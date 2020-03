I nový televizor někdy DVB-T2 nenaladí. Problém mají hlavně ty od Samsungu

S postupujícím přechodem na vysílací standard DVB-T2 a vypínáním vysílačů končícího DVB-T roste i počet těch, u kterých tato technická změna neproběhla bez komplikací. Ačkoli si koupili nový televizor splňující všechny požadavky, doma jej nainstalovali, ale některé multiplexy vůbec nenaladili. I když jiný televizor ve vedlejší místnosti nebo u souseda bez potíží naladil vše. Signál z účastnické zásuvky přitom podle měřicího zařízení odpovídal normě, televizor však nebyl schopen čistého příjmu.

„Ano, s tímto specifickým problémem jsme se setkali, zpravidla u televizorů Samsung, v některých případech LG a ojediněle i Philips. V některých případech se problém podařilo vyřešit vhodným nastavením antény. Nastavení musí provádět technik s kvalitním měřicím zařízením a ideálně i se znalostí dané lokality,“ vysvětluje Miroslav Kežlínek z ostravské společnosti Atos Elektro.

O vyjádření jsme požádali i nejčastěji zmiňované výrobce. „Televizory Samsung všech modelových řad, ovšem nejedná se pouze o tuto značku, mají obecně citlivější tunery DVB-T2, což se ve zmiňovaných situacích (velká SFN síť, více vysílačů podobného výkonu blízko sebe) může projevovat problematickým příjmem těch televizních sítí, které vysílají na velkém území na shodném kanálu a divák se nachází v blízkosti dvou podobně silných vysílačů,“ uvedl pro redakci Technet.cz Jan Potůček ze společnosti Taktiq, která mediální komunikaci značky Samsung na českém trhu zajišťuje. Pomoci by měl podle Potůčka nový firmware, na kterém firma pracuje a měl by být k dispozici do konce března.

Tereza Zmijová za společnosti Kindred zastupující společnost LG odpověděla, že ve společnosti LG tyto problémy neevidují a takové vady nelze spojovat s produktem jako takovým, vznikají nejspíše kvůli jiným aspektům.

Sdílnější byl Petr Valoušek, ředitel společnosti TP Vision (Philips) pro Českou republiku. „Zatím jsme ze servisní sítě zaznamenali pouze minimum reklamací ke stabilitě signálu po přechodu na DVB-T2. Protože se jedná o lokální fenomény a skutečně pouze jednotky případů, řešíme to s uživateli individuálně a v případě potřeby provádíme měření v domácnosti. Zákazníkům doporučujeme, ať se v případě problémů s příjmem DVB-T2 obrací na linku naší zákaznické podpory,“ uvedl Valoušek.

Odeslání přístroje do servisu přitom nic nevyřeší, tam se televizor zpravidla chová přesně tak, jak má. Stejně tomu je i v lokalitě, kde děláme redakční testy televizorů, ani tam jsme na žádný problém s příjmem DVB-T2 nenarazili. Zákazník tak má funkční přístroj, který z pohledu výrobce nesplňuje nároky na reklamaci, ale zároveň zákazníkovi neplní svoji základní funkci.

Vzali jsme proto dva menší modely z aktuálních produktových řad, Samsung QE43LS03RAU jako zástupce problematické skupiny a Panasonic TX-40GX810E pro porovnání příjmových vlastností, a se specialistou na anténní systémy ze společnosti DVB & DAB Servis Jakubem Melínem se vypravili do Jizerských hor, kde lze snadno vyzkoušet příjem různých kombinací vysílačů z různých směrů.

Jeden napsal „žádný signál“, druhý ukázal čistý obraz

Oba televizory byly zapojeny přes anténní rozdělovač Schweiger a měly tak zcela stejný vstupní signál, oba přístroje jsme před začátkem zkoušky resetovali do továrního nastavení. Signál dodávala anténa Fracarro LP45F, ke kontrolnímu měření signálu posloužil měřicí nástroj Rover HD TAB 7 Evo.

Prvním zjištěním bylo, že v příjmu vysílání v končícím standardu DVB-T jsou oba televizory rovnocenné. Rychle se však ukázalo, že v DVB-T2 je tomu jinak. Po naladění kanálu 44, na kterém vysílá Multiplex 24 společnosti Digital Brodcasting, televizor Panasonic ukázal sílu signálu 86 % procent a kvalitu signálu 75 %, bez jakýchkoli problémů vysílání zobrazil. Televizor Samsung ukázal sílu signálu 0 % a vysílání pochopitelně nezobrazil vůbec.

Panasonic na kanálu 44 našel a bez potíží přijímal 14 televizních kanálů, Samsung 0.

A to přesto, že se echa (signály jiných vysílačů na stejném kanálu) vešla do takzvaného ochranného limitu, kde by si s nimi tuner měl bez potíží poradit.

Všechny echa přijímaného kanálu jsou v ochranném intervalu, Samsung však stanice nenaladil.

