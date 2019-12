ČHMÚ si vybere nový superpočítač. Předpoví, jak se změní v Česku klima

Stroj poslouží i jako záloha k současnému počítači, který vytváří numerický model pro krátkodobé předpovědi Aladin. Nový počítač však dostane na starosti zejména takzvanou klimatickou verzi Aladina.



Jak to vypadá v centrále ČHMÚ V Komořanech vzniká každou noc předpověď počasí

„Budeme s ní schopni spočítat, co se stane na území Česka v horizontu deseti, padesáti či sta let při různých scénářích změny klimatu. Jak bude například pršet v Podyjí, jaké tam budou teploty. Co nastane, když se oteplí v průměru o půl stupně,“ uvedl ředitel ČHMÚ Mark Rieder..

Získaná data mimo jiné pomohou plánovat hospodaření s vodou v konkrétních regionech. „Pokud se třeba někde zvýší výpar, nemá cenu budovat vodní nádrže či mokřady,“ podotkl Rieder, který stál deset let v čele Výzkumného ústavu vodohospodářského.

S novým počítačem se zásadně změní i forma sezonních předpovědí. Bude je totiž umět „spočítat“. „Nyní to tak neděláme. Využíváme statisticko-analogovou metodu, kdy se vezme rozložení tlakových polí, porovná s minulostí a zjistí se, že třeba před třiceti lety byla stejné situace a jak se to vyvíjelo. Předpoklad pak je, že by to tak mohlo probíhat i v daný rok,“ řekl Rieder. Ústav si tak od nového počítače slibuje i přesnější dlouhodobé předpovědi.

ČHMÚ na superpočítač v prosinci vypsal veřejnou zakázku. O výrobci bude jasno během prvního čtvrtletí příštího roku. Náročná technika vyžaduje i řadu přípravných kroků, od úpravy trafostanice přes dobudování vodního chlazení až k vylepšení síťové infrastruktury.

„Nároky na datové přenosy jsou neuvěřitelně vysoké, nemůžeme tedy použít to, co je vybudované už se současným počítačem,“ dodal šéf ústavu. Nynější superpočítač má ČHMÚ od loňska. Stál 58 milionů korun a patří k nejvýkonnějším v Česku.

V areálu ČHMÚ se nyní staví i nová budova centrálního předpovědního pracoviště. Zaměstnancům má dopřát především lepší prostředí, vyjde na 85 milionů korun. Jak počítač, tak předpovědní pracoviště zaplatí ČHMÚ společně s ministerstvem životního prostředí.