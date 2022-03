Google není povinný. Prozkoumejte konkurenční internetové vyhledávače

Výběr internetového vyhledávače je volbou každého uživatele. Je sice pravdou, že pokud používáte Chrome, automaticky jako výchozí vyhledávač máte nastaven Google, v případě browseru Edge či Firefox potom Bing. Avšak to neznamená, že si ve svém oblíbeném browseru nemůžete jako výchozí vyhledávač nastavit jiný – například Seznam, Ask, Baidu, DuckDuckGo atd. Při výběru je důležité zvážit to, co preferujete a momentálně potřebujete. I přestože Google na trhu vyhledávačů dominuje, jeho dva rivalové Bing a DuckDuckGo nabízejí působivé funkce. Pojďme si je představit a trochu porovnat.

1. Google

Googlu patří 92procentní podíl na celosvětovém trhu s internetovým vyhledáváním. Málokdo si uvědomuje, že kromě vyhledávání toho jeho engine nabízí mnohem více. Vyhledávač tak obsahuje řadu funkcí a integrovaných aplikací – další přitom stále přibývají – což je jeho obrovská konkurenční výhoda. Jaké jsou ty další?

Podíl internetových vyhledávačů

Funkce vyhledávání

Google při samotném vyhledávání nabízí širokou škálu možností. Chcete-li se stát opravdovým mistrem ve vyhledávání v Google, potom přejděte přímo na tuto stránku, která popisuje jednotlivé techniky a nástroje do podrobností. Jedna z povedených funkcí je zobrazování výsledků vyhledávání na základě vaší aktuální polohy. Například po zadání „supermarket“ se jako první zobrazí umístění supermarketů ve vaší blízkosti, a to včetně jejich uvedení na mapě. U zobrazených výsledků nechybí reklamy spojené s kávou či informace o tomto nápoji z Wikipedie. Tuto funkci má však i Bing a DuckDuckGo. Jen výsledky se poněkud liší, stejně tak, že každý vyhledávač agreguje jiné doplňující informace.

Hnacím motorem vyhledávače je umělá inteligence, snažící se rozpoznat záměr vašeho vyhledávání. Ten lze rozdělit do tří kategorií: informační; transakční; navigační. Nebo jak říká Google: vědět; jít; provádět. Zkrátka, algoritmus předkládá výsledky na základě použitého jazyku, aktuální lokace a rozboru dřívějších vyhledávání. Vše se děje tak, aby došlo k odhadu toho, jaký byl váš aktuální záměr.

Vyhledávání v Google

Indexování

Než se Google rozhodne, zda má být stránka, na kterou narazí, součástí jeho indexu, snaží se porozumět tomu, o čem je. Analyzuje obsah stránky, včetně vložených textů, obrázků, videí, a zjišťuje ,co chce stránka sdělit. Na základě toho všeho potom určí její důležitost a pozici, na které se má při vyhledávání zobrazovat.

Ochrana osobních údajů

Google je dost často terčem kritiky z důvodu ochrany osobních údajů – dokonce čelí několika soudním sporům. Asi tak pro vás nebude překvapením, že o vás shromažďuje obrovské množství dat pro další využití, včetně služeb, které u Googlu ještě používáte. Aby vás nemohl sledovat, nesmíte k němu být přihlášeni svým uživatelským účtem (mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, přijdete o možnost synchronizovat data z vyhledávání mezi svými zařízeními, ale zase si zachováte soukromí). I přestože nebudete přihlášeni, bude vás nadále sledovat, dokud to neomezíte na této stránce.

Společnost Google se sice zavázala dodržovat odpovědné postupy týkající se osobních údajů a také to, že s nimi nebude nikdy obchodovat, lze tomu však skutečně věřit? Proto pokud jeho služeb chcete využívat a nechcete být sledováni, omezte sledování v browseru a nepřihlašujte se k němu Google účtem.

Soukromí v Google

Ovládání

Google vyhledávač používá dobré rozvržení, je čistý a jednoduchý na použití a výsledky je možné filtrovat podle kategorií, včetně zpráv, obrázků, videí a nakupování, se souvisejícími možnostmi vyhledávání ve spodní části.

