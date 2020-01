Nové televizory promění domácnosti. Velké novinky přijdou již letos

Po kratší době evoluční stagnace to vypadá, že kategorie televizorů letos na veletrhu CES významně ožila. Vyrojilo se několik nových konceptů a technologií, každý dostal svůj název nebo zkratku, a jakmile se dostanou na trh, pro zákazníky nebude snadné se v tom zorientovat. Přinášíme vysvětlení těch nejdůležitějších.



Micro LED Nová zobrazovací technologie umožní zatím nemyslitelné

Ta největší technologická a kvalitativní novinka se jmenuje MicroLED. Jedná se o novou, v televizní oblasti zatím nepoužívanou zobrazovací technologii. Principiálně vychází z velkoplošných videostěn, jaké znáte z koncertních pódií a videobillboardů – obraz je tvořen svítícími diodami. V případě MicroLED jsou však zmenšené tak, že je bez lupy nebo mikroskopu samostatně neuvidíte.

Obraz je stejně jako u OLEDu tvořen samostatně zářícími body (trojicemi barevných diod), na rozdíl od OLEDu však nejsou z organických materiálů, a tak by neměly trpět provozním stárnutím a neměly by být citlivé na vysoké světelné výkony potřebné k reprodukci HDR obrazu. A na rozdíl od LCD nepotřebují podsvětlení, a proto nabídnou lepší kontrast i podání černé barvy.



První MicroLED televizor představil a na trh uvedl již v loňském roce Samsung, byl to obří 146" (úhlopříčka 3,7 metru) model The Wall. Letos by se na trh konečně měly dostat i menší varianty, konkrétně 75", 85" a 93", v dalším plánu pak jsou i 110" a 150" modely.

Technologie MicroLED s sebou přinese i jednu doslova revoluční inovaci – modulárnost. MicroLED obrazovky jsou totiž tvořeny bezokrajovými segmenty o rozměrech přibližně 30 × 30 centimetrů, které lze díky bočním konektorům zacvaknout do sebe a vzájemně propojit do funkčního celku. To má tři zásadní výhody. Prvním je snadnější, a tím i levnější výroba, což by se v budoucnu mělo odrazit na příznivější ceně těchto televizorů.

Segmenty Micro LED televizoru připravené k okamžité montáži

Druhým je možnost „poskládat“ si doslova obří obrazovku, která bude odpovídat vašim prostorovým a finančním možnostem. Navíc televizor dorazí rozložený v menších krabicích, což usnadní přepravu a montáž – zkuste si dnes 75" LCD televizor vynést do pátého patra bez dostatečně velkého nákladního výtahu. Při instalaci vždy jeden modul funguje jako hlavní a k němu je pomocí jednoho kabelu připojena řídící i napájecí jednotka One Connect Box, podobně jako u QLED televizorů.

Třetí výhoda je v možnosti vytvořit si zobrazovač netradičních poměrů stran, například čtverec, superširokou „nudli“ nebo naopak úzký pruh na výšku. O v rámci možností optimální zobrazení obsahu se bude starat chytrý systém „AI scaling“. Samozřejmě takto instalované zobrazovače nebudete primárně používat pro sledování filmů, ale spíše pro jiné aplikace, například designový grafický prvek v místnosti, elektronickou informační tabuli a nástěnku, vertikální videoinstruktorku v posilovacím koutku atp.

Skládání segmentů Micro LED televizoru

MicroLED televizory, které se objeví na letošním trhu, ještě modulární nebudou. Respektive – budou složené z modulů, ale ty budou napevno namontované v rámu televizoru a zkalibrované přímo z továrny. Letos tak 93" televizor do pátého patra ještě snadno dostanete. Je ale dost možné, že příští rok tomu už bude jinak.

Mini-LED a Dual Cell nové naděje pro LCD

LCD televizory mají jednu zásadní nectnost, která vychází z jejich samotné konstrukce. Obraz je tvořen displejem z tekutých krystalů, který ale sám o sobě netvoří světlo, pouze moduluje to, které pochází ze světelného zdroje za displejem. A protože se nedokáže zcela zneprůhlednit, neumí moc dobře vytvořit černou barvu, která bývá při nočním sledování spíše šedá, čímž trpí i kresba detailů a samozřejmě kontrast.

