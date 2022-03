Vyzkoušeli jsme, co umí domácí úložiště NAS od dvou konkurentů

Není to tak dlouho, co jsme se v tomto článku zabývali tím, že NAS jsou skvělá zařízení, poskytující množství různých funkcí a oprávněně by měly mít své místo i ve vaší domácnosti. Nyní tak trochu navážeme a podíváme se na to, která značka by vám mohla vyhovovat více, pokud o NAS teprve přemýšlíte.

Hardware

Vybrané modely NASů značky QNAP

U základních spotřebitelských verzí si lze u QNAP zvolit velikost paměti RAM, ale jakmile se podíváme do profesionální kategorie, tedy pro zařízení určená pro malé podniky, jsou nároky jiné a daleko vyšší. Zařízení musí být mnohem lépe připraveno zvládnout obsloužit třeba i desítky uživatelů najednou. Proto možnost kombinovat paměť, procesor, LAN port, atd. je zásadní. Synology má připraveno méně možných konfigurací, ale na druhou stranu má k dispozici zase více modelů. Na druhou stranu je toto výhoda pro uživatele, kteří se v konfiguracích moc neorientují.

Vybrané modely NASů značky Synology

Správa

Kromě souborového systému EXT4 podporuje mnoho nejnovějších modelů Synology také Btrfs, což společnosti umožňuje nabízet další funkce ochrany a hodí se v případě obnovy dat. To je vlastně také důvod, proč společnost Synology často doporučuje právě tento souborový systém při první konfiguraci svého NAS. Souborový systém lze použít jakýkoliv, například podle preferencí, jen mějte na paměti, že při jeho případné změně o veškerá data přijdete (HDD přítomné v zařízení se musí přeformátovat).

Další věc, kterou má Synology lépe zvládnutou, je RAID. Využívá vlastní proprietární automatizované řešení – Synology Hybrid RAID, zkráceně SHR. Na rozdíl od konvenčního uspořádání RAID dává možnost přidávat nové pevné disky s vyšší kapacitou, a nevyžaduje, aby všechny disky měly stejnou kapacitu pro optimální využití dostupného prostoru pro redundanci dat.

Technologie Synology Hybrid RAID

QNAP má své vlastní důvody, proč zůstává u systému EXT4, ale to, co hraje v prospěch této společnosti je, že umožňuje používat NVMe (rozhraní pro komunikaci mezi flash pamětí a jejím řadičem) disky jako další a rychlejší úložný prostor. Navíc umožňuje šifrovat celé svazky místo pouze jednotlivých složek.

Rozhraní

Oba rivalové mají odlišná uživatelská rozhraní. Je evidentní, že každý věří trochu jinému systému ovládání a grafickému ztvárnění. Oba proprietární operační systémy jsou založeny na Linuxu. Synology DiskStation Manager (DSM) – demo k vyzkoušení zde – čerpá inspiraci z tradičního rozhraní Windows nebo Linuxu. Každému počítačovému uživateli by tak nemělo činit problém se v něm zorientovat a začít ho ovládat během chvilky. DSM nepůsobí přeplněným dojmem a obsahuje aplikace pro správu NAS s dobře zapracovanými možnostmi. Vše působí čistým, jasným a přístupnějším dojmem. A vynikající optimalizace softwaru společnosti Synology přispívá k tomu, že jejich vlastní aplikace a DSM budou konzistentní bez ohledu na použitý model NAS.

Ovládací rozhraní Synology DiskStation Manager

Ovládací systém QTS (demo k vyzkoušení zde společnosti QNAP se podobá více rozhraní smartphonu (nápadně se podobá iOS systému). Vypadá moderně, nechybí mu animace, avšak nemůžeme se zbavit dojmu, že se chce líbit až moc – zejména pro ty, kteří ho použijí poprvé. Na druhou stranu od počátečního nastavení až po ovládací panel (který budete hodně používat pro správu svého NAS) vám QTS nabízí spoustu možností, což vede k dobrému uživatelskému zážitku od samého začátku.

Ovládací rozhraní QTS

Centrum balíčků

Společnost Synology se jasně zaměřuje na to, aby bylo vše na dosah ruky. Tedy chce umožnit prakticky ihned po vybalení používat všechny výhody NAS. I proto nabízí celou řadu aplikací, bez toho, abyste museli hledat nějaké plug-iny třetích stran pro základní věci. Na druhou stranu centrum balíčků Synology DSM nemá mnoho aplikací třetích stran, kromě některých základních, jako je Plex, GoodSync, ElephantDrive či Teamviewer.

Centrum balíčků Synology

V tomto ohledu by pro někoho Synology mohl nabízet méně. Pokud se uživatelé pachtící právě po dalších funkcích obrátí na QNAP, budou spokojenější. Nabídka aplikací a služeb třetích stran, je dostupná prostřednictvím centra aplikací. Získáte možnost využívat aplikace jako IFTTT (pro snadnou automatizaci domácnosti), Google Chrome, aplikace pro zvýšení produktivity (např. kancelářský balík Libre Office) a mnoho dalšího. Dále existují neoficiální obchody s aplikacemi, jako je Qnapclub, který disponuje více jak tisícovkou aplikací (mainstreamovými i specializovanými). Je však dobré mít na mysli, že vlastní aplikace a služby společnosti QNAP nemusí pokročilejším uživatelům nabízet tak bohaté a všestranné použití jako aplikace a služby společnosti Synology.

