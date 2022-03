Osm vyspělých funkcí Chromu, které možná neznáte, a několik připravovaných

I když je Chrome jedním z nejpopulárnějších internetových prohlížečů, ne každý ví o jeho pokročilých funkcích, které ho činí tím, čím je. Možná nemáte čas sledovat, co nového se objevilo v aktualizaci nebo které funkce přibyly. I díky tomu se postupem času Chrome rozrostl tak, že dnes hostí spoustu funkcí, jako jsou rozšíření, motivy, správce hesel, a dokonce slouží jako základ pro operační systém Chrome OS. Do Nastavení vstoupíte jednoduše, stačí kliknout vpravo nahoře na ikonu tří teček a vybrat volbu Nastavení.

Tip Klávesové zkratky jsou velmi účinným pomocníkem pro efektivnější ovládání PC. Nejinak je tomu i v případě Chromu. Kompletní seznam, které zkratky lze využít, najdete zde.

1. Jazyky, překlady a gramatika

Uživatelské rozhraní Chromu je dostupné v celé řade jazyků. Podle potřeb si ho tak kromě mateřského lze přepnout do jiného. Tím však nastavení jazyků nekončí. Protože browser má skvěle integrované možnosti překládání, lze si i toto nakonfigurovat. Jestliže tak často navštěvujete cizojazyčné stránky a chcete vědět, co se na nich píše, využijete jistě funkce překladače (využívá samostatné služby Google překladače).

V Nastavení na levé straně klikněte a otevřete menu Rozšířená nastavení. Následně klikněte na volbu Jazyky. První volbou se nastavuje jazyk rozhraní Chromu a právě možnosti překladu. Kliknutím vpravo na tři tečky u jazyku si zvolíte, zda má být Chrome přepnut do tohoto jazyku, či do jiného nabízeného překladu. Níže se nachází tlačítko pro přidání dalších jazyků podle vašich preferencí. Poslední možností je automatický překlad po načtení stránky. Pokud se tak dostanete na stránku se zde nastaveným jazykem, dojde k jejímu překladu. V adresním řádku si potom prostřednictví ikony vpravo „G“ můžete zobrazit originál.

Nastavení jazyků v Chromu

V pokročilých nastaveních navíc najdete možnosti kontroly pravopisu. Můžete se rozhodnout, zda budete dále využívat základní kontrolu pravopisu, nebo vylepšenou pro kontrolu textu. I zde si lze vybrat, který jazyk se takto bude kontrolovat, a dále zadat výjimky, respektive přidat slova do vašeho slovníku.

Nastavení kontroly pravopisu

2. Stahování a ukládání na Google Disk

Výchozím umístěním pro ukládání stažených souborů je složka Stažené soubory, jež nemusí vyhovovat každému, často si uživatelé přejí soubory stahovat např. na pracovní plochu, proto tu existuje možnost si to libovolně změnit. V rozšířeních nastavení klikněte na volbu Stažené soubory. Zde si upravte místo, případně (de)aktivujte možnost, u které si sami vždy při kliknutí na stažení souboru určíte místo pro stažení.

Změna nastavení pro ukládání stahovaných souborů

Nechcete-li z nějakého důvodu stahovat soubory do PC nebo například vašeho připojeného úložiště, potom lze download přesměrovat a využít službu Google Disk. Umožní vám to tento doplněk. Po aktivaci stačí kliknout na odkaz souboru ke stažení nebo třeba jen na obrázek, který si chcete stáhnout pravým tlačítkem myši, a vybrat volbu Uložit do služby Disk Google.

3. Systém a reset

V pokročilých nastaveních také najdete možnost využít nastavení proxy počítače (zlepšuje soukromé a bezpečné procházení webu nastavením IP adresy proxy serveru) nebo použít hardwarovou akceleraci, je-li k dispozici. Použití hardwarové akcelerace pomáhá prohlížeči rychleji načítat výsledky a pracovat plynuleji. Přepínač Po ukončení prohlížeče Google Chrome nechat aplikace na pozadí spuštěné umožňuje ponechat aktivní aplikace, které například předávají nějaké informace – typicky e-mail – i bez spuštěného browseru. Na druhou stranu jsou žroutem paměti. Preferujete-li tedy spíše výkon, potom funkci deaktivujte.

Uzavření aplikací na pozadí Chromu

Položka Resetovat a vyčistit potom umožňuje obnovit nastavení do původních výchozích hodnot browseru, jako je deaktivace rozšíření a smazání cookies a dalších dočasných dat. Záložky, historie ani uložená hesla nebudou dotčena. Víte přitom, že Chrome vám navíc může pomoci najít škodlivý software a odstranit jej z počítače? Můžete také nahlásit podrobnosti o škodlivém softwaru nebo procesech – k tomu slouží tlačítko Vyčištění počítače.

