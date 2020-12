Microsoft Teams vás na dálku posadí k jednomu stolu a ovládnete je i z auta

Platformy pro vzdálenou komunikaci a spolupráci ve skupinách díky pandemii zažívají po celém světě značný rozmach. Není tak divu, že vývojáři řešení pro spolupráci týmů urychlují vývoj a přidávají stále nové funkce.

Stejně tak Microsoft Teams, které konkurují službám jako Slack, Facebook Workplace, Google Meet, Zoom a dalším. Zatímco Teams využívají až 200 milionů účastníků denně, tak například Google Meet má více než 235 milionů a Zoom 300 milionů.

Výhoda této v Microsoftu nejdynamičtější aplikace spočívá v tom, že je propojena se širokým ekosystémem nástrojů Microsoftu. To znamená, že neslouží pouze ke správě hovorů (textových, audio či video), ale k vedení audiovizuální interakce skupiny uživatelů. Některé z přidaných funkcí jsou k dispozici již nyní a jiné začnou fungovat v roce 2021.

Co získáte ve zdarma dostupné verzi Microsoft Teams je aplikace pomáhající týmu uživatelů s konverzací – dnes už nejen – prostřednictvím internetu. Využití si našla ve firmách, školách, ale i v osobním životě. Kromě hovorů nabízí sdílení obrazovky, možnost vybrat si vlastní pozadí při videohovoru, s týmem lze sedět ve virtuálním prostoru (například v baru), používat virtuální tabuli, sdílet soubory, integrovat aplikace (více než 650), používat mobilní aplikaci, VoIP zařízení a mnoho dalšího. Bezplatná verze je aktuálně určena až pro 300 uživatelů, tým získává 10GB sdílený prostor, plus 2 GB pro každého člena. Hovory díky pandemii jsou do odvolání na délku 24 hodin (standardně to je 60 minut). Co není dostupné zdarma, tak to je nahrávání. K využití Microsoft Teams však nutné mít firemní e-mail. Více informací a registrace zde.



1. Přepracovaná aplikace Hovory

Jednou z největších novinek posledního vylepšení je přepracovaná aplikace Hovory. Ta nyní zobrazuje všechny důležité informace o hovorech na jednom místě. Obsahuje číselnou klávesnici, historii hovorů, hlasovou schránku, kontakty a nastavení pro snadnější volání. Nahrané hovory umožňuje nově sdílet do cloudového úložiště OneDrive nebo SharePoint nebo stále do Microsoft Stream. Správcům toho však v případě úložiště nabízí mnohem více.



Uživatelům Applu by se mohla zamlouvat podpora CarPlay. Ta umožňuje prostřednictvím Siri vést hovory při řízení a využívat tak v autě integrované prvky k ovládání Teams. Uživatelé navíc mohou sloučit více hovorů do jednoho. A to jak pocházejících z klasické pevné/mobilní linky (PTSN), tak prostřednictvím VoIP (přes internet). Není však jasné, zda se podobné funkcionality dočkají také uživatelé využívající Android Car či Alexu.



Začátkem příštího roku navíc bude povoleno přepínat hovory mezi mobilními a stolními zařízeními. Jde o praktickou funkci, která umožní to, že pokud bude veden hovor například ze smartphonu, bude možné v něm pokračovat na notebooku. K předání hovoru do jiného zařízení dojde okamžitě a nepozorovaně, díky čemuž uživatelé získají mnohem větší flexibilitu. Během hovorů s nízkou rychlostí připojení automaticky dojde k omezení množství přenášených dat. Vylepšena bude také funkce identifikace spamu, která odhaluje potenciální nevyžádané hovory.

