Vysloužilé PC nemusí jen chytat prach. Vdechněte mu druhý život

Co s tím starým, když máte nový? Tato otázka jistě napadne každého člověka, který upgraduje počítač. Nejjednodušší je ho prodat, někomu darovat anebo jej použít k něčemu jinému. I když je počítač starý a vám již nevyhovuje, neznamená to, že se nemůže hodit k jinému účelu. Tedy za předpokladu, že není až moc starý – např. pořízen před deseti a více lety.

Na druhou stranu i takovéto stroje lze vrátit zpět do hry, a to díky provedením několika lehčích upgradů jeho komponent – nejčastěji paměti, diskového úložiště či procesoru. A tak může být stále přínosem pro vybrané úlohy. Pojďme se na některé příklady podívat, možná budete nakonec rádi, že jste si staré PC nechali.

1. Experimentujte s OS

Už delší dobu si říkáte, že byste rádi vyzkoušeli jiný operační systém? Vyměnili Windows za Linux či Chrome OS Flex? Tak právě nastal správný čas. Výhodou je, že konečně si můžete zkusit jinou platformu mimo svůj hlavní počítač. Navíc na něm můžete experimentovat a testovat různé věci bez rizika, že něco uděláte špatně, že ztratíte data atd., protože jde o testovací počítač. A protože většina jiných operačních systémů (než Windows) má nižší hardwarové nároky, tak staré PC dost možná poběží rychleji.

2. PC pro média

I přestože se nacházíme v době streamování, kdy je veškerý multimediální obsah dostupný na vyžádání (Netflix, YouTube, Spotify apod.) tak zcela jistě máte spoustu uložených vlastních multimediálních souborů. K těmto hodinám hudby, filmů, seriálů, vlastních videí atd. budete chtít jistě i nadále přistupovat, a to jak z PC, tak třeba ze smartphonu, tabletu, TV, herní konzole apod. Aby to bylo možné a jednoduché, je dobré mít vlastní mediální server.

K tomu přitom není nutné vlastnit nic speciálního. Stačí počítač a na něm zprovoznit speciální multimediální program (např. Kodi, Plex). Nainstalovaný nemusí být pouze na Windows, ale funguje i na Mac OS, Linuxu, FreeBSD atd. Software je dostupný pro téměř každé zařízení a jediné, co je zapotřebí, je zajistit, aby byl počítač připojen k domácí síti. Po instalaci a nastavení se k němu může připojit jakékoliv zařízení umístěné doma a spouštět si vybraný obsah, který se nachází na jeho interním, nebo externím disku. Aby byl dosažen co možná nejlepší výkon tohoto serveru, je vhodné aplikaci nainstalovat na čistou instanci operačního systému a věnovat mu celý výkon PC pro přehrávání médií a ničemu jinému.

3. Vlastní NAS

Dalším stupněm je proměnit PC komplet v jiné zařízení. O NASu jste již jistě slyšeli, možná o něm dokonce přemýšleli, ale z důvodu vyšší pořizovací ceny zavrhli. Nyní však díky vysloužilému zařízení máte dobrou možnost si ho vyrobit sami. Běžný funkční počítač je skvělou možností, jak toho dosáhnout. NAS přitom můžete použít nejen jako multimediální server, ale také jako datové úložiště, k nahrávání záznamů z kamer, provozování webových stránek a celé řadě dalších činností. Jediné, co budete potřebovat, je opět speciální obslužný program, jakým je např. TrueNAS, Rockstor, FileCloud, XigmaNAS nebo jiný. Jakmile si vyberete, proveďte jeho instalaci a následně konfiguraci (podobně, jako když se instaluje operační systém).

4. Anonymní/host PC

Ochrana soukromí nebyla nikdy důležitější. Ve světě, kde nás na internetu špehuje každá organizace, je proto vhodné se bránit. Pokud si vytvoříte počítač, který bude speciálně určen k anonymnímu používání celosvětové sítě, budete nejen v bezpečí, ale třeba se můžete podívat i na weby, které nemusí být zcela v pořádku a vy to nedokážete odhalit (počítač díky nim může být infikován apod.). Jenže díky speciálnímu módu se toho nemusíte bát, protože po skončení procházení lze vše uvést do výchozího nastavení – změny se neuloží do PC.

