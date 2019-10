Olomoucké volejbalistky prohrály bitvu o Ligu mistryň až ve zlatém setu

V odvetě třetího kola české šampionky bojovaly o vysněnou účast mezi elitními kluby přes dvě a půl hodiny.

Dvojzápas mezi českými a ukrajinskými mistryněmi rozhodly maličkosti. Za stavu 13:13 ve zlatém setu Hanačky neubránily dva útoky soupeřek, které se tak mohou těšit na atraktivní duely s úřadujícím šampionem Ligy mistryň Novarou, Lodží a Stuttgartem.

„Je to obrovská škoda, protože si myslím, že jsme od začátku zápasu byli lepším týmem. Rozhodly naše hrubé chyby v několika postaveních v rozhodujících momentech setů. Moc mě to mrzí, bylo to blízko, ale holkám patří velká pochvala, bojovaly všechny úžasně,“ řekl kouč Petr Zapletal pro klubový web.

Olomoucké hráčky si po neúspěšném boji v předkole Ligy mistryň zahrají nižší Pohár CEV a v prosinci na cestě do osmifinále vyzvou Busto Arsizio, které právě tuto soutěž letos v březnu vyhrálo. „Souboj s italským velkoklubem v CEV Cupu nám bude náplastí,“ dodal Zapletal.

Už cesta na Ukrajinu přitom byla pro olomoucký tým komplikovaná. Uvízl totiž ve Varšavě, protože nestihl letecký přípoj do Oděsy. Z polské metropole se proto vydaly svěřenkyně Petra Zapletala až v úterý ráno v den zápasu.

A nedostatek aklimatizace i času na přípravu se zpočátku projevil. Chimik vyhrál i první a druhý set, až pak se dostaly Hanačky do varu a udělaly z odvety pořádné drama.

Šťastný konec však pro ně nemělo. Při prvním mečbolu domácích je o sen vrátit do Olomouce po 23 letech Ligu mistryň připravila smečující Kozlovová.