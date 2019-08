Legendární sluchátka mají nástupce. Vyzkoušeli jsme „sedmistovky“ Bose

Společnost Bose je vynálezce aktivního systému pro potlačením okolního hluku a jedním z největších výrobců sluchátek vybavených systémem „Noise Cancelling“. Po dvě desetiletí výrobce aktualizoval řadu QuietComfort o novější elektroniku, konstrukčně se však prakticky neměnily a i designově byla řada zcela konzistentní a některé modely na letmý pohled prakticky nerozeznatelné.

Nyní na trh přichází zcela nová a kompletně přepracovaná sluchátka, nazvaná stroze Bose Noise Cancelling Headpones 700. Vypadají úplně jinak a hrají úplně jinak. Jako první v České republice jsme je mohli otestovat.

Osm mikrofonů a pohybové senzory

Noise Canceling Headphones 700, říkejme jim dále jen „sedmistovky“, jsou aktuálně top modelem značky. Jak provedením a výbavou, tak i cenou, pořídíte je za 10 990 Kč.

Systém potlačení okolního hluku pracuje se šesti mikrofony umístěnými jak vně, tak uvnitř ozvučnice sluchátek, takže má jejich řídicí systém (nový NC čip přímo z produkce Bose) i zpětnou vazbu nad tím, jak se podařilo hluk vstupující do zvukovodu potlačit.

Zbývající dva mikrofony pak slouží pro zachytávání hlasu během povelů pro digitální asistentku nebo při telefonování. I při telefonování se využívá všech mikrofonů tak, aby k uším na druhé straně hovoru doléhal jen hlas a nikoli hluky okolí. Zároveň je váš hlas mírně přimícháván do sluchátky reprodukovaného zvuku, takže se při hovoru přirozeně slyšíte.

Sluchátka jsou (podobně jako QC35) vybavena akcelerometrem a kompasem. Ty dokážou detekovat, kterým směrem se díváte a zachytit pohyby hlavy. Sedmistovky tak lze využít i jako ovladač pro interaktivní systém Bose AR. Příklad? Audioprůvodce po městě podle GPS v telefonu zjistí, kde stojíte, pomocí dat ze sluchátek pozná, na kterou památku koukáte, a podle toho spustí správný výklad. V aplikaci Bose Music pro iOS najdete odkazy na řadu aplikací, na kterých si můžete systém rozšířené reality vyzkoušet. Zatím nás obsahově nenadchla ani jedna, ale senzory fungují a potenciál tu rozhodně je.

Nová konstrukce bez kloubů

Konstrukce sluchátek se zbavila všech kloubů, kulaté konce hlavového mostu kloužou ve vybrání na mušlích, čímž se přizpůsobí velikost hlavy. Mušle na něm mají dostatečnou volnost pohybu i možnost otočit je naplocho, tedy náušníky směrem k podložce. Velmi elegantní.

Napojení hlavového mostu na mušle.

Odvrácenou stranou je nemožnost složit sluchátka do kompaktnějšího a pro přenášení vhodnějšího tvaru, takto vždy musíte sáhnout po rozměrnějším placatém tvrdém transportním pouzdře. Mně to během pár dnů testování nevadilo, ale kdo je zvyklý sluchátka „srolovat do kuličky“, bude zklamán.

Hlavový most je příjemně měkoučký, potažený silikonovým potahem, snadno udržovatelným a při kontaktu s vlasy příjemným. Sluchátka jsou circumaurální, celé boltce se tak vejdou do prostoru ozvučnice. Molitanové náušníky jsou potažené umělou kůží, která se bude snadněji čistit než dříve u Bose používaná alcantara, ale v horku se pod ní silně potí uši a jejich okolí.

Na uzavřených ozvučnicích najdete trojici tlačítek. Jedním sluchátka zapnete/vypnete, případně přepnete do párovacího režimu. Spojení mohou současně navázat se dvěma přehrávači/telefony. Druhé tlačítko zavolá digitální asistentku, která sídlí ve vašem chytrém telefonu. Třetí tlačítko pak přepíná ve třech přednastavených krocích intenzitu potlačení okolního hluku, takže si snadno, například při čekání na letišti, do hudby přimícháte zvuk letištního rozhlasu. Jeho delším stiskem pak sluchátka přepnete do konverzačního režimu, který propustí vokály z okolí dovnitř a vy tak můžete snadněji kupříkladu komunikovat s letuškou nebo revizorem, aniž byste museli řešit kam se sluchátky.

