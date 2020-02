Ano, nebo ne? Vyzkoušeli jsme, zda je televizor s Android TV 9 dobrý nápad

Pokud vás označení systému Android TV 9 Pie jako nové zarazilo, nedivím se. Google systém představil více než před rokem, jenže v té době v drtivé většině televizí ještě nebyla ani předchozí verze 8 Oreo. Zatímco výrobci chytrých telefonů adoptují nové verze systému prakticky obratem, u televizorů je tento proces mnohem pomalejší.

Systém Android TV 9 Pie tak dorazil až do loňských modelů a my jsme si jeden exemplář zapůjčili koncem roku. Stejný systém bude, minimálně u Philipsu, i v letošní řadě, která přijde na trh ve druhém čtvrtletí letošního roku. Jak nám na prezentaci v Amsterdamu zástupci společnosti zdůraznili, nechtějí nasazení systému uspěchat, verze 10 byla vývojářům představena teprve v prosinci loňského roku. Nečekají se od něj navíc žádné zásadní uživatelské změny, spíše technická vylepšení na pozadí, například ohledně zabezpečení nebo práce se sítí.

Koláček v televizoru

To, že je v televizoru Android 9 Pie, zjistíte i při instalaci. Trochu po vzoru Tizenu od Samsungu totiž dostanete možnost využít svůj chytrý telefon s Androidem, od kterého televizor převezme mnohá nastavení, včetně uživatelských jmen a hesel do různých služeb, což začátky s televizorem hodně usnadní.



Systém je lokalizován do češtiny, dobře funguje i vestavěný Google Assistant - na otázky odpovídá česky, výsledek zobrazí i na obrazovce, ochotně vyhledá videa na YouTube nebo film v aplikaci Filmy na Google Play. Složitější hlasové ovládání jako spuštění konkrétního pořadu na Netflixu, zvýšení hlasitosti nebo vyhledání pořadu v TV programu se nám nepodařilo. Škoda, zde má systém stále jasné mezery.

Vyhledávání na YouTube pomocí Google Assistant

Co naopak funguje velmi dobře, je vestavěný Chromecast, na televizor tak můžete přesměrovat obraz i zvuk z leckteré aplikace z chytrého telefonu. Lze tak i vysílat celou obrazovku z telefonu, vyzkoušeli jsme se Smart View funkcí v telefonu Samsung Galaxy S9+ a fungovalo to velmi dobře.

Uživatelské rozhraní

Hlavní obrazovka systému Android TV 9 Pie je ve velké míře konfigurovatelná a zároveň celkem dobře zabezpečená proti náhodné (omylem způsobené) manipulaci s nabídkou, což je důležité například pro seniory.

Nabídka je soustředěna do horizontálních pruhů, přičemž ta první vždy nabízí zástupce vybraných aplikací, ostatní pak obsahovou nabídku vybraných aplikací. U Netflixu tak třeba máte rychlou možnost přepnutí uživatelského profilu a dále mix rozkoukaných a doporučených pořadů. Pokud se systém strefí, nemusíte ani procházet menu aplikaci, ale prokliknout přímo do přehrávání daného pořadu. U HBO GO a dalších aplikací je to podobné.

Hlav ní obrazovka Android TV 9 Pie v televizoru Philips 55OLED854

V případě aplikace pro sledování televizního vysílání (pozemní, kabelové, satelitní) pak máte rychlý přístup k televizním stanicím v definovaném pořadí. Škoda že u nich není aktuální informace o právě vysílaném pořadu z EPG.

Stále není dořešeno přepínání uživatelů, aby každý mohl mít své nastavení rozhraní a vybraný obsah, nicméně kdykoli se na takovou možnost tvůrců televizorů zeptám, a týká se to i jiných operačních systémů, vždy mi odpoví, že televizor je zpravidla využíván více členy domácnosti naráz, takže by přepínání uživatelů nedávalo příliš smysl. Osobní obrazovkou je v jejich podání tablet či telefon.

