Software zdarma: dopřejte si lepší hraní her na PC

Hrajete-li často hry, potom velmi dobře víte, jaké problémy mohou nastat v případě krátkodobého či snad dlouhodobého zpomalení operačního systému, případně snad výpadku internetu (především u online her). Pokud se hra začne cukat v tom nejhorším možném momentě, můžete přijít o body či život. Dalo by se říci, že se tomu dá předcházet dostatečným výkonem PC, ale za krátkodobé výpadky může i sám operační systém, respektive procesy a aplikace v něm přítomné a spouštějící se pro různé účely.

Game Fire vám pomůže toto nejen eliminovat, ale také zrychlit a celkově optimalizovat počítač pro hraní her. Jde na to chytře, a to aktivací svého režimu, který dočasně vypne nepotřebné funkce a služby systému Windows či jiné upraví (například provede defragmentaci systémové paměti či optimalizaci internetového připojení a zabránění stahování většího balíku dat – typicky aktualizace apod.).



Jakmile hru ukončíte, jednoduše znovu klikněte na tlačítko, herní režim vypnete, program vrátí všechny změny a obnoví váš systém do předchozího stavu (nejde o velké zásahy do nastavení). V neplacené verzi je k dispozici jen základní optimalizace, ale v té placené jsou přítomné i možnosti pro optimalizaci online hraní, HDD atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ automatický režim

+ herní mód zařídí, že nic nevyrušuje

- neplacená verze je značně omezená

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (9,3 MB).

Druhým programem, který slibuje zvýšit výkon počítače pro hraní her, je tento. Provádí optimalizaci některých nastavení systému Windows a dočasně ukončuje nepotřebné služby a aplikace.

Kdykoliv budete chtít začít hrát hru, jednoduše spustíte program Wise GameBooster a kliknutím na jedno tlačítko optimalizujte svůj počítač, respektive operační systém. Jakmile hraní skončíte, všechny služby můžete restartovat kliknutím na tlačítko Obnovit na liště nabídky. Aplikace je oblíbená pro své jednoduché a snadno použitelné funkce. Zvyšuje stabilitu hry zastavením všech programů, které nejsou nutné ke spuštění hry a místo toho se všechny zdroje používají ke zvýšení výkonu hry. Před aplikací optimalizace analyzuje všechny spuštěné programy a navrhne, jaké kroky je třeba provést pro každý proces a službu.



Rada pro ty, kteří začínají v oblasti hraní her a hodlají tento software používat: nejprve si důkladně prohlédněte jeho funkce, protože zastavení nesprávného procesu může způsobit poruchy systému. Optimalizaci totiž provádí agresivně, tedy ukončí spuštěné procesy, bez možnosti uložit rozpracovanou práci.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ optimalizace ne jeden klik

+ opětovné spuštění procesů

- spíše pro zkušenější uživatele

- agresivní ukončení bez možnosti návratu

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3 MB).

Třetím programem pro počítačové hráče je tento. Zjednodušuje jim život v případě, že se třeba chystají přeinstalovat počítač či migrovat na jiný, nebo si chtějí vzít save (uložené posty ve hrách) třeba ke kamarádovi. S jeho pomocí si již nemusejí lámat hlavu nad tím, jak právě save zálohovat.

Umožňuje totiž v PC najít místa, kde jsou uloženy složky s pozicemi her, a to skoro pro 6 200 her. Má v sobě totiž integrovanou databázi, která ví, kam se tyto informace ukládají. Pak již stačí programu jediné, spustit tzv. skenování, a pokud se výsledky shodují se záznamy v databázi, zobrazí se v tabulce. Uživatel má možnost vybrat ty, které chce zálohovat a vytvořit z nich archív (lze komprimovat) a ty pak ukládat na místní datové úložiště (NAs, HDD atd.) nebo na FTP, Dropbox, Google Drive nebo SkyDrive.



Perličkou je možnost vytvářet zálohy v předem nadefinovaných časech – takže o zálohování pozic se již není nutné starat. A pokud hra není v databázi přítomná a vy přece jen víte, kam si ukládá pozice, potom je možné program nasměrovat a provést zálohu ručně. Program má i vestavěnou podporu Steamu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ databáze obsahuje záznamy pro skoro 6 200 her

+ plánovač, propojení s FTP a cloudovými úložišti

+ manuální výběr uložených pozic k záloze

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,2 MB).

Jste-li fanoušky hraní her ve smartphonech, tabletech či dalších přenosných zařízeních s platformou Android, potom zbystřete. Existuje možnost, jak i na počítačích, nejen se systémem Windows, hrát hry pro Android.

Vývojáři Google, respektive Androidu mají vlastní emulátor Androidu (a to hned multiplatformní), který se jmenuje Android Studio’s emulator. Snaží se přesně simulovat Android zařízení v počítači, takže můžete nejen spouštět aplikace určené pro tento systém, ale také testovat třeba ty své. Emulátor poskytuje téměř všechny schopnosti skutečného zařízení Android.



Můžete simulovat příchozí telefonní hovory a textové zprávy, určit umístění zařízení, nastavovat různé rychlosti sítě, otáčení, zapojit další hardwarové senzory, přistupovat k obchodu Google Play a mnoho dalšího. Emulátor je v některých ohledech rychlejší a jednodušší než v případě fyzického zařízení. Obsahuje předdefinované konfigurace pro různé androidí telefony, tablety, Wear OS a zařízení Android TV.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ multiplatformní

+ chová se téměř jako zařízení s Androidem

- nezjištěno

85 %