená v e-mailových klientech: Microsoft Outlook 2000 (pouze protokoly POP3 a SMTP), Microsoft Outlook 2002 až 2016 (protokoly POP3, IMAP, HTTP a SMTP), Windows Mail (i Live), IncrediMail, Eudora, Netscape 6.x/7.x (pokud není heslo zabezpečeno správcem hesel), Mozilla Thunderbird (pokud není heslo zabezpečeno správcem hesel) a dalších poštovních souborech.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (261 KB).

Jestliže jste si e-mailovou korespondenci zálohovali do archivu PST v e-mailovém klientu Microsoft Outlook a zapomněli k němu heslo, potom zkuste tento program. Hesla zobrazí pro soubory z Outlooku 97 až 2007.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (39 KB).

Podobně jako předchozí program odhalí hesla pro přístup do PST souboru Outlooku. Tentokrát to umí i pro soubory vytvořené novějšími verzemi Outlooku (verze 97 až 2016). Zdarma dostupná verze však pracuje pouze s PST soubory do velikosti 500 MB.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,4 MB).

Zapomněli jste heslo pro přihlášení do Windows? Potom zkuste tuto linuxovou distribuci (Live CD postavené na Linux Slax), která po vytvoření speciálního média nastartuje PC se systémem Linux. Pak stačí spustit aplikaci, která bez potíží vytáhne heslo z operačního systému Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE (jde o Live CD)

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (649 KB).

Komplexní řešení umožňující zjistit či odtajnit hesla ve víc než 280 programech, dokumentech, souborech v PDF, ZIPu, RARu, komprimačních archivech, e-mailových klientech, webových službách apod. Používá kombinaci různých metod. Demoverze odhalí pouze první tři znaky z hesla.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (172 MB).