Ovládání hlasitosti, přeskakování skladeb a pozastavení reprodukce vyřešíte pohybem prstu na dotykové ploše na pravém sluchátku a funguje to výtečně. Regulace hlasitosti je příjemně jemná, plynulá a reaguje vždy na první pokus a za celý test se mi nepodařilo vyvolat pohybem prstu jinou než zamýšlenou funkci.

Na každé mušli je také jeden konektor. USB-C slouží pro nabíjení akumulátoru, který sluchátka dokáže napájet 20 hodin na jedno nabití (zbývající čas docela přesně ukazuje aplikace). Do druhého můžete připojit kabel pro drátové připojení ke zdroji hudby.

To nouzově využijete, když sluchátkům dojde energie a nemáte je kde nabít, nebo když zdroj zvuku neumožňuje bezdrátový přenos - jako zábavní systém (IFE) v letadle. I s kabelovým připojením lze využívat systém potlačení okolního hluku a zvuk zpracovává vestavěná elektronika. S vypnutými sluchátky, kdy měniče pohání přímo vstupní signál, je reprodukce poměrně špatná, bez hloubek a s nepříjemným prostorem, ale má to být jen nouzové řešení.

Po zapnutí na vás promluví anglicky hovořící vnitřní hlas sluchátek, například „Battery nineteen plus hours, connected to Galaxy S Nine and Vaklavs Iphone“. Někdy je to zbytečně dlouhé, ale zas víte, na čem jste.

V provozu

Potlačení okolního hluku funguje skvěle. V místech s konstantní vysokou úrovní hluku je o něco méně účinné než u Sony WH-1000XM3, ale pocitově jsem měl s Bose v uších o něco příjemněji. Při poslechu v tišších prostředí, například v kanceláři, u Bose oceníte velmi nízkou úroveň vlastního šumu, kterou NC systémy někdy produkují.

Skvěle fungují mikrofony při telefonování. Hlas je sice frekvenčně z obou stran ořezaný a nezní tak moc autenticky, ale potlačení hluku okolí je skvělé a srozumitelnost sejmutého hlasu perfektní i na hlučné silnici nebo ve vlaku - tam mi bylo dokonce rozumět i když jsem mluvil ohleduplně potichu.

Oproti řadě QuietComfort se zvuk sedmistovek hodně liší, zní celistvě a vyrovnaně a pryč jsou ty mírně odtržené „subwooferové“ basy, které jsme dříve kritizovali. Zvuk je velmi pohodový, příjemný, neunavující ani při dlouhém poslechu, k čemuž přispívá výborně nastavení odhlučnění i velmi pohodlný posaz na hlavě (až na to pocení).

Nezahrnou vás detaily, ani extra hlubokými nebo prokreslenými basy, ale vše zní příjemně a nekonfliktně. Vokál je čistý a výrazný, v reprodukci je příjemný pořádek i na výškách při komplikovanějších perkusích. Reprodukce je příjemně jasná, basy umí být pevné i příjemně měkké a vše drží pohromadě.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

WH-1000XM3 nabízí více detailů a hudebních informací, hlubší a přesněji řezané basy, lépe vykreslený prostor a víc energie. Ale taky trochu větší akcent na vyšší basy a nižší středy, díky čemuž zní celkově temněji než Bose.

Závěr

Bose Noise Cancelling Headphones 700 se povedla a jsou to celkově výborná sluchátka vhodná i pro dlouhý poslech na cestách nebo v kanceláři, čemuž hodně pomáhá velmi příjemně vyladěné potlačení okolního hluku a výborné vlastnosti při telefonování.

Zvukově to není vysloveně audiofilní model, ale i náročnějšího posluchače dokáže svojí vyváženou, příjemnou a plnou hudební produkcí uspokojit.

Vybavení pohybovými senzory lze brát zejména jako příslib do budoucna, nicméně takováto sluchátka si nejspíše nekupujete na dva roky, a tak je reálné, že se i v českém prostředí dočkáme použitelných aplikací.

Cena 10 990 Kč je nasazena ambiciózně vysoko, zajímavé bude, co vstup sedmistovek na trh udělá s cenou QC35, které nekončí a možná se tak stanou atraktivnější volbou, než byly v uplynulých měsících.