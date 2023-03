Samsung sebere polarizační vrstvu dalším displejům, sníží tak spotřebu

Součástí OLED displejů pro mobilní zařízení je polarizační vrstva, která snižuje odrazivost okolního světla od displeje směrem k oku uživatele. Obraz je tak čitelný a zřetelný i venku za jasného dne, protože odražené světlo „nepřebije“ samotný svit displeje. A jen pro zajímavost – je také důvodem, proč na telefonu nevidíte skoro nic s některými polarizačními brýlemi.

Použití této vrstvy v telefonech má ale dva háčky. Tím prvním je, že zvětšuje tloušťku displeje – jenom o maličko, takže to nevadilo u standardních telefonů a tabletů, ale pro ohebný displej to byla komplikace. Samsung Displays proto pro ohebné telefony vyvinul displeje, ve kterých tuto vrstvu vměstnal mezi jednotlivé pixely. Jejich původně diamantový tvar (platí pouze u mobilních zařízení – u televizorů je jejich tvar a uspořádaní odlišné) byl zakulacen tak, aby ve vzniklých plochách mezi nimi mohla být „nadrobena“ polarizační vrstva, která by plnila účel, ale nezvětšovala tloušťku displeje.

Takto nechal Samsung Displays nahlédnout pod pokličku telefonu Fold návštěvníky veletrhu Mobile World Congress 2023 v Barceloně.

Polarizační vrstva svojí fyzickou přítomností pohlcuje část svitu OLED pixelů, čímž klesá výsledný jas displeje - a to je její druhý háček. Displej bez této vrstvy tak má při stejném jasu nižší spotřebu elektrické energie a hostitelské zařízení tím pádem vyšší výdrž na jedno nabití.