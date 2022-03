Používáte ve Windows tyto aplikace? Potom byste je měli odinstalovat

Kolik programů ve svém počítači pravidelně používáte? Byly doby, kdy jsme jich měli velké množství a bez nich neudělali téměř nic. Texty jsme psali v textových dokumentech, tabulky tvořili v tabulkových procesorech. Komunikaci v reálném čase vedli v instant messengerech. Fotky upravovali v grafických programech atd. Tyto doby jsou pryč. Dnes řadu věcí díky online službám můžeme a vlastně i děláme přímo v internetovém prohlížeči. Browser je tak jednou z nejdůležitějších programových součástí PC.

Přesto mají uživatelé ve svých systémech nainstalované značné množství zbytečného softwaru. A možná o tom ani neví. Zatímco některé z těchto aplikací jsou jen zastaralé nebo zbytečné, jiné jsou bloatwarem nebo škodlivým softwarem. Měli byste provést jejich kontrolu a vybrané z počítače odebrat.

Co je nainstalováno ve Windows

Ve Windows je velice snadné zjistit, co je v něm instalováno za programové vybavení. Ve Windows 11 klikněte na Start -> Nastavení -> Aplikace. Na pravé straně klikněte na Aplikace a funkce. Zobrazí se seznam všech aplikací nainstalovaných v PC. A to nejen těch klasických, ale také dlaždicových (z Windows Store). I ty, které jsou dodávány s Windows (bloatware).

Projděte si seznam a ty, které neznáte/nepoužíváte, máte možnost prostřednictvím tří teček vpravo u každého záznamu odinstalovat. Ale pozor, ne všechny aplikace, které neznáte/nepoužíváte, je vhodné odstranit. Mohou se zde nacházet i podpůrné programy například pro tiskárnu či další periferie, ale také součásti (např. Java Runtime, Microsoft Visual C++ atd.), které jsou nutné pro běh některých dalších vámi používaných aplikací. Chcete-li získat více informací o konkrétní aplikaci, případně upravit její možnosti, zvolte stejně pojmenovanou volbu.

Seznam instalovaných aplikací ve Windows 11

Pojďme se však nyní podívat, které aplikace byste měli ze systému určitě odinstalovat. Pokud se v něm tedy ještě nacházejí.

1. QuickTime

Přestože se nacházíme v systému společnosti Microsoft a nemáme nic proti konkurenci v podobě Apple, QuickTime je přehrávač videa právě společnosti Apple. Přestože je tento program v počítačích se systémem Mac OS standardní výbavou, ve Windows nemá co dělat. Apple totiž podporu této aplikace na této platformě ukončil již v roce 2016.

Krátce poté, co Apple oznámil ukončení podpory QuickTime pro Windows, společnost Trend Micro (zabývající se zabezpečením PC) oznámila, že tento software má několik kritických zranitelností. Vzhledem k tomu, že ho Apple už nikdy neopraví, není bezpečné mít ho nainstalovaný ve Windows. Přitom je až s podivem, že Apple stále umožňuje QuickTime stáhnout ze svých stránek a následně nainstalovat. V nových počítačích na něj zcela určitě nenarazíte, ve starších možná ano. Případné odstranění QuickTime vám každopádně nezpůsobí žádné problémy (místo něj použijte aplikaci iTunes z Windows Store). A používáte-li ho přece jen například k přehrávání videí, nainstalujte si konkurenční VLC nebo podobný multimediální přehrávač.

Program QuickTime pro Windows je šestým rokem bez podpory.

2. CCleaner

CCleaner byl kdysi skvělou aplikací. Dokázal pomoci s očistou Windows, tedy odstraněním nepotřebných různých součástí, opravou vybraných nefunkčních věcí, a nabízel další užitečné nástroje pro pohodový chod Windows. Avšak doba se změnila, Windows vyspěl a v dnešní době už takovéhoto pomocníka nepotřebujete. Zároveň reputace CCleaneru poté, co ho koupila společnost Avast, klesla. Vynucovala si jeho aktualizace, požadovala povolení ke shromažďování dat a samotný software nevědomky dokonce šířil malware.

Dříve velmi užitečná aplikace CCleaner

Pokud se podrobně podíváte na funkce CCleaner, zjistíte, že už je opravdu nepotřebný. Vhodné čisticí nástroje najdete přímo ve Windows, proto se s ním lze rozloučit.

3. Čističi PC

Když už zmiňujeme jeden z dříve nejpopulárnějších čističů, nemůžeme zapomenout na ostatní. Mnoho uživatelů si totiž dříve omylem – třeba i společně s jiným programem – nainstalovalo nějakou aplikaci pro čištění PC. Většina těchto produktů je zbytečná, protože výkon Windows nezlepší. Přestože slibují např. čištění registru.

Rádoby pomocník s opravou Windows

Pokud v seznamu nainstalovaných aplikací najdete aplikace jako MyCleanPC nebo PC Optimizer Pro, měli byste je odstranit.

