Práce, chat i párty z domova. Používáte tu nejlepší aplikaci pro videovolání?

Pandemie nám mnoho dala a také mnoho vzala. Na druhou stranu nás naučila žít jinak. V některých případech můžeme pracovat, a přitom nemusíme denně chodit do kanceláře. Dokonce jsme se naučili setkávat i na dálku. Umožnily nám to nové technologie. Ty nejpoužívanější jsou aplikace pro videovolání.

Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Webex, Zoom atd. Pojďme se na aplikace pro setkávání s ostatními uživateli online a zdarma podívat blíže. Možná přijdete na to, že některá zapadá do vašeho stylu fungování více než ta, kterou aktuálně využíváte. Nebudeme popisovat, co přesně která aplikace umožňuje, ostatně jsou si z hlediska funkcí dosti podobné, ale zaměříme se na některé vybrané oblasti.

Zoom byla aplikace, která před pandemií mířila převážně k firemnímu použití. V základním provedení je však k dispozici také zdarma pro běžné uživatele. Zoom zdaleka neočekával takovou popularitu mezi nepodnikatelskými uživateli, dokázal však zareagovat a používání aplikace uživatelům ještě více zpříjemnit.

Hlavní okno pro nastavení pozadí v aplikaci Zoom

Bezplatná verze Zoomu umožňuje setkání až jedné stovce uživatelů, ale na setkání více než dvou lidí je možné ji využívat maximálně 40 minut – poté je nutné začít znovu. To na první pohled může být dost omezují, ale protože je možné začít po skončení toho času znovu, nikoho to moc netrápí. Dokonce ani školy, ve kterých se Zoom stal doslova hitem pro domácí výuku. Úspěch však slaví i v některých menších firmách.

FUNKCE BEZPLATNÉ VERZE Maximální počet účastníků: 100 Individuální schůzky: časový limit 30 hodin Skupinová setkání: časový limit 40 minut Sdílení obrazovky: ANO Záznam schůzek: ANO

Meet nabízí velmi jednoduchý a efektivní způsob videochatování s kolegy, přáteli a rodinou – tedy za předpokladu, že všichni mají účet u Googlu, což je požadavek pro hostitele i účastníky. Přestože se aplikace poprvé objevila v roce 2017, zlom pro ni nastal až během pandemie. Konkrétně mezi lednem a dubnem 2020 ji použilo 30krát více uživatelů, než do té doby bylo běžné. Denně ji najednou používalo 100 milionů uživatelů (v případě Zoom to bylo dokonce 200 milionů).

Změna pozadí v Google Meet

Meet vlastně nahradil jiný podobný videonástroj společnosti Google, a to Hangouts. Novou aplikaci můžete využít jak přímo v Gmailu, tak v každé schůzce, kterou si naplánujete pomocí Kalendáře Google. Meet disponuje několika zajímavými funkcemi, včetně živého přepisu během schůzek. Přepis pracuje na umělé inteligenci, která využívá technologii pro rozpoznávání řeči.

FUNKCE BEZPLATNÉ VERZE Maximální počet účastníků: 100 Individuální schůzky: časový limit 24 hodin Skupinová setkání: časový limit 60 minut Sdílení obrazovky: ANO Záznam schůzek: NE

V našem přehledu druhá a poslední aplikace společnosti Google. Tato se oproti té předchozí zaměřuje především na videohovory z přenosných zařízení, jako jsou mobily. I ona vznikla jako náhrada za Hangouts, avšak především pro osobní použití, zatímco Meet je určen spíše pro organizace.

Zatímco Duo bylo navrženo pro vedení hovoru ve dvou, nyní umožňuje vytvářet skupiny až o 32 účastnících, a dokonce má i webovou verzi. Všichni účastníci však musí mít Google účet.

FUNKCE BEZPLATNÉ VERZE Maximální počet účastníků: 32 Individuální schůzky: bez časového omezení Skupinová setkání: bez časového omezení Sdílení obrazovky: pouze na mobilech Záznam schůzek: NE

Skype existuje od roku 2003. Patří sice společnosti Microsoft, ale ta si aplikaci koupila. Od té doby zažila jak řadu vzestupů, tak pádů. Díky pandemii v ní došlo k řade změn. Objevila se například funkce Okamžitá schůzka, tlačítko pro zahájení najdete vlevo nahoře, což je velmi rychlý způsob, jak během chvilky vytvořit spojení až pro 100 uživatelů. Každá schůzka přitom může trvat až 24hodin.

Zasílání souborů přes Skype

Chválíme také samostatnou webovou stránku, která umožňuje vytvářet bezplatné videokonference, aniž byste museli být registrovanými uživateli, tedy nemusíte vlastnit Skype/Microsoft účet. Na druhou stranu webová verze nenabízí tolik funkcí, jako ta standardní.

