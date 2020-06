Polský vysílač ruší příjem DVB-T2 v části Čech. Mohou za to české odklady

O vysílání programů Nova2, Nova Action, Prima Comedy Central a dalších vysílajících v DVB-T2 v rámci Přechodové sítě 13 přišli diváci ve východních Čechách, zejména ti, kteří přijímají signál z vysílačů Černá hora a Chlum. Na kanálu 24 totiž začal vysílat polský veřejnoprávní multiplex 3 s výkonem 100 kW z vysílače Jelenia Góra. Informoval o tom server Televizniweb.cz.

Tato kolize původně vůbec neměla nastat, protože české vysílání na kanálu 24 mělo být ukončeno 29. dubna a tento kanál podle mezinárodní koordinační dohody připadl Polsku. Kvůli pandemii však byl v ČR přechod na DVB-T2 pozastaven a vysílání Přechodové sítě 13 na kanálu 24 se tím tak prodloužilo.

V Polsku však k odkladu přechodu nedošlo a postupují podle předem určeného harmonogramu. Lze předpokládat, že problém s rušením mají i diváci v Polsku.

„Vysílač Jelenia Gora má k nám povolen v UHF pásmu ERP až 100 W, sám vysílač má ERP 100 kW, je to páteřní vysílač polské sítě. A je na hřebeni Krkonoš, tedy signál z něj, byť slabší, jde v polovině Čech,“ vysvětlil pro server Televizniweb.cz anténář Jakub Melín. „Poláci jedou podle plánu, u nás se to nesmyslně zastavilo. I když většina lidí v Královéhradeckém kraji už je na přechod připravena, protože Černá hora už jede v DVB-T2. Že došlo k téhle kolizi, je pro mne nepochopitelné, a Poláci za to nemohou,“ doplnil Melín.

Kvůli čtyřměsíčnímu posunu českého přechodu by měla Přechodová síť vysílat až do konce srpna, což současnou optikou nedává smysl. Jak situaci vyřešit, o tom bude nejspíše v příštích dnech jednat provozovatel sítě s Českým telekomunikačním úřadem.