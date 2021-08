Aplikace českého startupu se vám z mobilu podívá na účet a poradí co dál

Mnohatunové dveře trezoru, časové zámky, kamerový systém, biometrické skenování, špičkový mainframeový výpočetní systém, tak si asi většina z nás představuje zabezpečení běžné banky.

A teď si představte, že do takového prostoru má najednou přístup třeba český fintechový startup BudgetBakers a jejich populární aplikace Wallet a Board. Wallet je určená pro domácnosti, Board pro firmy.



O tom, jak taková spolupráce fintechového startupu s bankami funguje a co aplikace Wallet vlastně umí jsme si povídali s ředitelem BudgetBakers, Michalem Kratochvílem.



V čem se aplikace Wallet liší od jiných podobně zaměřených nástrojů, jako je Mint, Prism, nebo třeba Spendee?

Aplikace Wallet se odlišuje zejména tím, že není jen „zápisníkem osobních financí“, ale dívá se více do budoucna a snaží se poskytovat výrazně víc než jen prostou aktuální informaci o útratách či zůstatku na účtu. Na základě předchozího a pravidelného chování uživatele a jeho naplánovaných plateb může Wallet kalkulovat s tím, co se stane v blízké budoucnosti, předvídat a upozorňovat na kritické momenty. Správa osobních financí by také neměla být jen o tom, za co utrácím a jestli nepřesahuju svůj rozpočet, ale i o celkové správě hmotného i nehmotného majetku, a to vč. nákladů na tuto správu. To je cesta do budoucna, a to nás odlišuje od konkurence.

Jak má aplikace řešené získávání dat – jak se zadávají, ze kterých aplikací a systémů si je může brát automaticky?

Od chvíle, kdy platí evropská směrnice PSD2 a my zároveň získali licenci České národní banky, se nám otevřely dveře k API rozhraní bank. To znamená, že na evropském trhu jsme napojeni na drtivou většinu významných bank a přes jejich aplikační rozhraní jsou informace automaticky přenášeny do naší aplikace. Pochopitelně jen tam, kde si to uživatel přeje a propojení umožní. Zároveň je velké množství uživatelů, kteří si údaje rádi zapisují manuálně, v případě hotovostních plateb to ani jinak nejde. A v tom Wallet vychází naprosto vstříc.

Aplikaci tedy můžete propojit se svým účtem u banky. Jak je pro banku a uživatele garantováno, že napojení aplikace není bezpečnostní slabinou?

Evropská směrnice PSD2 si vynutila velmi silné bezpečností požadavky, tzv. Strong Customer Authentication (SCA), což zaručuje nejvyšší možnou míru bezpečnosti v bankovním a finančním prostředí, jejímž základem je tzv. dvoufaktorová autentizace. Pro naši aplikaci to znamená, že každých 90 dnů si aplikace musí žádat na bance o nový přístup, který uživatel povoluje. Logika Evropské komise byla taková, že fintechovým společnostem umožní napojení na banky, ale zároveň si vynutí maximální bezpečnost takového přístupu.

Vnímají banky aplikaci jako zajímavou nadstavbu, nebo jako konkurenci? O „lidový přehled“ nad financemi se částečně snaží třeba i George od ČS.

Tzv. Personal Finance Management (PFM) je pro banky zajímavou nadstavbou, ale zároveň do značné míry komplikovanou. Důvod je jednoduchý: ze zkušenosti víme, že z celkového počtu zákazníků banky má zájem o vedení přehledů osobních financí zhruba 20–25% zákazníků. Účet v bance má dnes v podstatě každý člověk, ale pro tři čtvrtiny z nich slouží k tomu, aby zaplatil, co potřebuje a tím končí. Další detailní sledování vlastních finančních toků, oborové dělení, grafy s příjmy a výdaji apod. ho vůbec nezajímají. A proto banky tyto inovace odsouvají na druhou kolej, protože rychle zjistí, že velká část jejich zákazníků to jednoduše nevyužívá.

Oproti tomu fintechy našeho typu se soustředí právě na těch 20 % klientů bank, které podobné aplikace a sledování financí zajímá a baví. A pro ně aplikaci dále rozvíjíme a přidáváme další funkcionality.



Jaká je tedy pro banky v této oblasti cesta? Spolupráce s fintech startupy?

Fintech startupy od počátku sloužily bankám jako zdroj inovací a na tom se nic zásadního nemění. Ale jak řečeno výše – třeba aplikace na správu osobních financí zajímají jen menší část klientů bank, a proto se v poslední době prosazuje trend, kdy si banky kupují technologii na správu osobních financí „jako službu“, současnou hantýrkou „as a service“. Nevyvíjí své vlastní aplikace a nezatěžují své vývojáře, ale využijí API rozhraní a jednoduše si to pořídí jako technologickou službu od fintechu. Toto je současný trend v Evropě a trh, který velmi rychle roste a který umožnila právě směrnice PSD2. A podobně i nová investice, kterou jsme získali na jaře od holandských investorů, nám pomůže jít právě tímto směrem a technologickou službu nabízet.

Jak se v aplikaci odráží finanční specifika různých trhů?

V této oblasti u nás dochází k velké změně, dosud jsme fungovali jako globální aplikace, tzv. „once size fits all“, ale právě s příchodem panevropské platformy měníme strategii a chceme být na každém trhu zcela lokální. Nejde jen o jazykovou mutaci a lokalizované funkce, ale chceme, aby na každém trhu vznikla lokální podpora, vlastní komunikace a specifické služby pro konkrétní trh. Tato strategie přišla s novými investory, začínáme na jihozápadě Evropy a postupně se bude týkat v podstatě celé Evropy.

Nová miliardová firma v ČR

Firmě se proto daří. Pandemie nemoci covid-19 její fungování nezasáhla, ba naopak. V loňském roce skončila poprvé v zelených číslech. Aktuálně zaměstnává dvacet lidí, do konce roku se však jejich počet nejspíš zdvojnásobí. Chce totiž i nadále růst. Vyvíjet své aplikace plánuje nadále v Česku, menší část vývoje se ale dostane nejspíš i na území Nizozemska. Navíc se nedávno dočkal jedné další významné investice – peníze do ní investoval fond Rockaway Jakuba Havrlanta i investoři se zkušenostmi z online brokera Derigo.



Nyní Budgetbackers společně s nizozemskými investory vyhlíží další cíle.



„Náš holandský investor má spolu s námi za cíl vybudování celoevropské finanční platformy s širokou nabídkou finančních služeb. Jde především o nadstavbové moderní fintechové služby jako jsou cashbacky nebo benefitní a věrnostní programy. Patří sem i akcie, kryptoměny a další investiční produkty,“ uzavírá pro iDNES.cz za český startup BudgetBackers Michal Kratochvíl, který nevylučuje, že časem bude firma nabízet i klasické bankovní produkty. Stavět však nadále chtějí hlavně na těch moderních.

S holandským investory Jasperem Anderluhem a Nielsem Klokem nyní startup chystá další velkou expanzi a připravuje rovněž i virtuální banku. Do pěti let by v České republice mohla vzniknout další společnost, jejíž hodnota překročí jednu miliardu dolarů.