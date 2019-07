Test: Takto si nejlepší all-in-one počítač představuje Microsoft

Počítače Microsoft Surface nejsou v českých končinách příliš známé, za což si může výrobce sám – oficiálně je do České republiky na volný trh nedováží. Je to škoda, protože zpravidla patří ke špičce ve své kategorii a rozhodně k tomu nejzajímavějšímu na trhu. V některých velkých českých e-shopech si je však koupit přesto můžete, a tak jsme se k testovanému kousku dostali i my.

Microsoft Surface Studio 2, jak se testovaný počítač jmenuje, patří na samý vrchol nabídky a je určen pro náročné zákazníky zejména z řad kreativců, pro které má připraveny různé nástroje a ne zcela standardní řešení. Námi testovaná konfigurace patří mezi ty základnější, k dispozici je i verze s dvojnásobnou kapacitou SSD i operační paměti a výkonnější grafickou kartou, přesto za ni zaplatíte 109 000 Kč. Včetně DPH.

Co je na Surface jiného?

Tím nejvýraznějším odlišením od většiny konkurence je uchycení displeje na dvojici ramen, díky kterým jej lze postupně v záklonu sklápět až do polohy, kdy leží v nízkém úhlu těsně nad deskou stolu.

Microsoft Surface Studio 2 v nejnižší sklopené poloze.

V takové poloze nejlépe využijete dotykové pero s rozlišením 4096 stupňů tlaku pro skicování, práci v grafických aplikacích, uplatnění ale najde i v kanceláři – dvojitým kliknutím snadno vytvoříte screenshot, uděláte do něj perem vpisky, poznámky, značky a nasdílíte kolegům.

Displej prochází z produkce Sharpu a lze jej označit jako naprosto špičkový. Pozorovací úhly jsou takřka neomezené, podání černé perfektní, rovnoměrnost podsvětlení byla u testovaného kusu vynikající, zvládne zobrazit barevné prostory S-RGB a DCI-P3 a má rozlišení 4500 x 3000 pixelů. Kritiku zaslouží jen jeho velmi lesklý povrch.

Pero lze snadno použít pro "připomínkování" obsahu. Zde pouze ilustračně ...

Dotyková vrstva detekuje až deset dotyků najednou. Díky systému PixelSense se displej výborně ovládá i prsty, u kompatibilních aplikací má v nabídce například přirozenou dotykovou interakci s 3D modelem, přičemž díky multidotykovému provedení s ním může najednou manipulovat i více lidí.

Výborný doplňkem je otočný ovladač Surface Dial, jehož otáčením můžete upravovat parametry a ovládat funkce některých programů, zejména grafických aplikací, 3D modelování, nebo při práci s videem – zvládne například úpravu a výběr barev, tloušťky štětce, posouvání timeline ... Co přesně za funkce nabídne, záleží na daném programu.

Příklad použití Surface Dial ve webovém prohlížeči.

Využijete jej i s internetovým prohlížečem, kde může fungovat jako posuvník obrazovky, jako lupa nebo ovladač hlasitosti. Mezi funkcemi přepínáte stisknutím, podržením a výběrem z kontextové nabídky.

Pokud pracujete s více aplikacemi najednou, oceníte možnost položit ovladač Surface Dial přímo na displej, který pozná, kde je ovladač položený, a proto dostanete kontextovou nabídku vždy té správné aplikace.

Zbytečně maličký počítač

Displej je opravdu jen displejem, což jasně dává najevo i svou malou tloušťkou. Celý počítač, včetně napájecího zdroje, je umístěn v podstavci. Microsoft vše podřídil čistému designu, všechny porty jsou na zadní straně, ale upřímně, dva z USB portů a sluchátkový výstup bych raději viděl lépe přístupné na bočnicích, bylo by to prostě praktičtější. Ale bohužel – vždy je třeba jít dozadu.

Microsoftu se povedlo dostat výkonný počítač do poměrně malé skříně, ve které ještě muselo být místo na zátěž, aby byl počítač s velkou 28" obrazovkou stabilní a nechtěl se převracet při manipulaci s displejem.