V aplikacích je síla

Nebudete to však muset dělat příliš často, systém má bohatou nabídku aplikací a právě to je jedna z výhod systému Android TV. Jste nespokojeni s vestavěným přehrávačem videí, nebo chybí nějaký kodek? Tak si z Google Play stáhnete jiný, třeba VLC, který si poradí prakticky se vším. Koupili jste si síťový disk a chcete jej používat jako multimediální knihovnu? Nainstalujete Plex nebo Kodi a máte v televizoru i špičkové mediacentrum se vším v NASu uloženým obsahem. Chcete využívat moderní služby videa na přání? Tak si vyberte, je tu Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO, Rakuten TV, prakticky vše. České IPTV/OTT služby? Chcete raději Lepší.TV, Sledování.TV, Kuki nebo DIGI TV? Na O2TV si zatím musíte počkat, mělo by přibýt ještě letos.

Práce s aplikacemi je zde o něco pohodlnější než obvykle proto, že Philips má na spodní straně QWERTY klávesnici, takže zadávání výrazů pro vyhledávání a vyťukávání uživatelských jmen a hesel je mnohem snadnější než tradičním pobíhání šipkou po virtuální klávesnici na obrazovce.

Bez problémů, ale ne moc rychle

Televizor jsme měli v běžném provozu necelé tři měsíce a musíme konstatovat, že vše fungovalo, jak má. Pouze jednou zmizel zvuk u televizního vysílání, zasekla se grafika menu a celý přístroj jsme museli „natvrdo“ restartovat.

S příjmem DVB-T2 nebyl ve středních Čechách nejmenší problém, hybridní systém HbbTV fungoval spolehlivě na všech zkoušených stanicích, ale v testu HbbTV 2.0, který nabízí Česká televize, dosáhl skóre 9 pozitivních a 0 negativních výsledků, načež vždy spadl. V současném firmwaru tak na HbbTV 2.0 připraven není.

EPG v TV Philips s Android 9 Pie

Rozhraní systému i většina aplikací funguje poměrně svižně, o trochu horší je to při sledování klasické televize, přepínání kanálů trvá zhruba dvě sekundy, což je asi tak o sekundu a půl déle, než by nám bylo milé. EPG je přehledné a nabízí i anotace pořadů. Samozřejmě je zde možnost pořad nahrát na připojený disk, nebo alespoň připomenout jeho začátek.

Skvělý obraz, slušný zvuk a návykový Ambilight

Philips 55OLED854 uspokojí i vysoké nároky na kvalitu obrazu, od moderního OLED televizoru ostatně neočekáváme nic jiného. Pokud chceme najít chyby, jsou u hůře podaných detailů ve tmavých scénách, černá a tmavá šedá mají tendenci splývat. Je to škoda a něco, co již má konkurence vyřešeno lépe.

Jinak je obraz perfektní jak z hlediska podání pohybu, tak barev a jasu. Panel dosahuje maximálního jasu přes 700 nitů při desetiprocentním bílém poli, HDR obraz na něm vypadá velmi dobře, ať už jde o Dolby Vision, HDR+, nebo HLG. Aplikace YouTube umí 4K rozlišení i HDR, takže si tuto kvalitu můžete na některých videích vyzkoušet hned po připojení k internetu.

Zvukově je televizor spíše průměrný, umí hrát nahlas, frekvenčně pokrývá celé spektrum až k vyšším basům a vokál zní plně, někdy až na úkor jasnosti a výraznosti. Ocenili bychom větší břink, na druhou stranu, takovýto televizor si zaslouží soundbar.

Emoce v diskuzích někdy budí systém aktivního osvětlení prostoru za televizorem Ambilight, za nás jen můžeme opakovat: je to skvělá a hodně návyková funkce, která nám vždy po výměně testovaného televizoru chybí. Podmínkou je mít za televizorem a okolo volný prostor.