Anonymní počítač se také může hodit návštěvám. Dejme tomu, že u sebe někoho ubytujete a on bude potřebovat na počítač. Tak řešení máte po ruce. Navíc když ho umístíte někam vhodně (např. do rohu v obýváku nebo někde do jídelny, bude k dispozici kdykoliv i pro ostatní členy domácnosti). PC proměníte tak, že na něm spustíte sandboxové prostředí (Sandboxie) nebo speciální software, jako je Tails, Whonix apod. V případě počítače pro hosty potom nainstalujte speciální linuxovou distribuci Zorin OS, která se podobá Windows a není náročná na hardware.

5. Herní konzole

Starý počítač zvládne spustit starší hry, tak proč toho nevyužít? Dokonce může spustit i novější, pokud je budete hrát v cloudu – hra poběží někde na internetovém serveru a do PC je streamován obraz (tudíž není nutné mít výkonný hardware). Mezi přední herní cloudové platformy se řadí GeForce Now či Xbox Game Pass. A to už vůbec nemluvíme o možnosti proměnit počítač v retro herní konzoli a hrát hry oblíbené v devadesátých letech. S novou instalací Windows máte jedinečnou možnost spustit si na něm prostřednictvím emulátorů a ROMek staré hry podle svého uvážení. Zkuste se například podívat na Retroarch.

6. Bezpečnostní kamera

Máte-li notebook, pak v něm budete mít s největší pravděpodobností i integrovanou webovou kameru. Proč ji nevyužít? Pokud máte starý PC s externí webovou kamerou, tak i tu je možné použít. Přeinstalujte operační systém Windows (tím učiníte PC rychlejší), nebo ještě lépe nainstalujte na hardware méně náročný Linux či Mac OS X a nainstalujte program Agent DVR. Po nastavení přistupujete ke své kameře (případně dalším připojeným kamerám k PC) prostřednictvím webového rozhraní v prohlížeči, a přitom se nemusíte obávat žádného zdlouhavého nastavování. Přestože nejde o specializované zařízení (IP bezpečnostní kameru), i tak může posloužit více než dobře, a je zadarmo. Navíc k němu můžete přistupovat vzdáleně prostřednictvím smartphonu.

7. Věnujte výkon na dobré účely

Dokonce i ten nejstarší počítač má spoustu výpočetního výkonu, který v době, kdy počítač není využíván, leží ladem. I proto vznikly počítačové projekty – kdy speciální software propojuje obrovské množství počítačů připojených k internetu, aby společně pracovaly na výpočetně rozsáhlých úkolech, a tím tyto volné kapacity využít. Pravděpodobně jste již někdy zaslechli SETI@home (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), který se zabývá distribuovanými výpočty. Projekt provozuje Space Sciences Laboratory na Kalifornské univerzitě v Berkeley ve Spojených státech amerických a jeho úkolem je hledat mimozemské inteligence. Projektů, kterým lze věnovat výkon PC, však existuje mnohem více. Vybírat můžete například z webu Boinc. Jakmile si vyberete, stáhněte si obslužný software a nechte ho běžet na PC.

Tipy na kreativní využití starého PC

Závěrem

Existuje mnohem více možností, jak starý počítač vhodně využít. Proměnit ho můžete v hotspot, vytvořit z něj tablet, vyčlenit k videokonferencím, proměnit v nenáročný server, webový server, e-mailový server, bezpečnostní systém, případně pokud ho opravdu dále nechcete nechat ve funkčním stavu (nebo už není), potom jeho součásti lze využít k uměleckým projevům, případně poslouží i k mnohému dalšímu. A pokud smýšlíte ekologicky, potom počítač, který již opravdu nepoužijete a ani nikdo dalšího ho nechce, odevzdejte jej k recyklaci.

A jak s vysloužilým počítačem zacházíte vy? Dejte vědět v diskusi.