4. uTorrent

Aplikace uTorrent byla kdysi považována za zlatý standard pro stahování torrentů. V průběhu let ji postihla řada problémů, kvůli kterým se stala nedůvěryhodnou. Kromě reklam nacpaných do rozhraní obsahuje také nabídky instalací dalších softwarových nástrojů, což je nepříjemné. K nejhoršímu prohřešku došlo v roce 2015, kdy bylo zjištěno, že aplikace obsahuje software pro těžbu kryptoměn, aniž by o tom uživatelé věděli. Nejenže uTorrent využíval na pozadí systémové prostředky počítače, a to bez vašeho vědomí, ale jeho počínáním jste přispívali k těžbě a následně výdělku někomu cizímu. A nic na tom nemění fakt, že společnost slibovala část získaných peněz věnovat charitě.

Nyní není důvode se s uTorrentem obtěžovat. Raději si nainstalujte qBittorrent, který patří mezi nejlepší torrent klienty.

5. Adobe Flash Player a Shockwave Player

Adobe Flash Player již více než rok není podporován (jeho životnost byla oficiálně ukončena v lednu 2021). Ačkoli je nyní v nejpoužívanějších internetových prohlížečích blokován, měli byste si zkontrolovat, zda ho nemáte instalovaný přímo ve Windows. Tak se postaráte o ochranu před budoucími problémy se zabezpečením, protože společnost Adobe je již neaktualizuje.

Doplněk browserů Adobe Shockwave Player

Podobný runtime plug-in je také Adobe Shockwave Player. Ten byl ukončen v roce 2019. Oba zmíněné programy jsou pozůstatkem minulé éry počítačů a dnes se staly zbytnými. Jejich technologie nahradily nové.

6. Java runtime

Javu jsme již krátce zmiňovali. Je to programovací jazyk. Aby bylo možné spouštět v ní napsané aplikace, je ve Windows nutné mít instalované tzv. rozhraní Java Runtime. Může být přítomné buď v systému, nebo v browseru, kde je proslulý bezpečnostními problémy. Ačkoli právě v browserech byla tato komponenta docela běžná, dnes ji používá jen velmi málo webových stránek (aktuálně 0,01 % webových stránek používá Javu).

Například Chrome, Firefox i další aplikace již webovou verzi nepodporují, což znamená, že Java představuje menší bezpečnostní problém, než tomu bylo dříve. Pokud je to součást Windows, některé aplikace napsané právě v Java kódu runtime vyžadují. Naštěstí je tato varianta mnohem bezpečnější než ta webová, a pokud Java aplikace používáte, tak si ji ponechte. V opačném případě ji však odeberte.

7. Microsoft Silverlight

Silverlight je obdoba Adobe Flash, který kdysi umožňoval využívat multimediální obsah v internetovém prohlížeči. Před lety byl jeho plu-gin nezbytný na mnoha webech. Ale nyní je zastaralý a již není ani užitečný. Když se znovu podíváme na W3Techs, zjistíme, že Silverlight používá méně než 0,02 % webových stránek.

Browsery se Silverlightem už dokonce ani nespolupracují. Silverlight je oficiálně podporován pouze v Internet Exploreru, který je tak jako tak pouze součástí Windows z důvodu kompatibility.

8. Panely nástrojů

Dnes už prakticky ukončená, dříve však běžná součást Windows. Nástrojové lišty, jako jsou Ask Toolbar, Yahoo! Toolbar, Google Toolbar, Bing Bar či český Seznam lištička, byly vítanými pomocníky v dobách, kdy internetové prohlížeče neoplývaly dnešními funkcemi.

Naštěstí již nejsou zapotřebí, protože se mezi lištami vyskytovala řada těch, které spíše škodily. Sbíraly data, instalovaly další programové vybavení, měnily výchozí domovskou stránku nebo vyhledávač. Pokud některé nástrojové lišty najdete, odinstalujte je. Poté zkontrolujte nainstalované doplňky nebo rozšíření v internetovém prohlížeči.

9. Bloatware

V úvodu jsme zmiňovali, že s PC (respektive s Windows) jsou dodávány i různé aplikace. Předinstalované mohou být od Microsoftu přímo v operačním systému. Nebo dodané výrobci počítačů. Žádné z nich nejsou nutné pro fungování systému Windows. Je to tzv. bloatware. Je ovšem pravdou, že někteří výrobci počítačů dodávají své vlastní aplikace (Acer Care Center, Lenovo System Update atd.) sloužící k údržbě PC (aktualizace ovladačů, BIOsu, nastavení nabíjení apod.). Ty je vhodné si ponechat. Samozřejmě se nemůžeme konkrétně vyjádřit ke každému softwaru přibalenému výrobcem PC, který můžete odinstalovat. Chcete-li však zjistit, co nepotřebujete, podívejte se na web, který se tomu věnuje. Poskytuje přehled, co jednotlivé programy dělají a jak je ostatní uživatelé hodnotí.

Některé aplikace z Windows zkrátka neodinstalujete

V případě Microsoftem dodaných aplikací platí to, že nejsou pro správný chod nutné. Odstraňovat jejich bloatware je dost otravná záležitost a nic to nemění na faktu, že řada aplikací je vyvíjena společností Microsoft. Většinou jsou to dlaždicové, respektive aplikace z Windows Store. Část z nich lze odinstalovat, u některých však narazíte na to, že to nejde. Samozřejmě musíte brát v potaz, zda pro vás nejsou něčím užitečné. Např. Xbox a Počasí se někomu mohou hodit, jiným nikoliv.