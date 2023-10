Přehlížená součást televizorů může pokazit i jinak skvělý přístroj

Operační systém je software, který zajišťuje všechny funkce televizoru, definuje, co bude umět, jaké funkce nabídne, které aplikace do něj budete moc nainstalovat nebo jaký komfort nabídne při sledování TV vysílání. Někteří výrobci používají svůj vlastní systém – Samsung má Tizen, LG provozuje WebOS, Panasonic pak MyHome Screen, jiní vsadili na systém od třetí strany, nejčastěji Android TV / Google TV od společnosti Google.

Nový seriál zaměřený na operační systémy televizorů zahajujeme systémem Vidaa, který tvoří a do svých televizorů instaluje společnost Hisense.

Systém jsme vyzkoušeli na televizoru 65U8KQ, který nás zaujal i svými dalšími kvalitami, a tak nejspíše připravíme i jeho komplexní recenzi. Ale začněme operačním systémem ...

Instalace a příjem TV vysílání

Instalace televizoru se systémem Vidaa je docela přímočará, klasicky s průvodcem krok-za-krokem, takže ani lajk nemá moc možností k tápání. Čeština je samozřejmě přítomna, opak by byl překvapením, vždyť televizory Hisense se nějakou dobu vyráběly v Plzni.

Pro starší a konzervativní je připravena instalace s ovladačem v ruce, pro ty mladší a technicky pokročilejší pak pomocí aplikace v chytrém telefonu. Pohodlnější je dle mého druhá varianta, nicméně obě cesty vedou ke stejnému cíli – snad jen s rozdílem, že při instalaci pomocí aplikace se nenaladí televizní kanály a tento proces začne v momentě, kdy příjem televizního vysílání poprvé z menu vyberete.

Aplikace Vidaa pro Android se hodí nejen při instalaci, ale i běžné obsluze.

Ti, co si přístroj se systémem Vidaa koupí zejména kvůli sledování klasického TV vysílání, zklamaní nebudou. Po naladění všech kanálů je můžete seřadit podle vlastních preferencí, nechtěné kanály vymazat, případně si vytvořit seznam oblíbených. Vybrané kanály můžete přidat přímo na domovskou obrazovku, kde jsou soustředěny pod ikonu „shortcuts“ na prvním místě mezi aplikacemi – škoda, že není lokalizována nebo doplněna nějakou grafickou ikonou, bylo by to elegantnější. Ale funkční to je.

Kanály můžete vybírat ze seznamu nebo programového průvodce. Ten nabízí pohled na časovou osu s pěti kanály, kterou lze všesměrově listovat, po potvrzení vybraného potřebu se objeví submenu s přesnějším popisem a možnost přepnout na vysílání nebo nastavení záznamu či připomínky začátku pořadu. V rohu vždy vidíte náhled obrazu z právě přijímaného kanálu, včetně zvuku.

Vidaa: Pohled na EPG ...

V nastavení si můžete vybrat, zda má televizor po zapnutí nastartovat do stavu, kdy byl vypnut, tedy třeba přímo do TV vysílání nebo vždy do výchozího stavu na hlavní obrazovku.

V nabídce příjmu „přes anténu“ nechybí teletext, přepínání, zvukové vstupy a možnost zobrazení titulků, z modernějších funkcí pak hybridní vysílání HbbTV, které fungovalo na všech zkoušených kanálech bezvadně.

Pokud k televizoru se systémem Vidaa připojíte externí USB disk, můžete využít služby záznamu pořadů z televizního vysílání a také timeshift, tedy pozastavení a opětovného spuštění vysílání.