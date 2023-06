Panasonic do Česka veze televizní systém Fire TV, vypadá skvěle

Systém Fire TV není žádná experimentální novinka, na některých trzích je v nabídce bezmála deset let buď v televizorech, nebo v upravené verzi v „HDMI donglech“ Fire TV Stick. Ve většině zemí Evropy ale systém v nabídce nebyl a jak jsme před pár lety na vlastní z Ameriky dovezený kousek vyzkoušeli, georestrikce jeho použití znepříjemňovaly tak, že o něm na běžný provoz nemělo cenu uvažovat.

To by se v příštích týdnech mělo změnit, Panasonic na český trh uvede řadu MX800, ve které bude tento systém zcela oficiálně a plně funkční i v českém prostředí. Dobrou zprávou je, že zatímco firemní modely se systémem Android TV využívají obvody jiných výrobců, Fire TV poběží na hardwaru Panasonic.

Panasonic bude nabízet televizory se čtyřmi operačními systémy - topmodely budou pokračovat s MyHome Screen (tradiční systém Panasonic), v nižších řadách bude Google TV (do loňských řad to byl Android TV) a nově Fire TV. U základních řad pak bude jednodušší systém na bázi Linuxu (název Linux je ve specifikaci přístrojů přímo uveden) a nejzákladnější MX330 ve velikostech 24" a 32" bude „non smart“, tedy obyčejným hloupým televizorem pro nejméně náročné zákazníky.

Jakmile první televizory se systémem Fire TV překročí české hranice, pustíme se do podrobné recenze. Zatím můžete nabídnout jen pár postřehů, které jsme v berlínských Atelier Gardens, kde evropské představení proběhlo, získali.

Bez reklam a s přepínáním uživatelů

Hlavní obrazovka Fire TV je samozřejmě věnovaná obsahu, ale poněkud jinak, než jak to dělá většina konkurenčních systémů. V nabídce je pouze obsah z reálně dostupných zdrojů, takže se nestane, že je třetina obrazovky prázdná, protože daný poskytovatel obsahu na českém území nefunguje, nebo máte na čelních pozicích nabídku služby, kterou nemáte předplacenou, jen proto, že si to služba u výrobce televizoru objednala a vy tak místo obsahu připraveného ke sledování vidíte de facto reklamu. Tyto reklamní triky podle zástupců tvůrce systému ve Fire TV nejsou.

FireTV

Na hlavní obrazovce tedy vidíte jen nabídku obsahu ze služeb, které máte předplacené (nebo jsou volně dostupné), přičemž rovnou vidíte to, co máte rozkoukané, nebo vám služba proaktivně nabízí. Cílem je, abyste přímo z hlavního menu mohli spustit přehrávání a nemuseli se k němu proklikat skrze rozhraní aplikace. Tu tak spustíte jen v případě, že si chcete prolistovat plnou nabídku titulů.

Dobrou zprávou je, že každý uživatel televizoru má ve Fire TV vlastní profil, s jehož přepnutím se přepnou i profily jednotlivých služeb, takže nabídka na hlavní obrazovce je určena skutečně jemu. Nemusíte se tedy bát, že potomek vyskočí z dětského výběru streamovací služby a budete moci pokračovat pořadu, který jste rozkoukal před usnutím.

Vedle streamovacích služeb a IPTV poskytovatelů je do stejného mixu zapojena i nabídka lineárního TV vysílání skrze satelit, kabelovku, nebo anténu, takže je divákovi nabízen rovnocenným způsobem jako u VOD služeb. Zde samozřejmě přichází první a snad dočasný háček – zatímco velké globální a evropské služby jsou ve FireTV dostupné, s českými to bude o poznání horší. Přinejmenším ze začátku se bude nutné bez lokální IPTV a VOD služeb (jako je O2TV, Voyo…) obejít.

Topmodely zaměřené na hardcorové hráče

Nejvíce prostoru při prezentacích vždy dostávají topmodely, čemuž se nelze divit, jsou nositeli všech vylepšení a nových technologií. Na vrcholu je tradičně OLED televizor MZ2000 s panelem Master OLED Ultimate, jehož součástí je letošní novinka – MLA (Micro Lens Array). Je to panel s vrstvou mikročoček, které pomáhají usměrňovat svit jednotlivých pixelů tvořících obraz. Předpona „mikro“ v názvu nám přijde jako zbytečně mohutná, čočky jsou tak maličké, že jich na každý pixel připadá několik tisíc a v jedné obrazovce jich tak jsou desítky milionů. Tato vrstva by měla zefektivnit proudění světla od OLED panelu tak, že efektivně zvýší maximální jas na 1 500 – 2 000 nitů bez zvyšování jasového výkonu samotného panelu.

A stejně jako v případě OLED modelů MZ1500 a MZ980 (a LCD modelů MX950, což je první miniLED model značky, a MX940) je vybaven funkcemi souhrnně nazvané jako Game Mode Extreme. Při propojení s herní konzolí nebo počítačem lze využít systémů AMD Free Sync Premium a Nvidia G-Sync, a jejich HDMI 2.1 rozhraní podporuje HFR, VVR a ALLM. Nový je i „game bar“ pro rychlou kontrolu a nastavení při hře relevantních parametrů a funkcí a režim „True Game Mode“, který televizor přepne do nastavení kalibrovaného podle standardů užívaných v počítačových hrách a také se snaží vynechat vše, co by prodlužovalo latenci signálu. Televizor je připraven na kalibraci pomocí Calman sondy a software, ale to je „detail“ jen pro nejnáročnější diváky a hráče.

Game Mode Extreme

Panasonic překvapivě ve svém systému myHome Screen 8.0 nenabídne žádné aplikace cloudových herních služeb. V rámci herního segmentu je to rozhodně škoda, a konkurence vestavěné aplikace jako GeForce NOW nebo Xbox Cloud Gaming nabízí. Hardcore hráči a výkonnými konzolemi a počítači tak mohou být nadšeni, na příležitostné hráče zatím výrobce ve svém systému nepamatuje.