Neoficiální centrum balíčků Qnapclub

Aplikace pro Android

Obě značky mají sadu aplikací pro operační systémy Android, které umožní NAS spravovat vzdáleně a pohodlně přistupovat k datům, která se na něm nacházejí. Podle zkušeností uživatelů se například aplikace DS Photo společnosti Synology pro Android ukázala jako vynikající volba pro každého, kdo chce přejít od Google Fotek ke konkurenci. Nabízí funkce jako automatické zálohování či označování a seskupování podle obličejů atd. I QNAP disponuje podobnými chytrými funkcemi, ale jeho uživatelské rozhraní vypadá zastarale a nedokáže ani samo zálohovat vaše fotografie na pozadí.

Aplikace DS Photo pro správu fotografií

Jiné aplikace od QNAPu si však vedou mnohem lépe. Například aplikace Qfile vypadá čistěji a jednodušeji než spletitý systém správy souborů v Synology se dvěma aplikacemi (DS File a Synology Drive). Aplikace pro správu NAS od QNAP s názvem Qmanager poskytuje všechny potřebné informace na několik kliků myší a je také přehlednější, zatímco stejné informace v DS Finderu od Synology musíte hledat. Další věc, která zde stojí za zmínku, je, že aplikace QNAP pro Android jsou obecně mnohem lépe hodnoceny než ty pro Synology, což má jistě užitečnou vypovídající hodnotu a ukazuje na jistou míru kvality a použitelnosti.

Multimediální výstupy

QNAP získává extra body za přítomnost výstupního portu HDMI (nachází se v celé řadě jeho NAS jednotek). To je velká výhoda v případě, kdy je umístěn na pracovním stole, nebo v obývacím pokoji vedle televize, respektive připojen k zobrazovacímu zařízení prostřednictvím HDMI konektoru. Tak lze sledovat filmy, videa, či prohlížeč fotografie přímo z NASu. Navíc stačí připojit USB klávesnici a myš a máte z něj minipočítač přímo ve svém obývacím pokoji. Naproti tomu Synology je čistě síťové úložné zařízení, takže žádný z jeho modelů takovou schopnost nenabízí.

QNAP disponuje HDMI portem

Podpora

Obě společnosti mají celkem slušnou podporu v celém světě. V tuzemsku jsou zastoupeny obě značky. To má vliv nejen na dostupnost modelů, ale především poprodejní podporu, kdybyste ji například potřebovali. Obecně platí, že společnost Synology poskytuje tříletou standardní zárukou u většinu svých zařízení, zatímco u společnost QNAP je dvouletá, avšak s možností si ji rozšířit (a to až na 5 let).

Synology má navrch v případě propojení s asistentkou Alexou, která umožní streamovat hudbu uloženou na NAS, podobně jako kdybyste tak činili z jiné streamovací služby. Kromě toho má větší komunitu uživatelů (včetně platformy Reddit), což by se mohlo hodit, pokud potřebujete něco řešit, třeba při prvním nastavování. V případě QNAP musíme vyzdvihnout dostupnost PCIe slotu u vybraných modelů, což otevírá nové možnosti pro další rozšíření po hardwarové stránce.

QNAP disponuje i PCIe portem

Toho lze využít k přidání lepší síťové karty, více USB portů, slotů SSD atd. – existuje bohatý ekosystém příslušenství třetích stran, které umožní upgradovat tento NAS. QNAP je také lepší při manipulaci s mediálními soubory, které musí být před otevřením překódovány. Místo toho, abyste pokaždé museli vybírat jednotlivé soubory (jako je tomu u Synology), můžete vybrat celou složku. Tímto způsobem bude každý nový soubor přidaný do složky automaticky připraven k použití.

Závěrem

Obě značky nabízejí velmi dobré funkce a možnosti umožňující využít potenciál NAS na plné obrátky. Mají mnoho aplikací, které mimo jiné nabízí možnost zprovoznit e-mailový server, nebo hostovat soubory pro webové stránky, případně použít ke správě téměř jakýchkoliv IP kamer (Synology zdarma obslouží dvě a QNAP potom dokonce osm – další licence se v obou případech musí dokupovat) s možností záznamu.

Upřímně řečeno, nelze říci, která značka je lepší. Každý by si měl vybrat na základě svých požadavků a potřeb. Obecně lze říci, že Synology vyhoví zejména těm, kteří chtějí, aby vše fungovalo hned a bez složitého nastavování. Naopak pokud jste příznivci detailnějších konfigurací, rádi si hrajete s hardwarem, abyste z něj vytěžili maximum, potom bude QNAP tím správným řešením. Pokud bychom měli být konkrétní v doporučení modelu, potom pro domácí použití neuděláte špatně, pokud si pořídíte Synology DiskStation DS220+ (od 7 900 Kč), nebo QNAP TS-251D (od 6 800 Kč) a do nich RED disky od společnosti WD.