Historicky se s tím bojovalo mnoha způsoby – u vyšších modelů nejčastěji (nejúspěšněji) takzvaným lokálním stmíváním, kdy podsvětlovací panel uměl vypnout některé segmenty, takže pod tmavými místy obrazu svítil méně než pod světlými. Což bylo skvělé, vždy se však jednalo o desítky, v nejlepších a nejdražších případech stovky zón. U QLED (pod názvem NanoLed v případě LG, pod ULED v případě Hisense) televizorů tomu ještě napomáhala mezivrstva kvantových bodů (Quantum Dot), která zlepšila nejen kontrast, ale i podání barev. Stále však LCD televizory v podání černé barvy (zejména kontrastu sousedních bodů) nedosahují konkurenční technologie OLED.

Televizory TCL s podsvětlením Vidrian Mini-LED nabídnou ve světě LCD televizorů nevídané podání černé barvy a kontrastu.

A to by teď měla výrazně změnit technologie Mini-LED. Je to technologie přímého podsvětlení, kdy však podsvětlovací panel za displejem netvoří stovky, ale desítky tisíc maličkých výkonných světelných diod. V případě prvních Mini-LED televizorů mířících na trh, 65" a 75" modelů z řady 8 výrobce TCL, je diod 25 000 a jsou uspořádány v tisíci řízených zónách. Pod tmavými částmi obrazu je tak výkon podsvětlení lokálně snížen, v sousedních jasných plochách naopak klidně září na plný výkon, a tisíc zón je dost k tomu, aby byly světelné „přeteky“, kdy zobrazení tmavé scény kazí prostup světla z podsvětlení, značně omezené.

Ukázka systému Dual Cell – vlevo kompletní obraz, vpravo světelný prostup černobílým panelem Ukázka/příklad dnes běžného zónového podsvětlení

Trochu jinou cestou se vydaly firmy Hisense a Panasonic. Ty do jednoho televizoru zabudovaly dva LCD panely, přičemž ten první je pouze černobílý a reguluje jas prostupující od podsvětlení směrem k barevnému LCD displeji, na který koukáme. U modelu XD9G čínského výrobce dokáže monochromatický panel vytvořit dva miliony stmívacích zón – na čtyři pixely obrazu 4K obrazovky připadá jedna stmívací zóna – a na trh se dostane ještě letos. Panasonic zatím ukazuje svůj již rok starý prototyp MegaCon, kde má i monochromatický panel stejné 4K rozlišení jako ten barevný a vlastně tak má každý pixel svoji stmívanou zónu, kdy se však promění v model a zamíří na trh, dosud není jasné.

Obě technologie mají jedno společné – posouvají kontrastní možnosti LCD televizorů směrem k OLED a zároveň zanechávají stávající výhodu LCD televizorů oproti OLEDům, kterou je vyšší dosažitelný jasový výkon. Což je vzhledem k rozšiřující se dostupnosti videí ve standardu vysokého dynamického rozsahu obrazu HDR docela podstatné.

LaserTV velký obraz z malé krabičky

Takzvané „Laser TV“ nejsou technologickou novinkou a na veletrzích se objevují celkem pravidelně již několik let, mnoho lidí ovšem stále neví, co si pod tím termínem představit, a tak jej do našeho výběru zařazujeme také – i proto, že bylo v Las Vegas několik nových modelů se 4K rozlišením představeno.

Laserový televizor je v podstatě kombinace projektoru s projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (takzvaný „ultrashort-throw projector“) a projekční plochy. Projektor sedí na televizním stolku a promítá obraz nad sebe, na projekční plochu instalovanou na stěně. Výhodou je jednodušší instalace, stačí na stěnu upevnit projekční plochu a velký výsledný obraz.

