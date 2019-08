Jak prodělat miliardu dolarů? Gigant se s ostudou zbavuje blogové platformy

Číst si staré tiskové zprávy je někdy kouzelné. Třeba tu, ve které Marrisa Meyerová, tehdejší šéfka společnosti Yahoo, v roce 2013 oslavovala nákup blogovací služby Tumblr: „S radostí oznamuji, že jsme se dohodli na akvizici společnosti Tumblr! Slibujeme, že to nezvoráme.“ (doslova uvedla: „We promise not to screw it up“, pozn. red.)



Šéf Tumblru to tehdy oslavil ještě explicitněji: „Hej všichni, jsem bez sebe radostí, protože Tumblr se připojí k Yahoo. (...) Yahoo je jednou z těch původních internetových firem a Marissa a její tým sdílí náš sen udělat z internetu nejlepší umělecké plátno. (...) F*ck yeah, David,“ podepsal se zakladatel Tumblru David Karp.

Měl tehdy rozhodně co oslavovat. Firma Yahoo za Tumblr zaplatila 1,1 miliardy dolarů (přepočítáno na dnešní koruny je to přes 28 miliard), z čehož Karpovi připadla přibližně čtvrtina.

Jak ztratit 99 procent ceny za šest let

Yahoo od roku 2013 prošlo velkými reorganizacemi. Velkou část Yahoo (internetovou divizi) koupila v roce 2016 firma Verizon, která tak převzala i Tumblr. Právě Verizon nyní prodává Tumblr, a to za cenu mnohem nižší, než za kolik službu předtím Yahoo koupilo. Automatic, firma provozující populární blogovací systém/platformu WordPress, koupí Tumblr za necelých 10 milionů dolarů.

Tumblr: jednoduchá blogovací platforma pro diskuze Mezi ostatními nástroji na tvrobu blogu vyniká Tumblr jednoduchostí, důrazem na grafiku a možností reblogovat. David Karp založil Tumblr v roce 2006 jako vedlejší projekt, později z něj udělal populární platformu, kterou prodal firmě Yahoo za více než miliardu dolarů.

Ukázka Tumblr.com Tumblr je sídlem více než 475 milionů blogů a měsíčně jej navštíví 380 milionů uživatelů. Jde o výrazný pokles oproti roku 2016, kdy bylo měsíčních uživatelů 555 milionů.

Jak je možné, že služba, která je je dodnes aktivně využívaná, jde o 77. nejnavštěvovanější stránku světa, ztratila přes 99 procent ze své původní hodnoty?

Napadají nás následující možnosti, dost možná půjde o jejich kombinaci:

Nadhodnocenost v roce 2013 – Když Meyerová kupovala v roce 2013 Tumblr, potřebovala pro Yahoo nějakou „sociální síť“, a protože sociální sítě byly tehdy obecně na vzestupu, sázela zřejmě na to, že je to poslední možnost, jak může Yahoo naskočit do ujíždějícího (podle nás dávno odjetého) vlaku. Proto Yahoo za Tumblr utratilo „nehorázné“ peníze. V kontextu akvizice Instagramu, sociální sítě, kterou Facebook v roce 2012 koupil za miliardu dolarů, se to zdálo jako odpovídající částka. Yahoo potřebovalo něco pro mladé lidi a Tumblr jich byl plný.



– Jenže zatímco Facebook ví, jak na sociálních sítích vydělávat (cílená reklama), Tumblr si v této oblasti moc nevěděl rady. Cíle, které si Yahoo stanovilo ohledně zisků, nebyly ani zdaleka naplněny. A tak už v roce 2016 bylo jasné, že Meyerová svůj slib „nepoděláme to“ nesplní. Za tři roky si Yahoo postupně odepsalo v závěrkách ztrátu přes 700 milionů dolarů, tedy více než polovinu původní ceny. Yahoo ostatně v té době jednal o své vlastní akvizici, a tak byla firma pod drobnohledem potenciálních zájemců. Zákaz pornografie – Určitě nejde o nejvýznamnější příčinu neúspěchu, nicméně sluší se ji zmínit. Tumblr totiž už v době, kdy jej Yahoo koupilo, těžil z oblíbenosti pornografického obsahu, respektive „obsahu pro dospělé“. Podle dobových odhadů tvořil až 11 % a 22 % provozu. Poté, co Tumblr tzv. NSFW obsah („nevhodný do práce“) koncem roku 2018 zakázal, klesla návštěvnost o 30 procent.

– Web v roce 2019 je o dost jiný, než web v roce 2013. Tehdy se spekulovalo, „co bude příští Facebook“, a každá velká sociální síť měla plány, jak s Facebookem soupeřit. Dnes webové služby nejen v USA ovládá pět velkých pseudomonopolů (tzv. FAANG = Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google) a snaha lézt jim do zelí obvykle není finančně lákavou strategií. Tumblr si prakticky nemůže sáhnout na stamilionové příjmy z reklamy, které by vysokou cenu opravňovaly. Verizon považuje mediální sekci za bezcennou – Zatímco pro Yahoo byl Tumblr způsob, jak obnovit svou zašlou slávu na webu, pro Verizon, který Yahoo koupil, to je spíše bezcenná přítěž. Verizon je mezinárodní telekomunikační společnost, která potřebuje investovat do 5G infrastruktury, ne řešit, jak teenagerům definovat, co je pornografie a co ne. Verizon je tedy nejspíše rád, že se zbavil služby, která mu dlouhodobě nezapadala do růstové strategie a vlastně ani do žádné jiné strategie.

Zato do portfolia společnosti Automatic, která spravuje blogovací systém/platformu WordPress, Tumblr celkem zapadá. Naznačuje to i blog, ve kterém Tumblr oznamuje novou akvizici: „Nemůžeme být nadšenější z toho, že se spojujeme s týmem, který má podobnou misi jako my. WordPress i Tumblr jsou oba průkopníky mezi blogovacími systémy.“

„Naším společným cílem je dávat hlas všem komunitám, zejména těm, jejichž hlasy jsou marginalizované,“ pokračuje nadšený článek. „Těšíme se na to, jak budeme vytvářet nástroje pro sebevyjádření a pro komunity a společně budeme budovat lepší, inkluzivnější internet.“

Uvidíme, jak tyto nadšené věty budou znít za dalších šest let.