Obnova vlastností Chromu do výchozího nastavení

4. Správce souborů a přehrávač

Chrome lze použít jako multimediální prohlížeč, ale také jako například správce souborů. Zadejte C:\ do adresního řádku a stiskněte Enter. Zobrazí se adresáře ve stromové struktuře, jak jste zvyklí například z Průzkumníka souborů nebo jiné aplikace pro správu souborů – nechybí informace o názvu (soubory či složky), velikost a datum úpravy.

Chrome umí zobrazit soubory a složky v PC

V případě přehrávače stačí, když myší uchopíte zvukový soubor nebo videosoubor a přesunete ho na stávající otevřenou nebo novou kartu. Automaticky se otevře nová karta a v ní začne jeho přehrávání. Tedy za předpokladu, že tento audio- nebo videosoubor je prohlížečem podporován (má pro něj potřebné filtry k přehrávání).

5. Jiný vyhledávač

Stačí do Chromu zadat slovo či slovní spojení a po odeslání vám Chrome prostřednictvím Google vyhledávače vrátí výsledky. Funkce, která je dobře známá, avšak věděli jste, že namísto Google vyhledávače lze použít jiný vyhledávač? Třeba Bing, Seznam, či DuckDuckGo, který uživatele nesleduje? Změnu vyhledávače provedete opět v Nastavení a nejrychleji se k této volbě dostanete tak, že do adresního řádku zadáte příkaz chrome://settings/searchEngines.

V části Výchozí vyhledávače se zobrazí seznam aktuálně v browseru dostupných vyhledávačů. Prostřednictvím třech teček vpravo můžete libovolný z nich povýšit na výchozí nebo dále konfigurovat. Tlačítkem Přidat potom můžete začít používat jiný, dosud zde nezobrazený. Výhodou je, že jakmile použijete nějaký vyhledávač (a může to být i ten, který používá nějaký web pro hledání), potom se zařadí do seznamu níže a vy s ním můžete dále pracovat.

Správa vyhledávačů

6. Správce úloh

Systém Windows pro řešení aktuálních problémů s procesy používá tzv. Správce úloh. S jeho pomocí lze například vynutit ukončení aplikace a řešit další věci spjaté s výkonem Windows. Svého správce má však už také Chrome (ale například i další browsery). V tomto případě představuje snadný způsob, jak zkontrolovat, která webová stránka způsobuje problémy, a umožňuje vám zjistit, jak Chrome využívá paměť a CPU. Chcete-li využít jeho služeb, stiskněte klávesovou zkratku Shift + Esc.

Správa úloh Chromu

7. Karty a jejich znovuotevření

Karty jsou alfou a omegou dnešních browserů. Jejich používání a správa v případě otevření desítek karet se může stát nepřehledná a pro hardware PC zatěžující. Existují funkce jako Skupiny karet a další, ale chcete-li najít rychle tu, co hledáte, potom se nedávno v Chromu objevila perfektní funkce. V pravém horním rohu vedle tlačítka pro minimalizaci se nachází šipka. Kliknete-li na ni, potom se objeví seznam aktuálně otevřených karet s otevřenými weby a jejich popisem a k dispozici je vyhledávací box, který pomůže najít tu, kterou hledáte, a zcela dole potom seznam nedávno zavřených karet.

A ještě jeden tip pro případ, že se vám nedopatřením podaří zavřít kartu, kterou byste chtěli mít opět otevřenou, potom je tu další vychytávka. Kliknete-li na tlačítko pro otevření nové karty (tedy ikonu +) pravým tlačítkem myši a vyberete Znovu otevřít zavřenou kartu (nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + Shift + T), potom se znovu objeví ta, kterou jste zavřeli jako poslední. Chcete-li znovuotevřít i nějakou jinou, mnohem dříve zavřenou, potom můžeme vřele doporučit doplněk Closed Tabs.

8. Experimentální funkce

A na závěr jsme si nechali tip na jednu funkci, která slouží jako „zavaděč“ nových vlastností a funkcí. Řeč je o nástroji Experimentální funkce. Do něj vývojáři Chromu umisťují věci, které teprve testují či ladí. Chcete-li tak mezi prvními uživateli vyzkoušet, co se chystá, respektive nejnovější funkce Chromu před jejich vydáním, využijte toho. Kromě spuštění funkce si nejprve budete muset stáhnout Chrome v betaverzi.

Jakmile budete mít browser v této verzi nainstalován, potom na adresním řádku vpravo klikněte na tlačítko lahvičky (Zapnout experimentální funkce). Zobrazí se aktuálně dostupný seznam experimentálních věcí, u nich popisek a také možnost je aktivovat, respektive vybrat způsob použití.

Experimentální funkce