2. Novinky pro týmy

Hovory týmů nyní podporují nové rozložení obrazovek uživatelů, a to včetně zobrazení oken v režimu 3 × 3, zobrazení více oken najednou a režimu spolu, který umožňuje přenést účastníky do sdíleného virtuálního prostoru. Při použití 3 × 3 je možné vidět videokanály až s devíti účastníky schůzky najednou. Pro ještě větší schůzky lze povolit zobrazení více oken a zobrazit až 49 účastníků najednou. Bez ohledu na to, jaký styl schůzky je vybrán, lze vždy povolit rozostření pozadí, aby nedocházelo k rozptylování či narušení soukromí.



Společnost Microsoft také oznámila několik vylepšení pro různá hardwarová zařízení podporující Teams. Typicky jde o VoIP telefony či PC klienty. K dispozici bude také nová možnost Teams Device jako služba, která umožní organizacím používat hardwarová zařízení pro vedení schůzek na bázi měsíčního předplatného.



Microsoft chce z hovorů učinit zážitek, a tak vylepšuje možnosti virtuální scény. Vidět se tak nemusíte pouze v jednotlivých oknech, ale například prostřednictvím scény nastavit, že sedíte u společného stolu. Tato funkcionalita má umožnit, abychom se k sobě cítili blíže i na velké vzdálenosti. Nový režim scén vás tak přenese do různých prostředí. Vyberte scénu, barevnost a vytvořte jedinečný zážitek ze schůzky, ať už se jedná o schůzku v menší konferenční místnosti, nebo s více uživateli konanou ve venkovním amfiteátru.

3. Vylepšení ve smartphonech

V některých situacích se může hodit naplánovat rychlou schůzku v určitém čase. S novou funkcí okamžitých schůzek na telefonech využívající Teams je snazší získat okamžitou reakci. Nově je totiž možné v rozhraní kalendáře vybrat možnost Setkat se hned a snadno tak zahájit schůzku a přidat účastníka. Také některé modely audio telefonů s dotykovou obrazovkou (např. VoIP), které splňují minimální hardwarové požadavky, nyní umožní zobrazit obsah, který je během hovorů a schůzek prezentován nebo sdílen s ostatními.



4. Funkce pro podnikání

V Microsoft Teams existuje řada funkcí zaměřených na podnikání. Začátkem roku 2021 budou moci firemní uživatelé používat kanály. Tato funkce umožňuje vytvářet hovory směřující automaticky do konkrétního kanálu. Například IT, helpdesky nebo HR oddělení toho může využít pro správu a vedení hovorů se zaměstnanci, kteří potřebují něco řešit.



Týmy mohou také využít užitečnou funkci, díky které se hovory neodpojí, když dojde k přepojení hovoru na někoho, kdo nebude k dispozici. Pokud nebude hovor přijmout, automaticky dojde k přepojení zpět na osobu, která přepojovala.

5. Další novinky

Novinek je celá řada, a tak zmiňme ještě ty zásadnější:

Funkce potlačení šumu, která je založena na umělé inteligenci (AI) v reálném čase automaticky odstraňuje nežádoucí šum na pozadí během schůzek. AI prostřednictvím analýzy odfiltruje hluk a zachová pouze řeč. Tuto funkci je možné konfigurovat, včetně možnosti vysokého potlačení šumu v pozadí.

V případě desktopů mohou prezentující zobrazit individuální zdroj, který mohou všichni účastníci vidět během schůzky.

Virtuální nástěnku lze přitom zobrazit v režimu prohlížení bez možnosti úprav.

Nastavit lze stav offline.

Vytvářet lze ankety.

Soubory uložené v Teams lze nasdílet odkazem, a to včetně oprávnění.

Ve školách půjde úlohy hodnotit anonymně, a navíc jak vyučující, tak studenti si mohou zobrazit všechny úkoly a aplikovat filtry.

Vyvinut byl klient pro zařízení s Windows 10 a procesorem ARM.

Funkce ztlumení umožní zabránit účastníkům ve zrušení vypnutí mikrofonu. Vybraným uživatelům lze však nastavit, aby se jim aktivoval, pokud se přihlásí o slovo.

Seznam všech novinek najdete zde.