Vyčistěte si počítač s Windows pomocí softwarových specialistů

Instalujete-li často programy, potom byste měli myslet na to, že to Windows moc dobře nedělá. Neustálé změny v systémových částech, kopírování souborů na různá místa ho postupně, ale jistě opotřebovávají. Pokud si však vezmete specialisty na jejich instalaci a odinstalaci, mnohem lépe ho uchráníte před případným zkolabováním. Odinstalace programů v systému je jen tak kvalitní, jak programátor vytvořil jeho odinstalační proces. V praxi se tak může stát, že po odebrání zanechá v systému řadu svých údajů, a ty mohou být na obtíž či zpomalují chod PC.





Lepší odinstalace. Motto, kterým se řídí jeden z nejlepších odinstalačních programů svého druhu. Zaměřuje se tak na kompletní odinstalaci vybraných programů včetně všech součástí a záznamů v systému nebo souborů v diskovém úložišti. Vítaná je i automatická funkce zálohování při instalaci dalšího vybavení – v případě problému se systémem lze tak vrátit stav zpět. Pátrací mód se potom postará o detekování všech součástí programu k odinstalování, jeho zastavení či vymazání. Dále umí například měnit nastavení aplikací spouštěných společně se systémem, postará se i o odstranění dočasných souborů, vyčištění zápisů v registru atd. Freewarová verze je proti placené starší a bez pokročilých funkcí, ale i tak má co nabídnout.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (9 MB).

Oproti předchozímu programu má jiné, možná pro někoho lepší uživatelské prostředí. Ve freewarové verzi neobsahuje pátrací mód a nenabízí další pokročilé funkce. Po spuštění zobrazí počet v systému instalovaných programů a kolik v něm zabírají místa. U záznamu je k dispozici možnost rovnou ho ze systému odinstalovat, změnit jeho konfiguraci a v případě problémů násilně odebrat, anebo ze seznamu smazat (nedojde však k jeho odinstalaci). Navíc je zde možné detekovat, kde se nachází jeho položka v registru, kde je jeho instalační složka či přejít na internetovou stránku programu. Záznamy si lze exportovat do HTML souboru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,2 MB).

Instalovaný software v PC může odebrat spuštěním odinstalátoru, ale zvládá také proskenovat celý systém a pokusí se odhalit, kde všude se nachází jeho součásti (najde soubory, složky, zápisy v registru, plug-iny apod.). Pro vyšší bezpečnost nabízí tvorbu bodu obnovy před každou odinstalací softwaru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (18,6 MB).

Komplexní program pro instalaci a odinstalaci programů ve Windows. Umožňuje měnit vlastnosti odinstalovaných a neplatných položek v seznamu. Po každé odinstalaci software prověří, zda odinstalační mechanismus programu odebral všechny, nebo alespoň většinu svých součástí. Obsahuje i funkci pro dávkovou odinstalaci, zálohování vybraných položek, auto-fix neplatných záznamů apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,7 MB).

Velmi rychlý a malý program, který proskenuje počítač a zobrazí hodnocení, aby ukázal, jak instalované aplikace vnímají ostatní uživatelé. Pomocí něj můžete programy nejen odinstalovávat, ale také opravovat a metoda Forced provede hluboký sken sledující záznamy v souborech, registru a dalších systémových složkách. Zobrazí identifikované součásti a vy se můžete rozhodnout, které mají být odstraněny.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,7 MB).

Sleduje kompletní proces instalace softwarového vybavení - zaznamenává mimo jiné tvorbu složek a souborů, ale i změny v systémovém nastavení Windows a zásahy do systémového registru Windows. Díky tomu je reinstalace programu snadnou záležitostí. Po odebrání by v systému neměl zůstat žádný záznam o odebíraném programu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,1 MB).

Vyniká jednoduchým rozhraním, vyhledávací funkcí, jednoduše se používá a je rychlý. Jednotlivé aplikace řadí do složek podle toho, k čemu jsou určené: hry, video, bezpečnost apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Koupíte-li si nový počítač, který obsahuje řadu dalšího softwaru, co s tím? Většinou jde o zkušební verze programů anebo takové, které většinou nevyužijte. Potom použijte Decrapifier. Jde o pomůcku, která je navržena k nalezení a odstranění tzv. nechtěného softwaru. Po proskenování přítomného software sami označíte, co chcete ze systému odstranit a co případně zachovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2 MB).

Komplexní nástroj, který se stará o kompletní softwarovou správu PC. Odinstaluje software, poradí si s automatickým spouštěním zvolených programů při startování PC, s odstraněním neplatných zástupců na ploše, s odstraněním jejich dočasných složek, vyčištěním neplatných záznamů v registru či optimalizací PC.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10,5 MB).

Software, který také patří ke špičce v oboru na monitorování změn systému při instalaci nového softwaru. Součástí je možnost pozdější kompletní odinstalace programů, při které odebere všechny záznamy na pevném disku. A to včetně záznamů v systémových souborech a registru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (26 MB).



