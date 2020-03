Software zdarma: Facebook a ICQ na jednom místě či změna rozlišení videa

Co byste řekli na program, který by nainstaloval vámi vybrané programy jedním instalátorem. Respektive v jednom rozhraní? Že to není špatné a navíc by se to hodilo při přeinstalaci počítače nebo při nastavování toho nového? V tom případě zkuste následující řešení.

Díky Ninite vyberete, stáhnete a rovnou nainstalujete zvolené programové vybavení v jednom kroku. Přímo na webu programu si zvolíte z nabídky, které programy chcete do instalátoru zahrnout – browser, přehrávač médií, PDF prohlížeč, fotoeditační program, cloudové úložiště, komunikační nástroj. Jednotlivé programy, mezi kterými nechybí Chrome, AVG, Skype, VLC, jsou rozděleny do kategorií podle svého zaměření, a tak jsou snadno k dispozici. V seznamu jich je skoro 90 a najdete v něm jen bezplatné nástroje. U nich máte jistotu, že jsou vždy v nejnovější verzi.

Jakmile máte zvoleno, tlačítkem Get your Ninite se vytvoří balíček, který obsahuje informace pro instalaci zvolených programů. Po jeho stažení a poklikání na něj začne stahování a instalace jednoho programu po druhém, a to s optimálním nastavením, bez zbytečného zavedení různých nástrojových panelů či dalšího přibaleného softwaru. Už nezažijete žádné otravné klikání na další, souhlasím, dokončit. Výhodou je i to, že po instalaci každého programu nepožaduje restart PC a jsou-li aplikace v češtině, nastaví ji. K využití je i placená verze, která obstará i následné automatické aktualizace instalovaných programů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ samoobslužný instalátor

+ provede doporučenou instalaci softwarů

+ vynechá z instalace přidružený software

- výběr aplikací by mohl být bohatší

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (500 KB).

Miranda, vedle ICQ, byla v předešlých letech synonymum pro komunikaci přes internet v reálném čase. Na rozdíl od ICQ však spojovala několik komunikačních protokolů v sobě. To platí stále. Přestože její sláva už zdaleka není taková, stále má co nabídnout.

Byla to právě ona, kterou uživatelé začali používat poté, co ICQ bobtnalo zbytečnými funkcemi, zvyšovalo systémové nároky na PC a plnilo se vtíravými reklamami. Mnoho lidí tak přešlo na tohoto klienta, který pro komunikaci používal nejen stejný protokol jako ICQ, ale i další.

I dnes jde o pomocníka, se kterým lze stále komunikovat v sítích – ICQ, AOL, Facebook, Gadu-Gadu, IRC, MSN, Yahoo, Jabber/XMPP. Jeho silnou zbraní je možnost instalovat plug-iny, a tak ho dále rozšiřovat. Pokud ho necháte čistý, odmění se vám zanedbatelnými systémovými nároky na výkon PC a díky jednoduché grafice je vhodný pro ty, kteří nepotřebují zbytečné ovládací prvky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ podporuje více sítí

+ nenáročný na výkon

+ bez zbytečných funkcí

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,6 MB).

Nejen po Vánocích mohla vzniknout celá řada videí, která nelze přehrát v jiných zařízeních než v těch, ve kterých byly vytvořeny. Případně se vám již jistě stalo, že jste si stáhli nějaké video s určitou koncovkou a také jste ho nedokázali přehrát. Když potřebujete převést určitý multimediální soubor do jiného, bude se vám hodit tento všeuměl. Ten totiž z jednoho formátu do druhého převede nejen audio a videosoubory, ale i obrázky a dokumenty.

Jako vstupní soubor lze použít celou řadu formátů a kontejnerů, u videa např. MP4, 3GP, MPG, AVI, WMV, FLV, SWF, VOB, MKV, ASF, u audia např. AAC, MP3, WMA, OGG a u obrázků JPG, PNG, GIF, BMP. Pro převod je nutné nejprve vybrat, co chcete do čeho převádět. Následně zvolíte kvalitu pomocí šablony, či nastavíte vlastní parametry (datový tok, poměr stran, FPS, audio). Využít lze dávkové zpracování. Následně zahájíte převod a o nic jiného se nestaráte. Mezi dalšími funkcemi je převod filmů na DVD-Video do souboru, možnost nagrabovat Audio CD, DVD/CD převést do ISO/CSO a ISO do CSO a zpět.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ intuitivní rozhraní

+ kompatibilní s většinou přenosných zařízení

+ konvertování obrázků

- nabízí k instalaci další programové vybavení

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (93 MB).

Tento malý softwarový nástroj slouží k automatickému kopírování změněných souborů z jedné složky do druhé.

Potřebujete-li například zálohovat soubory, u kterých došlo ke změně, tento program to zajistí. Lze si vybrat, zda chcete kopírovat pouze soubory, které jsou upraveny v daném datu, nebo ručně zadat datum a všechny vyhovující soubory budou automaticky nalezeny a zkopírovány. Na základě velikosti či zadaného řetězce lze i soubory přeskočit. Mezi další vlastnosti patří logování a možnost používat binární porovnání – místo srovnání pomocí data a času. Aplikace však nadále bohužel není vyvíjena.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ časové i binární srovnání

+ řada možností k nastavení

- neprovádí kontrolu automaticky

- nelze nastavit více složek

75 %