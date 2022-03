Těchto pět věcí proveďte ihned po upgradu na Windows 11

Nová generace operačního systému Windows se na trhu objevila 5. října 2021. Přejít na něj ze starších počítačů lze v případě, že jsou vybavené Windows 10 a splňují minimální požadavky na nový systém. Distribuce začala ve vlnách. Pokud na ni čekáte, lze ji vyvolat, respektive si instalaci Windows 11 vynutit.

Jak už to u Microsoftu bývá, nastavení nových Windows 11 je docela snadné, jak už jsme u moderních OS zvyklí. Pokud tedy v průvodci „usazením“ systému Microsoft přijmete vše, co Microsoft chce – a tak povolíte veškeré sbírání a sledování.

Proto dávejte pozor a pečlivě si každou nabídku přečtěte, abyste věděli, s čím souhlasíte, případně vyjádřete nesouhlas – na to máte právo. Poté, co proklikáte dialogová okna a upravíte několik dostupných nastavení, skončíte na inovované ploše Windows 11.

Mohlo by se zdát, že to je vše a že můžete využívat výhod Windows 11. Ale opak je pravdou. Vaše práce není dokončena – tedy pokud nechcete přijmout výchozí nastavení, které nemusí být nutně vyladěno pro vás, a nechcete narazit na několik nepříjemností, které však můžete rychle opravit. Proto, než začnete systém využívat, věnujte pár minut těmto pěti věcem.

1. Pro lepší bezpečí je vhodné použít Microsoft účet

V systému, který vlastníte a osobně spravujete, máte dvě možnosti nastavení primárního uživatelského účtu: Microsoft účet nebo místní. Staromilci budou pravděpodobně preferovat místní účet, protože to je to, co používají po celá desetiletí. Ale v současnosti je to špatná volba, aspoň pokud vám záleží na bezpečnosti. Používání Microsoft účtu vám totiž poskytuje tři výhody, které nemůžete získat s obyčejným místním účtem.

Uživatelský účet využívající Microsoft účet a Windows Hello

Díky Microsoft účtu totiž lze aktivovat dvoufaktorové ověřování a používat Windows Hello, které zapojí přihlašování se prostřednictvím hardwaru pro rozpoznávání otisků prstů nebo obličeje. Navíc už i v edicích Home lze zapnout šifrování diskového úložiště (stačí kliknout na Start -> Nastavení -> Ochrana soukromí a zabezpečení -> Šifrování zařízení). A třetí výhodou je, že pokud zapomenete heslo, můžete přístup k systému obnovit pomocí nástrojů pro obnovení účtu Microsoft.

Je víc než vítané, že v Microsoftu se rozhodli nenutit vás v případě uživatelského účtu vedeného u nich používat jejich e-mailovou adresu (tedy například @outlook nebo @windowslive.com). Tím pádem můžete použít vaši stávající (třeba @seznam.cz nebo @gmail.com). Pokud si přece jen budete přát vytvořit Microsoft účet s jejich e-mailem jako součást nastavení Windows 11, tak vězte, že nevyžaduje žádné propojení s žádným existujícím telefonním číslem ani jinou e-mailovou adresou. To znamená, že nedojde k žádnému vašemu sledování.

Již během instalace, respektive v průvodci nastavením budete vyzvání k založení/přihlášení Microsoft účtu.

2. Odstraňte zbytečnosti

Stejně jako v případě předchůdce i Windows 11 společnosti Microsoft přinášejí další peníze, a to hned několika způsoby. Některé z nich jsme popsali v tomto článku. Jednou z nich je přítomnost aplikací třetích stran. Jde o Candy Crush a podobné aplikace. Dalšími jsou aplikace (většinou zkušební) dodané výrobcem počítače. Dobrou zprávou je, že většinu těchto aplikací lze snadno odebrat.

Rozhraní pro odinstalaci programů

Je pravdou, že zejména v případě dlaždicových aplikací nezabírají příliš místa na datovém úložišti (desítky až stovky megabajtů), ale některé klasické mohou být pravým opakem. Dále některé součásti mohou být permanentně spouštěny se startem Windows, a tak PC zbytečně brzdit – zejména pokud je hardware pomalejší. Odstranit je lze na dva kliky myši. Klikněte pravým tlačítkem myši na nechtěnou aplikaci a vyberte Odinstalovat (případně aplikace najdete v menu Nastavení -> Aplikace). Svou volbu potvrďte v dialogovém okně a opakujte na další aplikace podle potřeby.