Počítač je postaven na výkonném čipu Intel Core i7-7820HQ taktovaným na 2,9 GHz, grafické kartě Nvidia GeForce 1060 (ano, není to herní počítač, ale pro OpenCL a CUDA výpočty výkonné čipy potřebujete), 16 GB operační paměti a 1TB SSD od Toshiby.

Právě malý rozměr je důvodem pro kritiku – kvůli hlučnosti. Ne že by počítač dosahoval nějak zásadně vysokých hladin hluku, ale tichý šustot proudícího vzduchu slyšíte prakticky pořád, a člověk u takovéhoto designového stroje očekává spíše ticho. I online multimediální aplikace nebo přehrávání streamovaného videa v plném HD rozlišení dokážou motorky ventilátorů roztočit více, než by bylo milé. Není to žádné drama, třeba oproti herním notebookům je hluk významně tišší, nicméně jsme očekávali (a uvítali bychom) prakticky tichý provoz.

Na zadní straně nalezneme 4x USB 3.2 porty, jeden USB-C (včetně Display Portu), ethernetové připojení, čtečku SD karet a sluchátkový výstup.

Kovové šasi počítače je poměrně teplé i při běžné práci, zajímalo nás, jak si systém poradí s odvodem tepla při plné zátěži – vytížení všech čtyř procesorových jader (osmi vlákny) a současném plném vytížení grafiky.

Po asi patnácti minutách tortury byla vrchní část počítače opravdu horká, ne že byste se o ni spálili, ale dotyk již nebyl příjemný. Procesor ve špičce dosáhl podle HW infa 99°C na jádrech,102°C na obalu. Podle výrobce je maximální provozní teplota procesoru 100°C, zde je to tedy trochu na hraně. Grafický čip pak dosáhl 95°C, což je o stupeň víc, než maximum doporučené výrobcem.

Je pravda, že takovéto totální vytížení počítač během běžného používání nezažije, minimálně ne dlouhodobě – současné plné vytížení procesoru a grafiky je výjimečný a zpravidla uměle navozený, stav.

Dalšímu stoupání teploty bylo zamezeno takzvaným throttlingem, při kterém systém dočasně sníží výkon čipu, a tedy jeho teplotní emisi, aby zabránil poškození. Myslíme však, že zde evidentně měl hlavní slovo designér, nikoli vývojový technik, a je to škoda. Trochu větší šasi nebo mohutnější ventilační otvory by dávaly smysl.

Výkonově je na tom počítač velmi slušně, v PC Marku Extended dosáhl 4 579 bodů, ve VR Mark Orange Room pak velmi slušných 6 096 bodů (dosáhl 133 fps, cíl testu 109 fps). V GeekBench 4.3 dosáhl 4 664 bodů pro jedno jádro, 15 905 pro všechna jádra. V Cinebench R15 dosáhl v OpenGL testu 112,56 fps, v CPU testu 769 bodů. V 3D Mark TimeSpy získal 3 746 bodů.

Kvalita vestavěné kamery je velmi dobrá, má syté barvy, rozlišení 1080p, dobře se vyrovnává s různým osvětlením, a i v tom špatném jen akceptovatelně šumí. Mikrofon je velmi dobrý, hlas je dobře srozumitelný, barevně ne zcela přirozený, ale je na komunikaci, ne vysílání rozhlasu, takže bez problémů.

Pro náročné tvůrce obsahu

Surface Studio 2 je hodně zajímavým počítačem, který zejména kreativce zaujme špičkovým displejem, kvalitním dotykovým perem, ovladačem Surface Dial a dostatkem výkonu pro náročnější práci. To vše má navíc ve velmi elegantním balení.

Mezi mínusy je třeba počítat mírně vyšší provozní hluk a umístění všech přípojných míst na zadní straně. A také pořizovací cenu, 109 000 Kč je opravdu hodně. V dané cenové kategorii lze najít počítače s podstatně výkonnějšími (a někdy i modernějšími) vnitřnostmi.