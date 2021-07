Startup tlačí brouky do gastronomického mainstreamu, v Česku prodává cvrččí chipsy

Jedním z nich je startup Horizon Insects, za kterým stojí podnikatelka Tiziana Di Costanzo. Se svým manželem Tomem Mohanem už nyní hraje důležitou roli na rodícím se trhu. Z brouků vyrábí belgické pivo, v Německu speciální hamburgery a v České republice pak dokonce cvrččí chipsy.

Tiziana Di Costanzo se v poslední době stále více zaměřuje i na pizzové těsto. Přimíchává totiž do něj cvrčky domácí, které podle ní těstu přidávají masitou chuť. „Myslím si, že produkty vyrobené z hmyzu je naše budoucnost,“ řekla podnikatelka pro server AP News.

Populace na planetě Zemi stále roste. V roce 2019 žilo na celém světě 7,6 miliardy osob. Mezi nejlidnatější státy patří hlavně Čína a Indie, kde v celkovém součtu žijí téměř tři miliardy osob. Podle predikcí však lidská populace na planetě bude v dalších letech nadále růst. V roce 2023 má překročit hranici osmi miliard.

Rostoucí populace však vyvíjí i větší tlak na celosvětovou produkci potravin a hmyz v tomto kontextu může hrát v dalších letech důležitou roli. Podle odborníků je hmyz bohatý zejména na bílkoviny. V porovnání třeba s hovězím či vepřovým masem je jeho chov zároveň více udržitelný.

„Chov hmyzu není náročný na půdu. V porovnání s dobytkem potřebuje mnohem méně vody a jeho chov je pro lidstvo pozitivní i z hlediska emise skleníkových plynů,“ řekl pro portál AP News Arnold van Huis, který je profesorem na Wageningenské univerzitě v Nizozemsku. Podle skupiny International Platform of Insects for Food and Feed vzroste evropská výroba potravinářských produktů na bázi hmyzu do roku 2030 z 500 metrických tun na 260 000 tun.

Hmyz již pravidelně konzumují asi dvě miliardy lidí ve více než 130 zemích po celém světě a podle výzkumu bankovní a finanční společnosti Barclays je tento trend v čase stoupající. Z toho důvodu vznikají po Evropě i první startupy, které se stravování Evropanů snaží změnit.

Než se hmyz stane součástí jídelníčku Evropanů, mohou jich zkonzumovat více nepřímo. Evropská unie totiž schválila hmyz jako krmivo pro zvířata. Zatím se týká ryb. V blízké době by se však mělo týkat i drůbeže či prasat.

Na počátku ledna letošního roku učinila důležitý krok v oblasti konzumace hmyzu Evropská agentura pro bezpečnost potravin, která schválila prodej, přípravu a podávání larev potemníka moučného jakožto potraviny, kterou mohou konzumovat lidé. Může jít tak o náznak malé potravinové revoluce, která Evropskou unii v nejbližších letech možná potká.