3. Zapněte Windows sandbox

Máte-li Windows 11 v edici Pro, Enterprise nebo Education, potom si tuto funkci zamilujete. Umožní vám totiž spustit virtuální stroj bez složitého nastavování. Virtuální počítač je zcela izolován od vašeho hlavního systému, takže můžete bez rizika navštívit podezřelé webové stránky nebo testovat neznámou aplikaci, případně měnit konfiguraci Windows. Jakmile skončíte, sandbox prostředí ukončíte a vše co jste v něm udělali zcela zmizí – odstraní se všechny stopy vašeho experimentování.

Doinstalace rozhraní Sandbox

Přestože využívá stejné virtualizační funkce jako Hyper-V, není nutné Hyper-V zapínat a využívá pouze nepatrné množství systémových prostředků počítače. Abyste mohli funkci používat, musíte ji nejprve povolit. Klikněte na Start a zadejte „zapnout nebo vypnout funkce systému Windows“. V seznamu najděte a zatrhněte volbu Sandbox ve Windows. Klikněte na OK, dojde k instalaci potřebných komponent a následně PC restartujte.

Sandbox nastartujete tak, že kliknete na Start a zadáte Windows sandbox, a klikněte na zobrazenou položku. Prostředí pro virtuální počítač neobsahuje téměř žádné aplikace, pouze webový prohlížeč Edge a Průzkumník souborů. Výhodou však je, že funguje Schránka Windows, a tak lze přenášet texty, ale i soubory mezi virtuálním a fyzickým počítačem.

4. Nechte po restartu znovu otevřít používaná okna

Chcete-li po každém restartu PC ihned navázat tam, kde jste před tím skončili, potom se vám bude líbit tento tip. Od Windows verze deset je v systému přítomná funkce, která zajistí, že ho lze restartovat i bez uzavření otevřených oken, a přitom po novém spuštění se okna opět sama otevřou. Vy je tak nemusíte ručně hledat a ani spouštět aktuálně rozdělané dokumenty atd. Jde o funkci, po které dlouhou dobu volali uživatelé. Z neznámých důvodů však není aktivovaná ve výchozím nastavení.

Aktivace funkce automatického otevření dříve otevřených aplikací po restartu PC

Klikněte na Start -> Nastavení -> Účty -> Možnosti přihlášení. Níže najdete přepínač Automaticky ukládat moje restartované aplikace, který povolte. A to je vše. Při příštím odhlášení a následném přihlášení do systému Windows 11 se aplikace, které jsou naprogramované tak, aby využívaly výhod této funkce, automaticky obnoví do stavu, před restartem. Jak jsme však předeslali, tato funkce funguje sice většinou v moderních aplikacích, jako je Office, Edge, Nastavení a dalších stažených z Microsoft Store. Avšak nemusí fungovat u některých ostatních. Aby to bylo zaručeno, musí vývojář aplikace implementovat podporu UWP, umožňující právě obnovu.

5. Nakonfigurujte zálohování

Jestliže využijete Microsoft účet jako svůj uživatelský účet, potom ve službě OneDrive společnosti Microsoft získáte zdarma 5 GB cloudového úložiště pro data. Tato funkce navíc umožňuje zálohovat nejen vaše data, ale také nastavení systému a pracuje automaticky. Pokud proklikáte výchozí možnosti služby OneDrive, Microsoft přesměruje vaši složku Plocha, Dokumenty a Obrázky do OneDrive, která efektivně zálohuje vše, co do kterékoli z těchto složek vložíte. Pokud již používáte jinou svou strategii zálohování, nebo nechcete ukládat data do cloudu (zálohujete třeba na NAS), nebo protože se bojíte jejich odcizení, můžete funkci vypnout. Pokud se vám líbí myšlenka cloudového zálohování, možná budete chtít zkontrolovat jeho nastavení.

Aktivace zálohování vybraných složek do OneDrive

Klikněte v informační části hlavní lišty na mráček a z kontextového menu vyberte volbu Nastavení. Přepněte se na záložku Zálohování a následně klikněte na tlačítko spravovat zálohování. Tím se dostanete do dalšího okna, kde máte možnost vybrat zobrazené složky k zálohování. Pokud je zvolíte, potom se tyto tři složky automaticky přesunou na OneDrive. Modrá značka zaškrtnutí v pravém horním rohu znamená, že složka je zálohována a synchronizována.

Další úpravy

Uvedených pět nastavení dává možnost vytěžit ze systému více, než kdybyste ho jen ponechali ve výchozím stavu. Existuje toho však mnohem více, co ještě můžete udělat. Už na první pohled vám dá zabrat nové navržení hlavního panelu a nabídky Start. I to si lze do jisté míry upravit v nastavení. Ale není toho moc, co je k dispozici. Pokud by vám inovované verze těchto nezbytných dvou prvků Windows nevyhovovaly, můžete se pomocí několika kroků vrátit k prověřenému způsobu. Jak na to, najdete zde.