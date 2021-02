Rusko je připraveno odpojit se od Internetu. Krátce si to již vyzkoušelo

Bývalý prezident a premiér Dmitrij Medveděv, který nyní zastává post zástupcem předsedy bezpečnostní rady, tvrdí, že Rusko má všechny potřebné nástroje k tomu, aby se mohlo odpojit od celosvětového internetu.

V podstatě by to znamenalo přejít na tzv. ostrovní systém, kdy je zablokován přenos dat mezi severy na území Ruské federace a těmi mimo ni. Současně zdůraznil, že by šlo o krajní opatření, ke kterému by Moskva „velice nechtěla“ sáhnout.



„Technologicky je pro to vše připraveno. Legislativně byla také všechna (potřebná) rozhodnutí přijata. Ale ještě jednou zdůrazňuji: není to jednoduché a velice bychom si to nepřáli (udělat),“ řekl Medveděv podle agentury TASS.

„Samozřejmě máme plán, jak si počínat v takové situaci. Internet, jak známo, se objevil v jisté době a klíčová práva na řízení jsou ve Spojených státech. Takže potenciálně, pokud se přihodí něco mimořádného, pokud někdo úplně přijde o rozum, může k tomu dojít. Právě proto, že klíče od této skříňky jsou za oceánem,“ prohlásil.



Pokud to vezmeme doslova, tak to není tak úplně pravda. Zjednodušeně řečeno, symbolické klíče od internetu, respektive k jeho případné obnově z nouzové zálohy, drží lidé z celého světa, dokonce i jeden z Česka. O jich předání jsme psali v článku: Sedm vyvolených dostalo klíče, kterými lze nahodit internet. Mezi nimi i Čech. Pravdou je, že na běh internetu dohlíží nezávislá organizace ICANN, která sídlí ve Spojených státech, odkud se internet začal šířit.

Deník Kommersant připomněl, že v Rusku od konce předloňského roku platí zákon „o svrchovaném Runetu“ (ruském internetu), který nařizuje operátorům zřizovat v sítích technické prostředky umožňující čelit hrozbám, filtrovat přísun informací a omezovat přístup k zakázaným internetovým stránkám. V případě ohrožení stability a fungování ruské části internetu přejde řízení sítě na cenzurní úřad Roskomnadzor.



Medveděv v rozhovoru připomněl příklad Číny, která globální sociální sítě nahradila čínskými, což Číňané „snášejí velice snadno“. Právě sociální sítě, které nejsou pod kontrolou autoritářských států, jsou největším trnem v oku tamních státních organizací.

Test odpojení již proběhl

Jak bude Rusko fungovat bez připojení k globálnímu internetu, si vyzkoušelo již na konci roku 2019, krátce po přijetí výše zmíněného zákona. Test se tehdy nedotkl běžných obyvatel a ruských uživatelů internetu, ale účastnili se jej operátoři, vybrané firmy a úřady. Cílem bylo ověřit, zda může vnitřní internet fungovat bez propojení s vnějším světem a také zjistit, zda nějaká data neunikají do zahraničí.

Podle tehdejších informací měli internetoví poskytovatelé nasadit speciální hardware, který dodá agentura Roskomnadzor. Hardware měl vedle jiného využívat i takzvanou DPI (deep packet inspection) analýzu dat, aby byl schopen velmi přesně rozlišit, která data mají být přenesena a která ne.

Hlavními bránami jsou DNS servery, které směřují tok internetové komunikace na ty správné servery. Rusko tak muselo především vyzkoušet, zda je schopno efektivně nahradit globální lokálními doménovými systémy.

Kritici již tehdy uváděli, že i když má odstřižení od celosvětové internetové sítě oficiálně zvýšit kybernetickou bezpečnost a soběstačnost země, vedlejším efektem však může být omezení toku informací a snadnější manipulace s veřejným míněním.

Vzorem pro ruské snažení je takzvaný „Velký čínský firewall“, který stojí mezi čínskými uživateli internetu a celosvětovou sítí včetně online služeb a efektivně je blokuje.