2. Bing

Bing je další generace vyhledávače společnosti Microsoft. Vyvinul se z předchůdců MSN Search a Windows Live Search. Dělá věci trochu jinak než Google a s tržním podílem 2,9 % je druhým nejoblíbenějším internetovým vyhledávačem na světě.

Funkce vyhledávání

Na Bingu je nejpozoruhodnější vyhledávání videí. Výsledky se zobrazují v uživatelsky přívětivém formátu (mřížkovém seznamu), který usnadňuje orientaci ve výsledcích vyhledávání videí. Vítanou možností je sledovat video přímo ze stránky s vyhledáváním, aniž byste museli přecházet na webovou stránku – prostě a jednoduše si video hned pustíte. Navíc pouhým jeho přetažením lze vytvářet vlastní personalizované seznamy stop. Palec nahoru za možnost použít tuto drag and drop metodu.

Vyhledávání videí v Bingu

Také vyhledávání obrázků nabízí skvělé funkce. Díky rozsáhlým filtrům lze snadno vyhledávat podle typu licence, data zveřejnění či toho, zda jsou na obrázku lidé, nebo podle rozměrů obrázku. Chcete-li tak najít jeden obrázek mezi stovkami, potom si můžete definovat nejen jeho velikost, barvu, typ či datum pořízení (jak to lze udělat u Google), ale také, zda má být na výšku nebo zda na něm mají být obličeje.

Vyhledávání obrázků s pokročilými možnostmi

Indexování

Při indexování webových stránek se Bing zabývá především kvalitou obsahu a klíčovými slovy. Existují hned tři hlavní faktory, které bere v úvahu při posuzování kvality obsahu webové stránky; jak je webová stránka důvěryhodná; jak užitečný a podrobný je obsah webové stránky; a jak snadno je webová stránka čitelná z pohledu uživatele. Zatímco Google se zaměřuje na kontext kolem položeného dotazu, aby vrátil odpovědi na základě vašeho záměru, algoritmus Bingu se více spoléhá na samotná klíčová slova.

Ochrana osobních údajů

Také Microsoft shromažďuje řadu uživatelských dat. Ty potom používá pro zobrazování cílené reklamy a marketingových nabídek. Hledali jsme snadnou možnost, kterou by šlo toto zakázat, ale neuspěli jsme. Bing vás přitom sleduje, nejen když jste k němu přihlášeni, ale také pokud nejste. Jediné, co vám tak zbývá, je použít vyhledávání v browseru, který blokuje všechny sledovací praktiky. To má například zvládnuto Edge. Je však s podivem, že aplikace patřící Microsoftu to umí, ale vyhledávač to přímo nenabízí. Zde tedy velký palec dolů.

Nastavení ochrany osobních údajů ve vyhledávači Edge

Ovládání

Vyhledávač Bing je vizuální pastvou pro oči. Má zajímavé a vyhraněné uživatelské rozhraní. Na domovské stránce denně zobrazuje krásné tapety, což vás nabádá, abyste se kliknutím dozvěděli více informací o inkriminovaném obrázku. Kromě toho zobrazuje panel aktuálních zpráv (v angličtině), což je vhodné, chcete-li mít rychlý přehled o tom, co se aktuálně děje. Deaktivovat, nebo aktivovat lze panel nabídek, zpráv či denní obrázek – toho lze využít, pokud chcete, aby domovská stránka s vyhledáváním působila méně rušivě.

Nastavení úvodní stránky vyhledávače Bing

Samotná stránka s vyhledáním vyniká, stejně jako v případě Googlu, jasným rozvržením s možností nastavit otevírání odkazu v nové kartě nebo sloupcem pro hledání souvisejících informací. Nechybí odkaz na vyhledávání obrázků, videí nebo zpráv.