Laser TV od Hisense na výstavišti kreslila výborně jasný a kontrastní obraz s úhlopříčkou 2,5 metru. Tohle je detail jednotky short-throw projektoru, televizní elektroniky, a soundbaru.

Slovo „laser“ se do názvu dostalo podle zdroje světla, kterým je u těchto modelů laserová dioda, respektive svazek laserových diod. Ty postupně nahrazují vysokotlaké rtuťové výbojky i v běžných projektorech, v domácích projektorech s projekcí na ultrakrátkou vzdálenost jsou ale od začátku. Zatímco běžný projektor je umístěný na stropě, a pokud možno co nejdál od diváků, projektor laserové televize stojí z principu věci přímo před diváky a zároveň slouží i jako zdroj zvuku. A protože laserový zdroj světla vytváří méně odpadního tepla než výbojka, je méně hlučné i jeho chlazení.

Na lasvegaském výstavišti nás nejvíce zaujala novinka společnosti Hisense, laserová televize s výsuvnou projekční plochou nazvanou „Self-rising Laser TV. Do obýváku tak majitel umístí jen „stolek“, ve kterém je zabudovaný projektor i soundbar a ze kterého se po zapnutí vysune projekční plocha pro obraz s úhlopříčkou 75".

Rolovací televizory obrazovka se ve vypnutém stavu sama schová

První výsuvný televizor, LG Signature OLED TV R, se představil již na loňském CESu a na stánku korejského výrobce obsadil centrální místo i letos. Na trh se zatím ještě nedostal, ale podle neoficiálních informací by k tomu mělo v nedaleké době dojít.

LG Signature OLED TV R

Televizor využívá toho, že OLED obrazovka může být vytvořena nejen na rovném pevném podkladě, ale i na ohebné fólii. U OLED TV R se tak při vypnutí televizoru sroluje do podstavce přístroje, který slouží i jako soundbar a polička pro herní konzoli nebo třeba IPTV set-top-box. Po zapnutí se vysune, a to buď jen částečně a slouží jako displej pro zobrazení informací o přehrávané hudbě, počasí, nebo dalších aplikací z nabídky televizoru, nebo se vysune celý pro sledování klasického 16:9 obrazu. O ceně se zatím jen spekuluje nejčastěji padá číslo 60 000 dolarů, tedy asi 1,3 milionu korun. A ačkoli uznáváme revolučnost celého konceptu, byla by to za 65" televizor částka téměř absurdní.

Sharp Flexible OLED – zatím jen koncept za sklem, za rok možná hotový produkt

Na lasvegaském výstavišti byl letos vidět i koncept malého 32" rolovacího OLED televizoru od japonského (tedy částečně již čínského) Sharpu. Byl schovaný za sklem a bylo poměrně patrné, že jde o raný prototyp. Nicméně v této velikosti – a při akceptovatelné ceně – by to mohl být zajímavý a nerušící doplněk například do ložnice.



Otočné televizory videa nahraná na výšku už nebudou vypadat tak hloupě

O otočném televizoru The Sero od Samsungu jsme již psali samostatně přímo z výstaviště. Reaguje na ne zcela pochopitelný návyk mnoha lidí natáčet video na telefonech na výšku. Vzhledem k mnohdy vysoké technické kvalitě záznamu videa dnešních chytrých telefonů, popularitě těchto videí mezi lidmi a jejich velmi ošklivé prezentaci na klasické horizontální širokoúhlé televizní obrazovce, se Samsung rozhodl obrazovku umístit na kloub a vybavit ji motorem, který ji po stisku tlačítka ovladače, nebo detekci na výšku natočeného videa otočí od 90 stupňů tak, aby video zaplnilo celou plochu obrazovky.

The Sero je již v nabídce na domácím korejském trhu, na americký a evropský půjde letos.

Otočný televizor A200Pro od TCL

Jak se později na výstavišti ukázalo, „vertikální televizor“ nepovažují za dobrý nápad jen u Samsungu, ale také u TCL, Hisense a Chanhongu. Kdy se dostanou na trh, není jasné. Prohlédnout si je můžete v galerii.