Překvapivě opačně dopadl další test s kanálem 26, na kterém je vysílán Multiplex 21 České Televize a který bývá v souvislosti s příjmovými problémy televizorů Samsung zmiňován nejčastěji - je to celoplošná jednofrekvenční síť. Ačkoli byl podle měřicího zařízení příjem rušen pre-echy i echy, se kterými mají televizory Samsung problém, byly zřejmě v konstelaci, kdy tuneru nevadily a televizor multiplex bez problémů naladil.

Na kanálu 26, což je celoplošná SFN síť, jsou problémy nejčastěji. Sami vidíte řadu pre-ech i ech z různých vysílačů. Televizor Samsung si s ním přesto (překvapivě) poradil.

Vše fungovalo, i když byl signál útlumovými členy snížen až hluboko pod úroveň stanovenou normou, Samsung přestal přijímat při síle signálu 25 dB, Panasonic 22 dB, což je v obou případech skvělý výsledek.

Co bylo překvapivé, že se samsungu někdy na určitém kanálu podařilo multiplex jednou přijmout a indikovat 100% kvalitu signálu, při dalším ladění ale na stejném kanálu nechytl vůbec nic a kvalitu signálu označil za hodnotou 0 %. Může se tedy stát, že při automatickém ladění některé multiplexy vynechá a při opakování ladění je třeba nalezne. Spolehlivější zřejmě bude ruční vyhledávání, kdy můžete v případě nezdaru proces na konkrétním kanálu snadno opakovat a výsledek pak uložit.

Ukázalo se, že problémy s příjmem nastávají ve velmi specifických případech, kdy ani s pomocí měřicího zařízení nelze dopředu s jistotou říci, zda na rizikových televizorech příjem fungovat bude, nebo nebude. Nakolik Samsungu pomůže slíbená firmwarová aktualizace, která bude distribuována přes internet přímo do televizorů a bude také ke stažení na webu výrobce pro aktualizaci přes USB, zatím nevíme.

SFN, pre-echo... o co vlastně jde?

Proč tuner, který bez potíží přijímá DVB-T signál, má problémy s DVB-T2 signálem? „Komplikace vznikla kvůli kmitočtové nouzi a frekvenční koordinaci s ostatními státy. U nás se tak zvolily takzvané jednofrekvenční (Single Frequency Network, SFN - poznámka redakce) sítě, kdy kupříkladu Multiplex 21 je vysílán téměř ze všech vysílačů na kanálu 26, tedy na stejné frekvenci. V některých oblastech, například Polabí nebo vyvýšených lokalitách, je těchto vysílačů vidět více najednou a signály se překrývají. To u DVB-T nebylo,“ vysvětluje Jakub Melín ze společnosti DVB & DAB Servis.

Pokud jsou pre-echa a echa v rámci takzvaného ochranného intervalu, měly by si s nimi tunery televizorů bez problémů poradit. Ochranný interval totiž řeší to, že se signál nechová jako rušení. V České republice byl zvolen ochranný interval 1/8, vysílače mohou být od sebe až 134 kilometrů, přičemž se nepočítá rozdíl mezi vysílači, ale mezi příjmovým místem a vysílači. Pokud je rozdíl vzdáleností vysílačů menší (tj. je v rámci ochranného intervalu), tunery by si s ním měly bez problémů poradit.

„Když se echa špatně poskládají tak, že signály blízkého a vzdáleného vysílače jsou stejně silné, což se děje třeba u Prahy, kde je silný Cukrák a Žižkov, ale z větší vzdálenosti svítí velmi silná Buková hora nebo Klínovec, tak to pak může tuner špatně vyhodnocovat. Rozdíly v úrovni signálů jsou malé a rozdíly vzdáleností tak velké, že se vzdálenější signály chovají jako rušení bližších,“ doplňuje Melín. Problémy se navíc podstatně prohlubují při podzimních inverzích, kdy signál vysílačů může dosáhnout i do míst, kde normálně není. A také při použití málo směrové antény, kterou nelze přesněji zaměřit na konkrétní vysílač.

Za zmínku stojí, že české DVB-T2 využívá vysoké modulace 256QAM, díky čemuž má jeden kanál propustnost 33 Mbit a vejde se tak do něj více televizních stanic, nebo programy ve vyšším rozlišení. V Německu využívají modulaci 64QAM, takže mají datový tok „jen“ 26 Mbit, ale zase o něco robustnější a pro příjem o trochu méně náročnější síť.

„S kvalitním tunerem by vše výše vyřčené neměl být větší problém, ale ne všichni výrobci osazují své televizory a set-top-boxy kvalitními tunery. Nikoho nenapadlo, že problém se SFN bude tak velký,“ doplňuje Melín.

Problémy s tunery podle Melína stojí jen za zlomkem problémů s příjmem,

v 80 až 90 % případů je problém na straně diváka - špatné nebo špatně nasměrované antény, případně nevhodné kabeláže. Tuto problematiku však probereme v samostatném článku.