Televizory Samsung se naučí funkci, kterou jsme nečekali, ale chyběla nám

Podobné barevné efekty bylo dříve s televizory jiných značek zažít jen díky „krabičce“ Philips Hue Sync Box, do které jste zapojili HDMI výstupy všech zdrojů obrazu a do výstupu televizor a tento box řízení světel zajistil. Zásadní háček je zjevný, efekty vyrábí jen z externích zdrojů, pokud si přímo v televizoru spustíte Netflix, Amazon Video, přehrajete soubory z USB paměti, nebo pustíte pozemní televizní vysílání, žádné efekty se nekonaly.

To se nyní změní u televizorů Samsung modelových řad 2022 a 2023, v jejichž aplikačních obchodech přibude aplikace Philipsu, která řízení světel zajistí přímo v televizoru a bude tedy funkční u veškerého televizorem zobrazovaného obsahu.

Jak to v reálu vypadá, kolik to stojí a co vše je k tomu potřeba se dozvíte ve videu, které jsme natočili na evropském představení novinky na konferenci Samsung Summit.