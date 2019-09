Software zdarma: vyzkoušejte nejlepší program pro vzdálenou plochu

TeamViewer je nepsaným králem mezi programy pro sdílení vzdálené plochy počítače, respektive připojení se k němu na dálku. Zdaleka však není jediným svého druhu. Jeho aktuálně jedna z nejlepších alternativ se jmenuje CloudBerry Remote Assistant.

Nabízí sdílení obrazovky a přístup ke vzdálené ploše počítače. Sází především na jednoduchost a intuitivnost celého procesu připojení k požadovanému počítači. Běžet musí na každém z počítačů, které se mají propojit. Následně je třeba zadat vygenerované a zobrazené ID a heslo na obou zařízeních. V nastaveních lze vybrat, zda má dotyčný jen sledovat aktivitu, nebo může na ploše provádět různé úkony. Součástí programu je i hlasová a textová komunikace. Samozřejmostí je bezpečnost, a tak je spojení šifrováno - algoritmem RSA. Kromě toho jsou připojení také zabezpečena šifrováním SSL. Dalo by se říci, že program v sobě kombinuje vše nejlepší z podobných programů. Oproti těm pokročilým je však dostupný zdarma, a to je velká výhoda zejména pro běžné domácí použití.

Informace o programu Operační systém: iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ intuitivnost

+ pokročilé šifrování

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,8 MB).

HDDScan je nástroj pro diagnostiku datového úložiště, jako je HDD, SSD, a to včetně těch externě připojených. Program otestuje zařízení, zda nevykazuje nějaké chyby a v případě, že něco najde, se v dostatečném předstihu můžete připravit na jeho výměnu.

Program umí otestovat a případně najít špatné bloky na plotnách či vadné sektory, zobrazit informace ze S.M.A.R.T, a měnit některé parametry, jako třeba uspání disku, AAM, APM seek atd. Navíc umí změřit teplotu disku a má testovací nástroje pro prověření výkonu disku, jehož výsledky se zobrazí v grafu. Možné je ho ovládat také z příkazové řádky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ pro HDD, SSD a další

+ několik testů

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,7 MB).

Pro kopírování velkých objemů dat je dobré využít nějakého speciálního pomocníka. Jedním takovým je například Ultracopier.

Datová úložiště, která dnes mají i několik terabajtů nejsou vzácností a pokud jejich obsah potřebujete dostat někam jinam, potom je vhodné na to jít poněkud jinak než jen klasickým kopírováním. Tento obsahuje pokročilé nástroje a funguje na všech datových úložištích jako HDD, SSD, Blu-ray atd., zkrátka všude tam, kde pracuje normální souborový správce.



Zvolíte si, odkud a kam se mají data kopírovat, přidat můžete i další parametry. Například vítanou možností je omezení na určitou rychlost kopírování, čímž se postaráte o to, že datové úložiště nebude vytíženo kopírováním na sto procent a vy tak budete moci nadále pracovat. Nechybí ani reporty, které podají zprávu o tom, zda vše proběhlo v pořádku. Nastavit lze také to, co má dělat, pokud dojde k nějaké kolizi (například se objeví stejný soubor), nebo kopírování pozastavit, případně nastavit automatické přejmenování kopírovaných dat. Obsahuje i další užitečné funkce.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ omezení rychlosti kopírování dat

+ lze nastavit, co má dělat v případě stejných dat

- uvítali bychom formou klasického správce souborů

80%

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (15 MB).

Pokud jste pokročilý uživatel počítače, potom umíte používat příkazový řádek, a tak pro vás není problém si nechat vypsat na monitor anebo rovnou do souboru obsah složky. Pokud to neumíte nebo na to chcete jít pohodlněji, potom zkuste tohoto pomocníka.

DirPrintOK umožňuje vypsat a ukládat obsah složky nebo celé struktury složek do souboru. Složky můžete procházet pomocí rozhraní podobného Průzkumníku Windows a případně filtrovat obsah složky podle přípony souboru nebo zástupných znaků. Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši a vyloučit vybrané soubory nebo složky z výpisu. Obsah složky lze seskupit podle cesty, data, velikosti nebo přípony souboru a můžete přizpůsobit sloupce, které mají být zahrnuty do seznamu. Kromě tisku obsahu složky můžete seznam exportovat také do formátu XLS, HTML, CSV nebo TXT.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ snadná obsluha

+ různé filtry

- nezjištěno

85 %