FUNKCE BEZPLATNÉ VERZE Maximální počet účastníků: 100 Individuální schůzky: časový limit 24 hodin Skupinové schůzky: časový limit 24 hodin Sdílení obrazovky: ANO Záznam schůzek: ANO

Microsoft Teams je odpovědí na projekt Slack (služba pro práci v týmech). Stal se součástí ekosystému Office, a to mu hodně pomohlo. Zatímco samotná aplikace je zaměřena hlavně na firemní sektor, Microsoft stvořil také bezplatnou osobní verzi Teams. Ta umožňuje komukoli chatovat, mluvit nebo vést videokonference – stačí si vytvořit účet u Microsoftu.

Nastavení parametrů videa a audia v programu Microsoft Teams

Volat lze najednou až se stovkou lidí a hovor vést maximálně 60 minut. K tomu navíc získáte i 5GB úložiště na OneDrive pro soubory a fotografie.

FUNKCE BEZPLATNÉ VERZE Maximální počet účastníků: normálně 100; během pandemie rozšířen na 300 Individuální schůzky: normálně 60minutový limit; během pandemie prodloužena na 24 hodin Skupinové schůzky: normálně 60minutový limit; během pandemie prodloužena na 24 hodin Sdílení obrazovky: ANO Záznam schůzek: NE

Webex je aplikace pro pořádání firemních videokonferencí, která existuje už od 90. let minulého století. Společnost Cisco ji koupila v roce 2007 a nadále vylepšuje. I když byla známá především jako aplikace pro firemní sektor, a nadále jde tímto směrem, má poměrně velkorysou bezplatnou verzi, kterou stojí za to vyzkoušet.

Nastavení pozadí ve videokomunikátoru Cisco Webex

Zároveň je to jedna z nejbezpečnějších aplikací (používá vícefaktorové ověřování). Během současné pandemie došlo k rozšíření zdarma dostupné verze – místo 50 ji nyní najednou může využít 100 účastníků. Schůzky mohou trvat až 50 minut.

FUNKCE BEZPLATNÉ VERZE Maximální počet účastníků: 100 Individuální schůzky: časový limit 50 minut Skupinové schůzky: časový limit 50 minut Sdílení obrazovky: ANO Záznam schůzek: ANO

Pokud jste toho o Telegramu doposud moc neslyšeli, tak vězte, že je to cloudová služba pro instant messaging, která je zaměřena na rychlost a bezpečnost. Kromě toho nabízí také skupinové videochaty, na které je více než dobře připravená, protože dokáže vytvářet skupiny až o 200 000 členech, jež mohou být buď soukromé, nebo veřejné.

Prozatím jsou však videochaty Telegramu omezeny jen na 30 uživatelů (ačkoli je může sledovat až 1 000 uživatelů).

FUNKCE BEZPLATNÉ VERZE Maximální počet účastníků: 30 Individuální schůzky: bez časového omezení Skupinové schůzky: bez časového omezení Sdílení obrazovky: ANO Záznam schůzek: NE

Signal je komunikační aplikace známá svým důrazem na bezpečné zasílání zpráv prostřednictvím end-to-end šifrování. Donedávna při videohovorech umožňovala propojit maximálně pět účastníků. Nyní však umožňuje propojit až 40 lidí prostřednictvím vlastní open-source služby nazvané Signal Calling Service.

Signal je určen především pro mobilní zařízení. Chcete-li ho používat i na počítači, je nezbytná integrace s mobilní aplikací. Prostředí aplikace je poměrně chudé, avšak na videohovory zcela dostačující.

FUNKCE BEZPLATNÉ VERZE Maximální počet účastníků: 40 Individuální schůzky: bez časového omezení Skupinové schůzky: bez časového omezení Sdílení obrazovky: ANO Záznam schůzek: NE

Další sítě

Existuje daleko více dalších aplikací pro vedení videohovorů a konání videoschůzek. My jsme představili některé přední zástupce, které se těší zájmu tuzemských uživatelů. Každý má co nabídnout a každý je zaměřen malinko jinak. Který bude vyhovovat vašim potřebám, neumíme říci, každý z nás klade nároky na něco jiného, nicméně ani s jedním neuděláte špatně. A potom je tu poslední faktor, kterým je to, že pokud chcete hovořit s druhou stranou, musí i ona používat vámi preferovanou aplikaci. Nebo se na použití té samé musíte domluvit.

A jaké jsou vaše zkušenosti s aplikacemi pro vedení videohovorů? Které používáte a proč? Dejte vědět v diskusi.