Tipy a triky pro Windows 10: jak sdílet wi-fi přes PC nebo vypnout pípání

1. Jak z PC vytvořit wi-fi hot-spot

Jestliže má váš počítač přísun dat (nejen mobilním tarifem, ale třeba i kabelem), můžete se o ně podělit. Stačí, když počítač proměníte ve wi-fi hot-spot. To znamená, že se může stát jakýmsi routerem, respektive acces pointem. Je-li vybaven wi-fi modulem, potom stačí udělat následující kroky. Klikněte na Start -> Nastavení -> Síť a internet. Na levé straně zvolte záložku Mobilní hotspot. Vpravo nastavte přepínač na Zapnuto. Níže máte možnost nastavit vlastní název wi-fi sítě, a také zadat jiné heslo. Nechybí možnost upravit, jaké internetové připojení se bude sdílet.

2. Jak přichytit Koš na hlavní lištu

Normálně nelze vzít a přichytit ikonku Koše na Hlavní panel Windows. Ukážeme vám však trik, pomocí kterého to učinit lze. Na pracovní ploše klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Nový → Zástupce. Do řádku Zadejte umístění položky vepište %SystemRoot%\explorer.exe shell:RecycleBinFolder a klikněte na tlačítko Další. Jako název si vyberte třeba Koš a klikněte na Dokončit. Zástupce je vytvořen a vy si můžete vybrat i ikonku Koše (vlastnosti zástupce). Nyní Koš uchopte a umístěte na Hlavní panel.

3. Jak mít dotykovou klávesnici stále po ruce

Tento tip se bude hodit zejména těm uživatelům, kteří používají Windows na dotykovém zařízení. Většina aplikací v případě, že je zapotřebí zadat text, zobrazí automaticky virtuální klávesnici, pokud byste ji však potřebovali i jindy, umístěte si ikonu klávesnice na hlavní panel. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na hlavním panelu a vybrat volbu Panely nástrojů -> Dotyková klávesnice.

4. Jak přesunout Hlavní panel na druhý monitor

Kdo si jednou zvykne na více monitorů, nebude chtít jinak. Výhodou je nejen vyšší efektivita práce a více informací na očích bez nutnosti přepínat se mezi okny, ale také to, že si lze oba monitory přizpůsobit. Například když máte hlavní lištu na jednom, proč ji mít na tom druhém? Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a zrušte uzamčení Hlavního panelu (volba Uzamknout Hlavní panel). Nyní klikněte a podržte levé tlačítko myši na panelu a přetáhněte ho na stejné místo na druhém monitoru.

5. Jak ukončit proces z příkazové řádky

Jestliže se rozhodnete ukončit nějaký běžící proces, můžete tak učinit ve Správci úloh, nebo přímo z příkazové řádky. Spusťte ho (použijte klávesovou zkratku Wndows + R, zadejte příkaz cmd). V okně zadejte příkaz tasklist. Zobrazí se seznam všech běžících procesů s podrobnostmi o nich. Příkazem taskkill /IM jmeno_procesu.exe /F proces ukončíte (např. taskkill /IM chrome.exe /F – ukončí běh Chrome).

6. Jak vypnout systémové pípání

Pokud vám vadí varovné pípnutí, pokud nastane systémová chyba Windows, můžete ho vypnout. Klikněte na nabídku Start, vyberte Spustit a do řádku Otevřít vepište regedit. Po otevření okna najděte klíč HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound. Na pravé straně dvakrát poklikejte na řádek s názvem Beep a změňte údaj hodnoty z Yes na No. Změny se projeví po příštím startu PC.