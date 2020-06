Apple má vlastní procesor pro počítače. Vyndal ho z tabletu a dal do Macu

Představení novinek Applu se neslo především v softwarovém duchu, jak jsme již u vývojářských konferencí společnosti zvyklí. Kdo čekal alespoň na jeden kus hardwaru, který si bude moci v dohledné době koupit, ten však musel být zklamán.

První Mac s procesorem od Applu

Vlastně jedna novinka, která se dostane do rukou uživatelů, se objevila. Byl to malý počítač Mac mini, který je sice designově stejný, ale v jeho srdci tepe čip, jenž vyvinuli inženýři Applu na základě architektury ARM. Tedy té, z níž vychází drtivá většina čipů pro tablety a mobilní telefony s Androidem, iOS a dalšími operačními systémy pro přenosné přístroje.

Novinka to ovšem bude jen pro počítače, stejný název, tedy A12Z Bionic, má i čip pro nový iPad Pro. A právě tento čip se tedy nejdříve dostal do speciálně upraveného Macu mini, aby si na něm mohli vývojáři vyzkoušet nové aplikace a přepsání těch starších.

Apple bere vytvoření vlastního čipu, který bude dávat do počítačů, jako revoluční okamžik. Alespoň o tom tak mluvil šéf společnosti Tim Cook.

A není se co divit, bude to vůbec poprvé, co se tak stane. Doposud se v zařízeních, která mají ve svém jméně Mac, objevovaly procesory od firem Motorola, IBM nebo Intel. Poslední výrobce ale z Maců zcela nezmizí. Především výkonné modely jako Mac Pro se bez nich zatím neobejdou.

I tak je podle předváděných výkonů A12Z Bionic velice slušný kus hardwaru. Na konferenci na něm ukazovali práci s několika programy včetně videostřižny Final Cut a rozchozena byla i poslední verze hry Tomb Raider.

Pozice procesoru od Applu pro počítače na grafu poměřujícím výkon a spotřebu

Na druhou stranu o jeho výkonu neřekl zatím Apple nic konkrétního a graf, který měl ukazovat, kam s tímto kusem křemíku míří, byl příliš neurčitý. Ukázky by patrně podobně zvládl i nový iPad Pro, který Apple staví jako zabijáka notebooků a který má stejně pojmenovaný čip.

Nový macOS

Nový čip si ale vyžádá řadu změn. Ty má zaštítit připravovaný operační systém macOS s označením Big Sur, který se má objevit na podzim. Právě jej Apple připravil na to, že na něm poběží aplikace optimalizovaní pro nový procesor.



Aby byla změna jasnější, firma předělala řadu věcí – od designu řady prvků až po ovládání. Například Panel nabídek je v novém OS vyšší a průsvitnější a text reaguje na barvy obrázku na ploše. Předělány byly i ikony aplikací do jednotného tvaru, aby lépe odpovídaly novému vzhledu.

Nový vzhled čeká na uživatele u postranních panelů aplikací, má umožnit lepší orientaci a hledání potřebných věcí. Má se tím usnadnit sledování doručené pošty, organizace fotografií, poznámek a dalších.

Velká změna nastala v oznamovacím centru (Notification Center). To shromažďuje všechna oznámení a widgety do jediného sloupce. Oznámení jsou automaticky tříděna podle nejnovějších a mohou být seskupena podle vlákna nebo aplikace. Widgetům lze přitom nastavit různé velikosti.

Změny doznaly i systémové zvuky, které však vycházejí z těch původních, takže znějí povědomě.

Další změny jsou zabudovány přímo do aplikací v čele s prohlížečem Safari, komunikátorem Messeges a Mapami.

Jednoduchý přechod?

Apple se na konferenci dušoval, že přeprogramování aplikací pro nový procesor bude poměrně jednoduché. Bude se těžit především z toho, že má procesor mnoho společného s modely Axx a AxxX, které pohánějí mobily a tablety Applu. Aplikace z iOS a iPadOS tak budou fungovat v oknech i na macOS.

K migraci aplikací společnost připravila několik nástrojů, a pokud bude třeba spustit aplikace napsané pro Intel, zapojí se „překladač“ Rosetta 2, který automaticky převede instrukce. Na druhou stranu vývoj macOS pro Intel není ukončen a pokračuje.

Virtualizace zase umožní spustit linuxové programy.

Snadnost přechodu Apple demonstroval na tom, že jeho aplikace již v novém systému nativně poběží na čipu A12Z Bionic, a spolu s nimi i Office nebo některé produkty Adobe.

A kdy se nových strojů dočká běžný uživatel? Do konce roku má být uveden první stroj ARM čipem, zda to bude tento nebo třeba upravený A13, či dokonce A14, není známo.