Že by to nakonec vyšlo? Modul pro „světelnou wi-fi“ míří do domácností

Technologie, o které posloucháme desetiletí a kterou podle výrobce modulu v uplynulých letech prověřilo (a vývoj zaplatilo) využití ve vojenských aplikacích, by se měla v příštích měsících dostat do produktů pro firemní i domácí uživatele.

Modul společnosti pureLiFi, který z obou stran vidíte na úvodní fotografii, je připraven pro vestavbu do spotřební elektroniky (notebooků, monitorů…) nebo USB „donglů“. Podle výrobce splní finalizovaný IEEE standard 802.11bb pro světelnou komunikaci a dosáhne přenosové kapacity 1 000 Mbit/s (a meření na tabletu této rychlosti na barcelonském výstavišti dosahovalo).

Ukázka vysílací jednotky – počítá se s instalací na strop nebo polici.

Mezi vysílací jednotkou a přijímačem musí být přímá viditelnost a přenosová vzdálenost se měří v jednotkách metrů, přičemž nejvyšších rychlostí je dosahováno do vzdálenosti zhruba tří metrů. Tato fyzikální vlastnost je i jednou z úrovní bezpečnosti systému – na rozdíl od radiofrekvenční komunikace (např. wi-fi) je li-fi přenos bez přístupu do daného prostoru prakticky nemožné odposlouchávat. To je důležité jak pro firemní, tak vládní použití – v kombinaci s vhodným šifrováním dosahuje bezpečnost přenosu úrovně metalického spojení (kabelu).

Pomůže i doma

Tyto vlastnosti mohou pomoci rozšířit li-fi i do domácností – vysokou bezpečnost ocení zejména ti, kdo z domova v rámci práce na dálku přistupují do interních systémů společnosti.

Ukázka klienta pureLiFi s USB připojením – například pro notebook.

Zároveň se li-fi nijak neplete do již dnes na mnoha místech přeplněného radiofrekvenčního spektra, a proto může být zajímavou variantou pro připojení na datovou propustnost náročných zařízení, například televizorů, herních konzolí nebo brýlí pro virtuální a rozšířenou realitu.

Světelné sítě jednotlivých sousedů se totiž nemohou rušit, takže takto připojená zařízení budou mít vždy maximální dostupnou rychlost i odezvu. Což dnes zejména ve velkých domech s desítkami vzájemně se rušících wi-fi sítí neplatí. Nevýhodou ale je, že v každé místosti, kde budete chtít li-fi využívat, bude muset být samostatný přístupový bod.

Bez vrtání do fasády

Zajímavým ukázaným řešením je „optická spojka“ skrz okno, která míří hlavně na ty, kdo chtějí pracovat z chat a chalup, kam není zavedený internet, ale kvůli fixní 5G anténě nechtějí vrtat skrz okno nebo stěnu. Na vnější straně okna je 5G modem s li-fi modulem mířícím do interiéru, na druhé straně skla pak li-fi přijímač s ethernetovým výstupem. Pro tento projekt se pureLiFi spojilo s kanadskou společností Solace Power, která vyřešila bezdrátové napájení vnější jednotky.

Sami jsme zvědaví, kolik produktů s li-fi uvidíme na Mobile World Congressu příští rok. Nadějně to vypadalo již víckrát, tak snad to tentokrát dopadne.