Rusko chystá vlastní internet, aby se mohlo odpojit od celosvětového

Do prohlížeče napíšete www.facebook.com a automaticky se vám načte domovská stránka ruské sociální sítě VKontakte. Zhruba tak by měl v Rusku v budoucnu fungovat internet – oddělený od zbytku světa, jak s tím počítá nový zákon o internetu, který vešel v platnost k prvnímu listopadu. Ruská telekomunikační agentura Roskomnadzor tak získá obrovskou kontrolu nad tokem informací a použitím online služeb. Případné restrikce západních online služeb by tak neměly zásadní efekt, vlastní ruská síť by nabídla vše potřebné.

I proto nyní pracuje na hranicemi omezeném, a přesto uživatelsky funkčním internetu. Ostatně, pokud by vláda odstřihla uživatele od jimi používaných služeb „natvrdo“, vyvolalo by to silnou nevoli veřejnosti.

Odstřižení od celosvětové internetové sítě má oficiálně zvýšit kybernetickou bezpečnost a soběstačnost země, přinejmenším „vedlejším efektem“ však může být omezení toku informací (cenzura) a snadnější manipulace s veřejným míněním.



Státní hardware i DNS servery

Prvním krokem je zamezení komunikace s celosvětově používanými DNS servery a jejich nahrazení lokálními doménovými systémy – při pokusu o přístup na danou stránku bude uživatel přesměrován na ruskou alternativu. Tam, kde to nebude možné, bude přístup povolen, nebo zablokován.



Podle CNN budou internetoví poskytovatelé zákonem povinni používat speciální hardware, který bude dodávat agentura Roskomnadzor. Hardware bude využívat i takzvanou DPI (deep packet inspection) analýzu dat a bude schopen velmi přesně rozlišit, která data mají být přenesena a která ne – již jen to dává ruské vládě obrovské možnosti z hlediska cenzury obsahu a informací.

Další podrobnosti zatím nebyly zveřejněny. Není třeba jasné, jak bude omezen provoz aplikací v chytrých zařízení, které vyžadují přístup k zahraničním serverům.

Vzorem pro ruské snažení může být takzvaný „Velký Čínský Firewall“, který stojí mezi čínskými uživateli internetu a celosvětovou sítí včetně online služeb, a efektivně je blokuje. Rozdíl je však v tom, že oproti čínské internetové síti, která je omezována od začátku a veškerá komunikace je směřována skrze vládní datacentra, bylo ruské internetové prostředí budováno podle stejných otevřených principů jako ve svobodném světě. Přeměnit jej na uzavřenou síť tak nebude vůbec snadné ani levné.