Tipy pro Windows: herní panel natočí hru i program či lepší poznámkový blok

1. Jak na nový Game bar

Panel pro hraní, tedy Game Bar, ve Windows dostává stále více pozornosti, respektive dochází k jeho vylepšování. Jestliže hrajete hry, potom jste si toho již všimli, v opačném případě, když ho vyvoláte klávesovou zkratkou Windows + G, zobrazí se v novém designu a plné síle a také se základním popisem. Složen je z několika částí, každá se věnuje něčemu jinému – najdete zde okno s výkonem, nastavení zvuků, možnostmi nahrávat hraní her, rychlé volby a nechybí ani propojení se sociálními sítěmi a Xbox účtem. Zkrátka hráč dostává do ruky na jednom místě většinu funkcí, které by mohl uvítat.

2. Jak poznat neuložený text v Poznámkovém bloku

S poslední aktualizací Windows se zapracovalo také na dalším vylepšení Poznámkového bloku. Ten prošel několika změnami již při minulém updatu, ale nyní se vylepšení dočkal opět. Jedním z nich je, že nově používá výchozí kódování UTF-8 bez Byte Order mark. To je ostatně i signalizováno v pravém dolním rohu – vedle informace o řádku, sloupci apod. Druhou podstatnou novinkou je viditelná informace o tom, že pokud byly provedeny změny v aplikaci, a dosud nebyly uloženy, tak je to signalizováno symbolem hvězdy v záhlaví okna před názvem dokumentu.

3. Jak na klávesové zkratky v Poznámkovém bloku

Ještě další dvě vylepšení dostal Poznámkový blok. Jste-li zastánci klávesových zkratek v systému a v dalších aplikacích, tak vězte, že kromě těch, které jste dosud mohli používat, máte k dispozici další: Ctrl + Shift + N (otevře nové okno), Ctrl + Shift + S (uložit jako), Ctrl + W (uzavře aktuální okno). A v neposlední řadě je změnou k lepšímu i o, že aplikace umí ukládat soubory už i s cestou delší než 260 znaků.

4. Jak na přehlednější Nastavení

Hlavní rozcestník určený ke konfiguraci systému doznal také několik drobných změn – vizuálních. Pokud používáte online účet (tedy nepřihlašujete se bez Microsoft účtu), potom se vám zde hned nahoře objevilo několik položek. Kromě uživatelského profilu s názvem a fotografií jde o informaci o OneDrive a rychlý přístup do něj, a také informace o tom, zda nejsou dostupné nějaké aktualizace pro systém.

5. Jak instalovat písmo drag and drop

V loňském roce dostal systém několik nových sad písem (fontů), vy si však můžete instalovat i své. Zatímco donedávna to probíhalo tak, že jste nové písmo nainstalovali kliknutím na něj pravým tlačítkem myši a vybrali volbu Instalovat, nyní je to možné dalším způsobem. Písmo stačí do složky s fonty pouze přetáhnout (metoda drag and drop). Tímto způsobem se však instaluje pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele. Pokud by mělo být instalováno pro všechny, potom je nutné vyvolat pravým kliknutím myši kontextovou nabídku a zvolit Instalovat pro všechny uživatele.

6. Jak zoomovat v příkazovém řádku

Drobného vylepšení se dočkal také Příkazový řádek. Nejenže umí přizpůsobit barvy, ale nově je možné měnit jeho velikost, tedy zoomovat prostřednictvím myši. Otevřete příkazový řádek (např. Start + R a zadejte cmd) a následně stačí, pokud použijete klávesu Ctrl a budete točit kolečkem nahoru nebo dolu. Po jeho uzavření se velikost vrátí k nastavené velikosti.