Microsoft zavře své kamenné obchody. Čtyři promění v zážitková centra

Stejně jako má Apple své značkové prodejny Apple Store, má i Microsoft své prodejny Microsoft Store. Atraktivní lokality, luxusní prostory, vyškolený personál. Microsoft zde prodával své tablety, notebooky a desktopy Surface, veškeré příslušenství včetně klávesnic, myší a stylusů, herní konzole XBox a jejich příslušenství a samozřejmě také veškerý software, tedy zejména operační systém Windows a kancelářský balík Office. V prodejnách nechyběla ani zařízení tradičních výrobců jako Acer, Dell, HP nebo Lenovo, která byla dodávaná s čistým systémem, tedy bez předinstalovaných – a leckdy nechtěných – aplikací třetích stran.

Těchto prodejen provozoval Microsoft po celém světě 117, do Evropy se však tento koncept nestihl dostat – nejbližší pobočkou je v loňském roce otevřený obchod v Londýně na Oxford Circus. To je také jedna ze čtyř prodejen, kde logo Microsoftu uvidíte i nadále, ačkoli si tam nové zařízení již fyzicky nekoupíte. Stejně jako pobočky v New Yorku, Redmondu a Sydney se promění v takzvaná zážitková centra.

Microsoft se nyní rozhodl 113 poboček uzavřít a soustředit se na prodeje skrze online kanály a jiné distribuční sítě. Firemní online obchody podle Microsoftu měsíčně navštíví 1,2 miliardy zákazníků ze 192 zemí.

Zaměstnanci prodejen přejdou do oddělení zákaznické online podpory, která nově nabídne nové možnosti, včetně 1:1 videokonzultací. Respektive nepřejdou, ale zůstanou fungují tak od 16. března, kdy byly z důvodu pandemie kamenné prodejny uzavřeny. V nové situaci je zákazníci potřebovali více než dříve, do modelu práce z domova jich přešlo 80 procent a jen za první měsíc proškolili více než 65 000 zaměstnanců z různých odvětví pro používání komunikačních nástrojů MS Teams. V budoucnosti budou mít i zázemí v budovách společnosti.