DuckDuckGo

Někteří z uživatelů o internetovém vyhledávači DuckDuckGo možná slyší vůbec poprvé. Přestože není tak populární jako konkurenční, stále mu roste základna jeho uživatelů, kteří si cení jeho striktního přístupu k ochraně osobních údajů. Jeho tržní podíl dosahuje 0,7 % a je šestým světově nepoužívanějším webovým vyhledávačem.

Funkce vyhledávání

Hned na úvod je potřeba říci, že DuckDuckGo si pro uživatele hledající informace na internetu připravil jednu skvělou vychytávku. Díky ní lze hledat přímo ve vybraných webových stránkách. Jmenuje se Zkratky vyhledávání (v originále bang), a pokud zadáte dotaz například ve formátu „bang !w a vyhledávací dotaz“, budete moci vyhledávat přímo na Wikipedii. DuckDuckGo má v současnosti přes 13 tisíc těchto vyhledávacích zkratek. A pokud by vám nějaká chyběla, lze si ji snadno vytvořit, a tak třeba přes DuckDuckGo prohledávat i váš oblíbený web.

Zkratky vyhledávání v DuckDuckGo

Další šikovnou funkcí, kterou máte po ruce, je vyhledávání odpovědí pro dané země. Stačí si ji nastavit přepínačem. Hned vedle se nachází volba pro bezpečné vyhledávání (může chránit před pochybnými weby nebo je nezobrazovat) a také nastavení času, ve kterém se má dotaz hledat.

Indexování

Webový prohledávač DuckDuckGo využívá svůj engine DuckDuckBot, který prohledává více než 400 webových zdrojů. To znamená, že odpovědi na položené dotazy zobrazuje na základě výsledků různých zdrojů a prostřednictvím algoritmu. Mezi jeho zdroje patří renomované webové stránky jako Wikipedia, a dokonce i již zmíněný Bing. Snaží se však o to, aby nepoužíval jako zdroj vyhledávání z Google. Výsledky jsou však samozřejmě očištěné od sledování, čímž je zajištěna ochrana soukromí.

Ochrana osobních údajů

A tím se dostáváme k tomu, jak DuckDuckGo chrání soukromí uživatelů. V jeho zásadách ochrany osobních údajů je uvedeno, že neshromažďuje ani nesdílí žádné osobní údaje uživatelů. To je v ostrém kontrastu s jinými oblíbenými vyhledávači.

Ovládání

DuckDuckGo má intuitivní, a hlavně čisté rozložení a snadno se ovládá. Výsledky se zobrazují rychle a nechybí ani filtry pro zobrazení výsledků podle odvětví. Ve výsledcích zobrazuje prvních deset a další nejsou pod stránkami, ale dostupné pod tlačítkem Více výsledků. Výbornou věcí je to, že mu nechybí náhledy na webové stránky, což jistě pomůže při rozhodování o relevantnosti zobrazených informací.

Vyhledávání v DuckDuckGo

Závěr

Díky tomuto přehledu si můžete udělat snadnou představu o tom, co který internetový vyhledávač přibližně umožňuje a nabízí. Představili jsme jejich některé funkce, přednosti a slabé stránky. Protože nemáme tušení, k čemu vyhledávač používáte, nemůžeme vám sdělit, který je pro vás nejvhodnější.

Jde-li vám především o relevantnost vyhledávání, potom doporučujeme udělat si test. Zadejte několik slovních frází do všech vyhledávačů a uvidíte. Po zvážení výsledků se Google může jevit jako jasná volba. Jeho funkce jsou bezkonkurenční a pomáhají snadno a rychle najít odpověď. Tedy pokud vám nevadí zmíněný sběr vašich osobních údajů a jejich další využití společností Google.

Je-li však vaším hlavním zájmem soukromí, DuckDuckGo je jasná volba. Přitažlivou volbou s důvodem pro změnu nabízí designový Bing s některými svými, u jiných internetových vyhledávačů zatím nepoužívanými funkcemi. Nikde však není psáno, že jednou nemůžete použít Bing, jindy DuckDuckGo a příště zase Google či jiný internetový vyhledávač. Volba je jen na vás.