Legendární stíhačka Spitfire startuje na etapovou cestu kolem světa

14:15 , aktualizováno 14:15

Podle řady fanoušků letectví je neslavnější stíhačkou druhé světové války britský Spitfire. Jeden z těchto strojů, které se dochovaly do dnešních dnů, se pátého srpna 2019 vydává na etapový let kolem světa. Tato nevídaná propagační akce potrvá až do prosince.