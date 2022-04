Připojte se ke svému PC, kdykoli budete chtít. Postačí vám smartphone

Společnost Microsoft už před nějakou dobou pochopila, že by bylo dobré umožnit uživatelům PC připojit se vzdáleně ke svému počítači. Na zařízení se systémem Windows, Android nebo iOS se tak můžete připojit ke vzdálenému počítači s Windows 10 či 11 pomocí integrované funkce Vzdálené plochy. Díky tomu lze provádět jednoduché úkoly, třeba kontrolovat stahování souborů, kódovat videa, kopírovat soubory nebo používat ho k prezentaci či promítání.

Integrovaná funkce na dvě věci

Chcete-li funkci zapnout, klikněte na tlačítko Start -> Nastavení -> Systém. Na pravé straně vyberte volbu Vzdálená plocha. Nyní přepněte přepínač, čímž funkci aktivujete a získáte možnost připojit se k PC. Pokud zde však přepínač nemáte a místo toho jste objevili pouze hlášení Vaše edice Home systému Windows 11 nepodporuje Vzdálenou plochu, potom je to právě tím, že používáte verzi Windows pro domácí použití. To je, jak jistě uznáte, na dvě věci.

Windows 11 Home nedisponuje funkcí Vzdálené plochy

Chcete-li však i přesto k počítači přistupovat vzdáleně, potom máte dvě možnosti – buď upgradovat Windows na verzi Pro (využít můžete v nastavení zobrazený odkaz Podívejte se, jak můžete upgradovat svou edici Windows 11), nebo použít jiný nástroj. Jestliže zvolíte druhou variantu, potom se přímo nabízí další řešení společnosti Microsoftu. To je už naštěstí pro všechny a zdarma.

Druhý pokus Microsoftu pro všechny

Dlaždicová aplikace, kterou můžete najít v obchodě Microsoft Store nebo si ji můžete stáhnout zde, se jmenuje Microsoft Remote Desktop. Její výhodou je, že má i mobilní aplikaci pro Android a iOS. Po instalaci na jakémkoli zařízení – ať už PC, nebo smartphone, zkrátka v zařízení, ze kterého chcete přistupovat – spusťte aplikaci. Jste-li na jedné síti (např. doma), automaticky by mělo dojít k proskenování zařízení, ke kterým se lze připojit.

Instalace programu Microsoft Remote Desktop

Pokud se tak nestane, nebo jste na jiné síti (např. v práci na mobilním připojení atd.), potom musíte zadat parametry pro připojení manuálně – tedy název PC (lépe jeho IP adresu) atd. Jakmile tak učiníte, můžete se k PC připojit. Nutno podotknout, že Microsoft neudělal tento způsob uživatelsky přívětivý a leckdy s připojením budou mít běžní uživatelé problém (v závislosti na nastavení zabezpečení sítě). Proto je tu ještě další, praktičtější možnost. S tou přispěchala na pomoc společnost Google.

Do třetice – řešení nejen pro Windows

Funkce Vzdálená plocha Chrome nabízí opravdu snadný způsob vzdáleného připojení k domácnosti či pracovnímu počítači nebo sdílení obrazovky s ostatními, a to v jakékoli verzi (tedy nejen Windows 10 a 11, a je jedno, zda ve verzi Home či Pro). A co je na této možnosti vůbec nejlepší – umožňuje nastavit vzdálený přístup do PC nejen se systémem Windows, ale také Linux či Mac OS.

Vzdálená plocha Chrome vás propojí s vašimi zařízeními pomocí nejnovějších webových technologií, jako je WebRTC. Opět nechybí ani aplikace pro Android a iOS – najdete v obchodu každé platformy. Třešničku na dortu by bylo, kdyby šla takto zpřístupnit právě i zařízení s Androidem a iOS – tedy vzdáleně k nim přistupovat třeba zase z PC.

Aktivace vzdálené plochy

Zprovoznění si ukážeme ve Windows. Nejprve je nutné stáhnout a nainstalovat na počítač, který má být ovládán, respektive k němu vzdáleně přistupováno potřebnou komponentu. Přejděte ve svém internetovém browseru na tento odkaz. Na zobrazené stránce klikněte v sekci tato zařízení vpravo dole na tlačítko Stáhnout Vzdálenou plochu Chrome. Tím dáte pokyn k tomu, aby se stáhla aplikace potřebná pro ovládání PC.

Stažení programu Vzdálená plocha od Google

Po instalaci (kliknutím na Přijmout a nainstalovat) se zobrazí stránka, kde si zadáte název PC, ke kterému se budete připojovat. Vyberte nějaký, podle kterého ho vždy snadno identifikujete. Dalším krokem je zabezpečení. Protože počítač je nyní nastaven k přijímání požadavků pro připojení a aby k němu nemohl přistupovat kdokoliv je třeba nastavit ochranu. Ochranu v podobě alespoň šestičíselného pinu. A tlačítkem Spustit nastavení dokončete.

Volba přístupového PINu

Jak se připojit

Po instalaci jste si možná zvolili, že se má zástupce aplikace umístit na Hlavní panel a do nabídky Start. Pokud budete chtít z PC přistupovat k jinému zařízení, potom na něj stačí kliknout a vybrat zařízení, na kterém jste instalovali tuto funkci. Je skvělé, že díky vašemu Google účtu se zde objeví všechna zařízení, na kterých jste aplikaci nainstalovali a zprovoznili. Jinými slovy nemusíte již nikde nic konfigurovat. Kliknutím na záznam začne připojování k zařízení. Posledním krokem je zadat zvolený PIN, který si lze pro příští relace zapamatovat (uložit).

Kliknutím na záznam se k PC připojíte

Jestliže byste chtěli umožnit někomu jinému přistupovat k vašemu PC, nebo jste se naopak chtěli k němu připojit vy (například vás někdo požádá o pomoc s nastavením PC nebo nějakým projektem, který má v počítači apod.), potom na levé straně klikněte na položku Vzdálená plocha. Na pravé straně objevíte dvě volby. Zatímco první slouží k vygenerování a následnému zaslání speciálního kódu pro přístup k vašemu zařízení, ta druhá slouží k jeho zadání (pokud vám ho někdo pošle). Obě se obsluhují snadno.

Způsob, jak krátkodobě umožnit prostřednictvím vygenerovaného kódu se připojit k PC

A do třetice, pokud se chcete připojit z mobilního zařízení (smartphone, tablet apod. se systémem Android či iOS) nainstalujte si appku a otevřete ji. Jakmile tak uděláte, měla by se v ní objevit všechna zařízení (klasická PC), která jsou schopna spojení navázat. Poté opět stačí na vybrané kliknout, zadat PIN a je to. Jakmile tak uděláte, otevře se plocha PC a vy ji můžete nejen sledovat, ale také ji ovládat, podobně jako kdybyste u ní seděli. To, co se odehraje v přenosném zařízení, se automaticky zrcadlí na PC.

Závěrem

Vzdálený přístup k PC funguje jen za předpokladu, že je PC neustále zapnuté. I když za jistých podmínek i toto lze obejít. Každopádně, jak je vidět, Windows jsou sice tak trochu připraveny k připojení ke vzdálené ploše, ovšem řešení třetí strany – v uvedeném případě Googlu – vychází ze srovnání nejlépe. Samozřejmě existují i další řešení, jako je TeamViewer, DWService, AnyDesk či TigerVNC.