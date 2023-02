Zdravotní stav již před pojišťovnou neututláte, stačí pohled do kamery

Nikdo se vás ani nedotkne, přesto během třiceti sekund zjistí váš krevní tlak, rychlost srdečního tepu, případné nepravidelnosti srdečního rytmu, rychlost dýchání, hladinu cukru v krvi, hladinu cholesterolu a spoustu dalších veličin, plus automaticky vyhodnotí rizika kardiovaskulárních a metabolických potíží. A stačí k tomu běžná kamera smartphonu, tabletu nebo notebooku.

Kanadská společnost Nuralogix totiž využila photoplethysmografii, což je – extrémně zjednodušeně – metoda měření změn odrazů modrého, červeného a zeleného (tj. tří základních barevných složek) světla od kůže obličeje, které se mění podle průtoku krve v podkoží. Není to žádná novinka, ale princip starý více než osmdesát let.

Tím co TOI (Transdermal Optical Imaging), jak Nuralogix svůj systém nazývá, od PPG (zkratka toho nevyslovitelného slova z předchozího odstavce) odlišuje, je analýza obrazu. Kamerou snímané video obličeje rozloží na snímky a odešle na servery společnosti ke zpracování strojovým učením vytrénovaným AI modelům, které z nich vyčtou sledované parametry a vypracují hodnocení.

Příklad výsledků v systému Anura

Během učícího procesu byly systému předkládány videosekvence obličejů desítek tisíc pacientů včetně informací o jejich zdravotním stavu a souvisejících lékařských parametrech. A systém tak vypozoroval a naučil se souvislosti odchylek PPG v různých částech obličeje a jednotlivých medicínských parametrů. Takto vytrénovaným modelům nyní stačí předložit sekvenci snímků a dokážou z nich požadované hodnoty a skutečnosti vyčíst.

Modely jsou nadále trénovány, v lednu 2023 tak bylo například zpřesněno měření krevního tlaku na odchylku menší než 8 mmHg, prakticky lékařsky přesné je už podle výrobce i měření glykemie. U naprosté většiny sledovaných hodnot je přesnost vyšší než 90 %.

K čemu to je a bude?

TOI nemá, přinejmenším proztím, ambice nahradit EKG nebo glukometr. Jeho využití je jiné.

Například v telemedicíně. Obvodní lékařka vám pošle vygenerovaný odkaz, vy jej na telefonu nebo počítači s kamerou otevřete, podle instrukcí umístíte obličej do vybraného kruhu a třicet sekund tak klidně posedíte. A to je vše – výsledky se odešlou lékaři. Ten si je prohlédne a může říci „Vaše hodnoty jsou v pořádku, hypertenzi se nám daří dobře kompenzovat.“ Anebo „Vaše hodnoty cukru jsou hraniční, měření několikrát zopakujeme a pokud nešlo o jednorázový výkyv, objednáte se na kontrolu.“

Je to způsob, jak velmi efektivně preventivně kontrolovat velké množství pacientů, a je to zároveň extrémně pohodlný způsob, jak mohou být kontrolováni například senioři, aniž by museli řešit dopravu do vzdálené ordinace.

Druhým příkladem jsou pojišťovny. Při zřizování pojistky na vás agent namíří tablet nebo kameru a za půlminuty bude jasnější, zda vás pojistí, na co vás pojistí, na co ne a jaká bude výše pojistky.

Systém si nelze koupit jako běžný spotřebitel, licenci si může pořídit jen firma. Provoz pak podle zástupců společnosti není drahý, jeden pacientský sken přijde řádově na desítky centů. V současnosti jej využívají klienti v mnoha zemích světa v Evropě, Asii, Jižní Americe a Africe, zároveň probíhají jednání i s jedním zájemcem z České republiky.